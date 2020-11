Le cosmos Star Wars est très riche en éléments et références possibles après plus de quarante ans de saga, au point que personne ne peut s’étonner qu’ils comportent un bon nombre de oeufs de Pâques dans chaque épisode de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019). Le dernier que Disney Plus a publié, “Le maréchal” (2×01), ne fait pas exception en ce sens, et on y trouve, par exemple, beaucoup de graffitis sur les murs de la première ville visitée par Din Djarin (Pedro Pascal) et Baby Yoda, parmi lesquels on reconnaît des dessins de stormtroopers barrés et , Oui de un robot doré qui pourrait bien être C-3PO (Anthony Daniels).

Il y a un spectateur dans le public de combat portant un casque comme celui de l’agent Zuvio à l’avant-poste de Niima, coupé de The Force Awakens

Et il y a même un œuf de Pâques sur quelque chose que nous n’avons jamais vu: dans la foule qui rugit face au combat gamorréens, il y a un spectateur avec un casque comme celui de l’agent Zuvio à l’avant-poste de Niima, coupé de The Force Awakens (JJ Abrams, 2015). Le perfide Gor Koresh (John Leguizamo) correspond à l’espèce de l’abyssin, originaire de la planète Byss que nous avons rencontrée dans A New Hope (George Lucas, 1977). Et, quand notre chasseur de primes l’interroge la tête en bas, le gangster jure “Par Gotra”, un groupe de droïdes avec une force meurtrière luttant pour les droits de leur propre collectif. Vont-ils apparaître dans The Mandalorian?

De retour sur Tatooine, Din Djarin atterrit dans l’atelier de Peli Motto (Amy Sedaris), qui semble réparer la turbine d’un podracer similaire à celui du véhicule de Sebulba dans The Phantom Menace (Lucas, 1999). Le serveur Mos Pelgo Cantina (W. Earl Brown) est un weequay, L’étranger de Sriluur, dont les pairs nous ont été présentés dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). Et soudain, les mécaniciens appellent R5-D4, le pauvre droïde à la manière de R2-D2 qui tourne pour la première fois dans A New Hope et que nous sommes très heureux qu’il continue à travailler à son service, pour projeter la carte de la zone de la planète dans laquelle se trouve Mos Pelgo.

Peli Motto appelle R5-D4, le pauvre droïde de style R2-D2 de A New Hope, et nous sommes si heureux qu’il soit toujours à son service

La localité elle-même n’était apparue que dans Knights of the Eternal Throne (2016), l’extension du jeu vidéo Star Wars: The Old Republic (BioWare, 2011), de sorte que de The Mandalorian est la première fois que Mos Pelgo nous est montré dans la saga cinématographique. Peli Motto mentionne également Mos Espa, la colonie où Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) rencontrent le petit Anakin Skywalker (Jake Lloyd) dans The Phantom Menace. Et nous voyons courir à travers le désert rats womp de Tatooine mentionné par Luke Skywalker (Mark Hamill) dans A New Hope et nommé dans The Mandalorian.

Le caractère de Cobb vanth (Timothy Olyphant) est l’un des romans canoniques Aftermath (2015), écrit Chuck Wendig, l’armure que tu as vue, celle de Boba Fett; son aéroglisseur Il semble construit à partir d’un moteur de course de pod comme celui d’Anakin dans The Phantom Menace, et nous regardons l’explosion de la deuxième étoile de la mort qui se produit à la fin de Return of the Jedi dans le flashback de son conte, le curseur du Collectif MinierAvec un dessin de Boba Fett, c’est comme celui que les oncles de Luke ont dans A New Hope; Oui cristaux de silice À l’intérieur du camtono qu’il vole, ils sont introduits dans un autre roman de Wendig: Aftermath: Empire’s End (2017).

Le dragon krayt explique le squelette d’un énorme animal que R2-D2 passe sur Tatooine pendant A New Hope, une scène ultérieure d’Obi-Wan Kenobi

Le dragon krayt explique le squelette d’un énorme animal que R2-D2 passe sur Tatooine pendant A New Hope, une scène ultérieure d’Obi-Wan (Alec Guinness) et ce que le Jedi lui-même raconte dans la dramatisation radiophonique de 1981 du film. l’autre côté, de la grosse perle tiré de lui par les habitants des sables – dont les chiens, les massiffs, nous l’avons vu dans Attack of the Clones (Lucas, 2002) -, il est d’abord parlé dans le roman Darksaber (Kevin J. Anderson, 1995); et nous savions déjà trou de Sarlacc dans lequel il habite après avoir mangé une telle créature parce que Boba Fett (Jeremy Bulloch) est tombé dans l’un d’eux dans Return of the Jedi. Et le chasseur de primes refait surface dans The Mandalorian à la fin de l’épisode.

