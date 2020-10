Tout le monde fait sa part pour sortir le vote pour l’élection présidentielle de 2020, y compris certains de vos restaurants et chaînes de restauration rapide préférés. Un certain nombre de chaînes vous offriront des offres intéressantes ou même des cadeaux si vous pouvez prouver que vous avez voté le mardi 3 novembre. Même ceux qui ont voté tôt ou qui ont voté par correspondance peuvent être éligibles.

L’élection historique de cette année a changé la donne à tous les niveaux, y compris les offres promotionnelles que les détaillants et les restaurants utilisent pour attirer les électeurs. Avec des attentes pouvant aller jusqu’à 12 heures dans certains bureaux de vote, la livraison semble plus attrayante que jamais, et certains fournisseurs apportent de la nourriture et des produits directement à l’isoloir. D’autres encouragent les électeurs à s’arrêter après avoir voté, offrant une délicieuse incitation à laver le goût du devoir civique.

Certaines offres sont régionales ou difficiles à revendiquer, mais il y a probablement quelque chose sur la liste pour vous. Voici un aperçu de certaines des offres du jour du scrutin à venir mardi prochain.

Grubhub

Grubhub a plusieurs accords prêts à être lancés pour le jour des élections, dont certains en partenariat avec des chaînes de restaurants. Red Lobster offre la livraison gratuite via Grubhub le 3 novembre pour toute commande de plus de 25 $, tandis que 7-11 et BurgerFi font de même pour les commandes de plus de 15 $. Chez Burger King, vous pouvez obtenir 3 $ de réduction sur toute commande de plus de 18 $, et California Pizza Kitchen offre 10 $ de réduction sur les commandes de plus de 30 $. Grubhub a la liste complète des restaurants participants sur son site Web, y compris les offres spécifiques de PF Chang’s, Hooters, Wow Bao et plus encore.

Sans couture

Seamless offre une offre spéciale non pas aux électeurs, mais aux agents électoraux qui risquent leur santé afin que nos élections se déroulent sans heurts cette année. Le service de livraison de nourriture fait équipe avec Chobani pour offrir un repas gratuit d’une valeur allant jusqu’à 40 $ aux agents du scrutin à New York. Ce crédit peut être utilisé à tout moment entre le mercredi 28 octobre et le mercredi 11 novembre. Visitez perksforpollworkers.com pour obtenir tous les détails sur l’admissibilité.

Marché de Boston

Le marché de Boston cible les électeurs de fin de soirée et les travailleurs du scrutin mardi, en reconnaissance du fait que beaucoup vont faire la queue pendant des heures. La chaîne offre un curseur gratuit à chaque visiteur de 21 h à la fermeture à tous les endroits du pays. Aucun achat n’est nécessaire et la promotion s’applique aux curseurs de poulet cheddar, de dinde cheddar, de chipotle de poulet et de pain de viande barbecue.

Éclairé

Enlightened a mis à la disposition des électeurs un coupon pour une glace gratuite le 3 novembre, jusqu’à épuisement des stocks. Pour le revendiquer, tout ce que vous avez à faire est de marquer l’entreprise sur votre histoire Instagram, avec le mot «vote» sous une forme ou une autre. Enlightened encourage les clients à faire preuve de créativité avec lui, en leur proposant un GIF «voter, c’est gentil» pour faire passer le mot.

Dos Toros

La chaîne alimentaire mexicaine Dos Toros remercie également les agents du scrutin avec une entrée gratuite le jour du scrutin. Ils peuvent réclamer jusqu’à 15 $, à condition de le récupérer en magasin. Apportez simplement votre badge ou toute autre preuve que vous avez travaillé lors d’un sondage pour prouver votre éligibilité.

Salade Chopt

Chopt Creative Salad Co. a également un repas gratuit pour les travailleurs du scrutin, d’une valeur allant jusqu’à 15 $ lorsqu’il est ramassé en magasin. Encore une fois, les agents électoraux doivent simplement apporter une preuve de leur participation officielle à l’élection, qu’il s’agisse d’un badge, d’une étiquette de nom ou même d’un e-mail.

Krispy Kreme

Enfin, Krispy Kreme offre un beignet glacé gratuit à toute personne qui s’arrête mardi dans les établissements participants, avec ou sans preuve de vote. Sachant que les autocollants convoités «J’ai voté» ne sont pas aussi courants cette année, Krispy Kreme prend le système d’honneur et distribue même ses propres autocollants pour commémorer l’élection.

