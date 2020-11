Treize œufs de Pâques sur le vaste univers narratif de Star Wars se retrouvent dans l’épisode “The Seige” (2×04) de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), récemment sorti sur Disney Plus. Pour commencer, ceux qui occupent ce qui était l’antre du forgeron mandalorien (Emily Swallow) sur la planète Nevarro et ceux qui Cara Dune (Gina Carano) leur donnent un bon coup de pied le cul sont divers aqualish, une espèce à deux ou quatre yeux (sans lunettes) et originaire d’Ando que nous avons bientôt rencontrée, à la cantine Mos Eisley lors de A New Hope (George Lucas, 1977).

Une des filles de l’école de Nevarro porte la coiffure de Rey Skywalker dans la troisième trilogie Star Wars, composée de trois arcs en ligne droite

D’autre part, le suspect extraterrestre qui place un traqueur sur le vaisseau Razor Crest est un Mimbanais, dont les semblables nous ont été présentés à Han Solo (Ron Howard, 2018), mais qui était déjà apparu dans “The Marshal” (2×01). Et une sorte d’être intelligent qui a été introduit dans le même film et que nous voyons pour la première fois dans The Mandalorian est quelqu’un comme Silvasu Fi, l’un des Cavaliers des Nuages ​​ou des Maraudeurs d’Enfys Nest, sur le marché que traversent Din Djarin (Pedro Pascal), Greef Karga (Carl Weathers) et Cara Dune pour emmener Baby Yoda à l’école de Nevarro.

Ignorant le monument à IG-11 pour s’être sacrifié pour secouer le joug impérial dans “Redemption” (1×08), le droïde de protocole C-3PO dans sa leçon, il fait référence à diverses routes commerciales, celles de Corellia, un monde mentionné dans A New Hope et précédemment dans The Mandalorian pendant “The Gunslinger” (1×05) et où Han Solo est né. Mais aussi la Voie Hydienne, qui nous ramène à The Clone Wars (Lucas, 2008-2020) et à celle des planètes Coruscant Oui Chandrila, du Retour du Jedi (Richard Marquand, 1983) et du roman Conséquences, de Chuck Wendig (2015).

Dans un message holographique adressé à Moff Gideon, le Dr Pershing déclare que le «nombre M» de Baby Yoda est anormalement élevé et fait référence aux midichloriens.

Et celui de Maelstrom Akkadés, la nébuleuse à l’intérieur de laquelle se trouve le couloir de Kessel, parcouru par Han Solo en douze parsecs, un exploit dont il se vante dans A New Hope et que nous contemplons dans son propre film. D’autre part, l’une des écolières porte La coiffure de Rey Skywalker (Daisy Ridley), composé de trois arcs en ligne droite. Et le mythrol bleu (Horatio Sanz) dit que ne peut toujours rien voir dans un œil après avoir été congelé à la carbonite par Din Djarin au début du premier chapitre de The Mandalorian, un effet secondaire dont Han Solo souffre également dans Return of the Jedi.

Mythrol lui-même possède un aéroglisseur terrestre X-34 comme Luke Skywalker (Mark Mamill) sur Tatooine, comme nous l’avons vu dans A New Hope. Mais le Marauder Trexler dans lequel Cara Dune, Greef Karga et l’extraterrestre fuient la base impériale est un tout nouveau véhicule. Le cylindre de code que Greef Karga prend à un officier impérial étranglé par Kara Dune était déjà utilisé dans “The Heiress” (2×03), et provient de A New Hope. Film dont le petit nous sonne beaucoup plate-forme sur le vide auquel le mythrol doit accéder pour manipuler un écran, comme Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) a fait de même pour désactiver le rayon tracteur sur l’étoile de la mort.

Lorsque les protagonistes entrent dans la pièce avec des sujets expérimentaux, on entend le thème musical de Supreme Leader Snoke, un clone créé par Sheev Palpatine

Puis, dans un message holographique à Moff Gideon (Giancarlo Esposito), le Dr Pershing (Omid Abtahi) affirme que “Le compte M” de Baby Yoda est anormalement élevée et fait référence aux midichlorians, micro-organismes dont la quantité dans les cellules d’une personne détermine ses capacités à utiliser la Force, et dont nous avons appris l’existence dans The Phantom Menace (Lucas, 1999). Et, lorsque les protagonistes entrent dans la pièce avec des sujets expérimentaux, on entend Chanson thème de Supreme Leader Snoke (Andy Serkis), en référence au fait qu’il s’agissait de l’un des clones créés par l’empereur Sheev Palpatine (Ian McDiarmid) selon The Rise of Skywalker (JJ Abrams, 2019).

