Comme dans les treize épisodes précédents de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019, la série Disney Plus qui ajoute également une autre histoire intéressante aux longues aventures galactiques de Star Wars. “The Tragedy” (2×06) contient quelques œufs de Pâques sur ce que nous avons vu dans le passé de la saga Jedi. Et quel visage on fait à l’instant où la planète Tython apparaît dans le ciel. Esclave I, le vaisseau spatial classique de Boba Fett (Temuera Morrison), que nous avons rencontré dans L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980) et que le chasseur de primes allait récupérer après s’être échappé du Sarlacc dans le trou duquel il est tombé lors du Retour du Jedi (Richard Marquand, 1983) grâce à Han Solo (Harrison Ford).

Un homme simple

“Je suis un homme simple qui traverse la galaxie”, dit Boba Fett à Din Djarin, tout comme Jango Fett à Obi-Wan Kenobi dans L’Attaque des Clones.

En revanche, que Din Djarin (Pedro Pascal) découvre Grogu en jéditation sur la pierre de Tython ne devrait pas nous surprendre, puisque nous contemplons déjà son confrère Yoda s’engager dans la même activité dans L’Empire contre-attaque et dans la trilogie prequel et Luke Skywalker (Mark Hamill) dans Les Derniers Jedi (Rian Johnson, 2017). Et, lorsque le protagoniste chasseur de primes de The Mandalorian demande à Boba Fett s’il a une relation avec les Mandaloriens pour avoir réclamé son ancienne armure, il répond: “Je suis un homme simple qui traverse la galaxie”, pratiquement la même réponse que son père, Jango Fett, a donnée à Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) dans Attack of the Clones (George Lucas, 2002).

Les parents et les enfants de ‘Star Wars’

Ce que le code holographique de l’armure de Boba Fett raconte est l’histoire de son père selon les bandes dessinées de Jango Fett: Open Seasons

Et la prochaine chose que Boba Fett dit est: “Comme mon père avant moi”, les mêmes mots que Luke Skywalker utilise dans Return of the Jedi pour désigner Anakin (Hayden Christensen) et son chemin avant de devenir Dark Vador. Et c’est que les familles et, en particulier, les relations parents-enfants sont un pilier de base de Star Wars, non seulement pour Luke et Anakin ou Boba et Jango, mais aussi pour Ben et Han Solo et même Din Djarin et Grogu dans The Mandalorian. D’un autre côté, l’un des stormtroopers qui atterrit sur Tython en suivant le localisateur placé sur le Razor Crest dans “The Siege” (2×04) regarde une épaulière orange, ce qui indique qu’il est le commandant. Et nous le savons par Un nouvel espoir (Lucas, 1977), bien que le nom spécifique du grade militaire soit révélé dans Le Retour du Jedi.

“ Le mandalorien ” rend toute l’histoire de Jango Fett canonique

Pendant le combat contre les troupes impériales, un faisceau laser émet un énorme rocher et Fennec Shand (Ming-Na Wen) la pousse à écraser plusieurs stormtroopers, ce qui rappelle les techniques de guerre rudimentaires des Ewoks sur la lune d’Endor et de Return of the Jedi. Et, bien que nous les ayons déjà aperçus dans “The Siege”, dans cet épisode, il est confirmé que les droïdes qui kidnappent Baby Yoda sont Soldats noirs, une contribution du jeu vidéo Dark Forces (Daron Stinnett, Ray Gresko et Justin Chin, 1995). Et ce qui compte le code holographique de l’armure de Boba Fett c’est l’histoire de son père d’après les bandes dessinées de Jango Fett: Open Seasons (Haden Blackman et Ramón F. Bachs, 2002-2003).

Une célèbre blague ‘Star Wars’

Avoir Moff Gideon dire à Grogu qu’il pourrait se crever les yeux avec le sabre noir est un clin d’œil à la blague avec une photo du tournage de A New Hope sur la façon de ne pas tenir un sabre laser.

Aucune des espèces montrées sur l’écran de Cara Dune (Gina Carano) ne constitue un œuf de Pâques car de toutes il y en a déjà eu des copies dans The Mandalorian, et l’étranglement avec la Force avait été utilisé par Grogu dans “The Reckoning” (1×07) . Il ne nous reste donc plus que deux œufs de Pâques. Premièrement, lorsque Moff Gideon (Giancerlo Esposito) dit à Baby Yoda que tu pourrais jeter un oeil avec le Darksaber, alors qu’il nous fait un clin d’œil pour la célèbre blague avec une photo du tournage de A New Hope sur la façon de ne pas tenir un sabre laser. Et l’autre, le faisceau paralysant circulaire et bleu Ils s’appliquent à la petite grosse oreille, comme celle utilisée lorsque les stormtroopers trouvent Leia Organa (Carrie Fisher) dans le même film.

