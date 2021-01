UNE

Tous les magasins autonomes Jaeger fermeront définitivement et plus de 200 emplois seront perdus, ont déclaré les administrateurs de la chaîne de mode, alors que la grande rue continue de souffrir.

Le détaillant est entré en fonction en novembre 2020 et, comme un certain nombre d’autres détaillants, il a été durement touché l’année dernière en raison de la fermeture temporaire des magasins pour les fermetures de Covid-19.

Jaeger et Peacocks sont entrés dans l’administration après un délai de six semaines pour trouver un acheteur pour les détaillants, tous deux faisant partie du groupe EWM de l’entrepreneur Philip Day.

Les co-administrateurs de Jaeger ont déclaré avoir conclu un accord pour la vente du stock et les actifs marketing de la marque à Marks and Spencer.

Cependant, l’achat n’inclut pas les 63 magasins et concessions de Jaeger, qui seront définitivement fermés.

en relation

FRP Advisory, qui gère le processus administratif, a déclaré que 22 employés du siège social de Jaeger et 211 employés du magasin ont été licenciés. La majorité du personnel était en congé.

Les six autres employés du siège social et sept employés d’entrepôt ont été retenus par les administrateurs conjoints pour les aider dans leurs tâches.

Tony Wright, co-administrateur de Jaeger et associé de FRP, a déclaré: «La transaction avec M&S offre un avenir à cette marque bien connue et, en concurrence avec un certain nombre d’offres, a fourni le meilleur résultat pour les créanciers. Malheureusement, nous allons maintenant progresser avec la fermeture permanente du portefeuille de magasins restant et travailler avec le personnel concerné pour accéder au paiement et à l’assistance en cas de licenciement. »

M&S a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait acheté la marque et était en train de finaliser un accord pour acheter ses produits et «soutenir les actifs marketing». Cela est maintenant terminé.

Richard Price, directeur général de M&S Clothing & Home, a déclaré: «Nous avons défini nos plans pour vendre des marques tierces complémentaires dans le cadre de notre programme plus large Never the Same Again pour accélérer notre transformation et stimuler notre croissance en ligne.»