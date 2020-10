Blake Shelton et Gwen Stefani sont en proie à des rumeurs de mariage depuis presque le moment où ils ont confirmé leur relation en 2015, mais les deux stars les ont tous mis au repos mardi lorsqu’ils ont annoncé leurs fiançailles.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en tant qu’entraîneurs sur The Voice en 2014, mais n’a commencé à se fréquenter qu’après avoir tous deux divorcé à la même époque un an plus tard – Shelton de Miranda Lambert et Stefani de Gavin Rossdale.

Au fil des ans, Shelton et Stefani ont été continuellement interrogés sur la possibilité de se marier, et bien qu’ils aient toujours été enthousiasmés par l’idée, ils se sont toujours contentés de vivre dans l’instant. Continuez à lire pour voir ce que les deux chanteurs ont dit à propos d’une journée de marche dans l’allée.

Début 2018, Shelton a déclaré à Cody Alan de CMT qu’il était «juste» de dire qu’il pensait se marier avec Stefani. “J’y pense. Je ne pense pas que ce soit de si tôt ou quoi que ce soit”, dit-il. «Plus le temps passe, je suppose, plus tu t’en approcheras.

Cette même semaine, Stefani a dit à Ellen DeGeneres cette semaine qu’elle “pense[s] sur “épouser Shelton” tout le temps. “

DeGeneres a ensuite tenté de convaincre Stefani de confirmer un engagement lors d’une apparition en 2018 dans son émission-débat.

“Alors Blake m’a dit que vous êtes tous fiancés maintenant,” dit l’hôte, à quoi Stefani surpris répondit: “Non, il ne l’a pas fait. Non, nous ne le sommes pas. Non, nous ne le sommes pas. Non, nous ne le sommes pas. «Oui, il m’a dit que vous étiez fiancé», insista DeGeneres. “Alors parlons de ça.”

“Qu’est-ce que tu racontes?” Dit Stefani en riant. “Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas fiancés et nous ne sommes pas mariés. Et c’est toujours mon petit-ami.”

Stefani a dit à Natalie Morales d’aujourd’hui à peu près au même moment qu’elle et Shelton ne ressentaient aucune pression pour se marier.

“Quand il y a un traumatisme comme nous avons eu un traumatisme, à l’époque, comme traverser tous ces moments difficiles et arriver à un endroit où vous trouvez quelqu’un qui est votre meilleur ami, sur lequel vous savez que vous pouvez compter et avoir confiance et juste traverser la vie (avec), je pense que nous essayons juste d’être dans le moment le plus possible », a-t-elle dit, bien que quand Morales lui a demandé si Shelton était elle« pour toujours », Stefani a répondu:« J’espère , Ouais.”

“Bien sûr que je le ferais”, a déclaré Shelton, qui a déjà été mariée deux fois, dimanche aujourd’hui en 2018, interrogée sur la possibilité d’un mariage. “Mon Dieu. Vous devez continuer à vous attaquer à la vie. Je ne sais pas si je le ferai, mais bien sûr que je le ferais. Je n’ai pas peur. Apportez-le.”

“Chaque jour qui passe, c’est comme un lien plus fort entre nous deux”, a-t-il ajouté à propos de sa relation avec Stefani. “On a constamment l’impression de passer au niveau suivant.”

Shelton a abordé les rumeurs de mariage l’année dernière en s’adressant à Entertainment Tonight, notant qu’il les trouvait drôles. “Tout d’abord, les rumeurs, je ne vais pas m’asseoir ici et dire que ça me rend fou. C’est drôle. J’ai appris au fil des ans à prendre ça pour ce que c’est”, a-t-il dit, appelant les rapports «gratuit».

“Si je suis d’une manière ou d’une autre, et que Gwen est en quelque sorte suffisamment digne d’intérêt pour qu’ils doivent inventer des histoires sur nous juste pour avoir quelque chose à dire, alors je suppose que c’est un bon problème à avoir”, at-il poursuivi. “Tu sais, je dois dire que nous ne pourrions pas être plus heureux et que nous n’avons jamais fait mieux.”

L’homme de 44 ans a ajouté que lorsque lui et Stefani ont eu des nouvelles à partager, ils “ne divulgueront la nouvelle dans aucun des magazines de déchets d’épicerie.”

En décembre, Shelton a de nouveau ri des rumeurs lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

“J’adore les rumeurs. Ces rumeurs sont géniales”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un qui pense que je suis déjà marié à Gwen, j’adore ça. Mon Dieu, qui ne voudrait pas être marié à Gwen Stefani?”

Le natif de l’Oklahoma a ajouté qu ‘”il ne lui a pas fallu longtemps” pour savoir que Stefani était le bon et qu’il pense que leur relation a eu un début divin. “Je pense que la façon dont elle et moi avons pu nous sauver la vie et nous permettre de traverser cette période nous a prouvé que Dieu avait un rôle à jouer”, a-t-il déclaré.

Ellen DeGeneres a présenté à Shelton une horloge avec une photo de lui et Stefani s’embrassant dans LSDJfk pour lui faire savoir que le temps passait à un engagement.

«Alors tu dis qu’il y a une chance qu’elle me demande de l’épouser? Avec cette horloge? Shelton a plaisanté.

“Maintenant qu’elle sait que vous attendez qu’elle vous demande, maintenant qu’elle voit cela, elle vous le demandera,” répondit DeGeneres. «Je vais l’appeler ce soir.

Shelton a noté plus tard qu’il n’avait pas réussi à garder la montre, donc “le temps n’a pas vraiment commencé à tourner à ce moment-là”.

En août, Dua Lipa a interviewé Stefani sur Jimmy Kimmel Live et a appelé à tort Shelton le mari de Stefani. “Euh, eh bien … ce n’est pas mon mari, mais ça avait l’air cool quand tu l’as dit,” dit Stefani en réponse.

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse No Doubt a déclaré à Extra qu’elle pensait que c’était “assez mignon” quand les gens appellent Shelton son mari. «Savez-vous combien de personnes disent mon ‘mari’ à son sujet?», Dit-elle. “Je suppose que nous sommes juste ensemble.” Elle a ajouté: “Les gens s’y sont habitués ou quelque chose comme ça”

Stefani a été interrogé sur les rumeurs de mariage quelques jours à peine avant qu’elle et Shelton n’annoncent leurs fiançailles, apparaissant dans l’émission Today la semaine dernière. Hoda Kotb a dit à Stefani qu’elle avait cherché «Gwen et Blake» sur son téléphone, et avait vu des résultats comme «La chanson de Gwen et Blake», «Gwen et Blake se sont mariés», «Gwen et Blake se sont fiancés» et «Gwen et Blake annulent le mariage».

“Qu’est-ce qui se passe avec le mariage?” Demanda Kotb. Stefani a répondu: “C’est une très bonne question. Et bien, la bonne nouvelle est que nous nous aimons toujours beaucoup, donc c’est bien.” “Je ne sais pas”, a ajouté le chanteur en riant. “On verra ce qui se passe, tu sais ce que je dis?”

