Lorsque le mandalorien Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) a fait référence à elle dans le dernier épisode de “The Heiress” (2×03), Ahsoka Tano (Rosario Dawson) elle-même est devenue oeufs de Pâques par The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019). Elle est l’une des protagonistes du film The Clone Wars (Dave Filoni, 2008), sa série homonyme (George Lucas, 2008-2020) et Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Filoni, 2014-2018), et on entend sa voix ensemble avec celui du reste des chevaliers Jedi décédés dans une scène de The Rise of Skywalker (JJ Abrams, 2019).

Ahsoka Tano est la première du genre à apparaître dans The Mandalorian: The Togruta

Mais, comme elle l’avait déjà mentionné, sa superbe apparition dans “Le Jedi” (2×05), le dernier épisode de The Mandalorian créé sur Disney Plus, il ne peut plus être considéré comme un œuf de Pâques. Tel qu’il est, au contraire, il appartient à la togruta, une espèce originaire de la planète Shili, car nous n’avions vu aucun de leurs congénères ici jusqu’à présent. D’autre part, l’entrée de la ville à Corvus, avec une cloche dessus, nous le devons au vieux concept art de Ralph McQuarrie. Comme les sabres laser blancs d’Ahsoka Tano, au fait.

Disney Plus

Avant que Din Djarin (Pedro Pascal) ne la trouve, on distingue une chouette sur une branche d’arbre, et ce n’est pas un hasard: c’est un oiseau convor comme celui avec lequel les Jedi se sont liés d’amitié dans Rebels, et il semble même possible que ce soit Morai elle-même, comme on l’appelle. D’un autre côté, le temple Jedi de Coruscant dans lequel Baby Yoda, qui s’appelle Grogu, a été formé, nous l’avons vu pour la première fois dans The Phantom Menace (George Lucas, 1999) et le massacre de ses habitants, auquel l’homme aux petites oreilles de The Mandalorian, l’agresseur Anakin Skywalker (Hayden Christensen) dans Revenge of the Sith (Lucas, 2005) a pu s’échapper.

Le hibou que nous voyons sur une branche est un oiseau commun comme Morai, celui avec lequel Ahsoka Tano est devenu ami dans Rebels

Aussi, Ahsoka Tano dit que Yoda il est le seul membre de l’espèce Grogu qu’il ait jamais rencontré, et les téléspectateurs peuvent reconnaître certaines notes la musique du thème du maître jedi composé par John Williams pour The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980). Et la description de la Force par Din Djarin est «pratiquement mot pour mot, ce qu’Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) explique à ce sujet à Luke Skywalker (Mark Hamill)» dans A New Hope (Lucas, 1977) ). Et le Jedi refuse d’entraîner Baby Yoda car elle craint que la peur qu’elle perçoit en lui ne la conduise à Le chemin sombre d’Anakin Skywalker, qui s’est transformé en Dark Vador.

Disney Plus

Aux Droïdes assassins HK-87 nous les avons rencontrés dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic (BioWare, 2003). Din Djarin, qui ignore largement les Jedi, se réfère aux sabres laser d’Ahsoka Tano comme “Épées laser”, tout comme le jeune Anakin Skywalker (Jake Lloyd) quand il dit à Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) qu’il l’a vu pendre à sa ceinture dans The Phantom Menace. Et, puisque “The Jedi” est la deuxième fois que le chat de Lothal court dans The Mandalorian après “Sanctuary” (1×04), nous ne pouvons pas le considérer comme un œuf de Pâques.

Ahsoka Tano refuse d’entraîner Baby Yoda parce qu’elle craint que la peur qu’elle perçoit en lui ne le conduise sur le chemin sombre d’Anakin Skywalker

Et l’une des motivations d’Ahsoka Tano pour renverser le magistrat tyrannique Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) est de lui révéler où se trouve celui auquel elle s’incline, Amiral ThrawnChef de l’armée impériale et le plus grand méchant des rebelles, qui a disparu avec Padawan Ezra Bridger, il est donc très probable que nous nous retrouverons tous les deux dans The Mandalorian. Et de planète tython, auquel les Jedi envoient Din Djarin avec Baby Yoda à la fin, apprend-on dans le numéro quarante de la bande dessinée Doctor Alpha (Simon Spurrier et Caspar Wijngaard, 2019).

Disney Plus

L’article Tous les œufs de Pâques de l’épisode 2 × 05 de «The Mandalorian» a été publié dans Explica.co.