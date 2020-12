Les œufs de Pâques ne manquent pas l’épisode “The Believer” (2×07) par The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), dernière sortie sur Disney Plus. On peut en trouver jusqu’à onze au cours de ses séquences si l’on y prête attention. En principe, aucune des ordures aérospatiales que nous voyons dans les champs de mauvaises herbes de Karthon où Migs Mayfeld (Bill Burr) purge sa peine n’est nouvelle. Cependant, le rhydonium volatil, qui est utilisé comme carburant pour les vaisseaux spatiaux, c’est la première fois qu’il apparaît dans cette fiction télévisée. Il est connu depuis The Clone Wars (George Lucas, 2008-2020). Et il l’a répété dans Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Dave Filoni, 2014-2018) et The Awakening of the Force (JJ Abrams, 2015).

Le petit ami vert de Din Djarin

Migs Mayfeld prévient Din Djarin que, s’ils sont découverts à la raffinerie, ils peuvent dire au revoir à son “petit ami vert”, les mêmes mots que Palpatine a dit à Yoda dans Revenge of the Sith

Une crainte qu’ont Din Djarin (Pedro Pascal) et Migs Mayfeld en infiltrant la raffinerie sur la planète Morak est qu’il les reconnaisse l’ISB. C’est une sorte de Gestapo, la police secrète du nazisme, et son acronyme inquiétant cache le nom de l’Imperial Security Office. Mais sa présentation était déjà sur l’étoile de la mort d’un nouvel espoir (Lucas, 1977). Et la raison pour laquelle Boba Fett (Temuera Morrison) s’est auto-déchargée pour aller dans la raffinerie le résume ainsi: “Disons qu’ils pourraient reconnaître mon visage”. Car, comme lui, les stormtroopers blancs sont des clones de Jango Fett, comme ils l’expliquent justement, dans Attack of the Clones (Lucas, 2002).

D’autre part, Mayfeld avertit le protagoniste chasseur de primes de The Mandalorian que, s’ils sont découverts à la raffinerie, il peut être renvoyé de son “Petit ami vert”. Les mêmes mots utilisés par le perfide Sheev Palpatine (Ian McDiarmid) avec Yoda en le combattant dans Revenge of the Sith (Lucas, 2005). L’astuce de se déguiser en stormtroopers Luke Skywalker (Mark Hamill) et Han Solo (Harrison Ford) l’ont mis en pratique dans Un nouvel espoir pour entrer dans une base impériale. Quand ils ont décidé d’accéder à l’étoile de la mort et de sauver la princesse Leia Organa (Carrie Fisher).

Dans la peau d’un ‘stormtrooper’

Celui sur le fait de se déguiser en stormtroopers a déjà été fait par Luke Skywalker et Han Solo dans Un nouvel espoir pour accéder à l’étoile de la mort

Les détonateurs thermiques utilisés par les pirates Vorg Alsum avaient déjà explosé dans “The Reckoning” (1×07). Et nous ne savons pas ce que les gens peignent à la raffinerie impériale de Morak stormtroopers ou shoretroopers de défense côtière. Mais leurs débuts ont eu lieu dans le jeu vidéo mobile Star Wars: Commander (Disney Interactive, 2014) et, avant The Mandalorian, ils ont participé au film Rogue One (Gareth Edwards, 2016). En revanche, lorsque Valin Hess (Richard Brake) remarque Din Djarin à l’intérieur du mess des officiers, il demande son Numéro TK. Parce que les stormtroopers sont identifiés avec lui dans A New Hope.

De plus, l’excuse que Migs Mayfeld fait au commandant pour que Din Djarin ne lui réponde pas est qu’il a perdu l’ouïe dans le green. Taanab. Cette planète, qui intéresse l’Empire galactique, est mentionnée dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983) et est l’un des décors du roman Smuggler’s Run: A Han Solo and Chewbacca Adventure (Greg Rucka, 2015). En dehors de la raffinerie, il y a artilleurs impériaux, qui est également venu à Star Wars dans Un nouvel espoir. Et ce qui rend Mayfeld fou lors de sa conversation tendue avec Valin Hess est sa responsabilité dans le terrible Opération Ash.

Les armes de Jango Fett dans ‘The Mandalorian’

La charge sismique que Boba Fett lance de Slave I contre les combattants TIE est comme celle que Jango Fett a lancée à Obi-Wan Kenobi dans Attack of the Clones.

Le fusil cycliste Boba Fett que Mayfeld emprunte pour un coup de grâce final sur la raffinerie est unique aux bandits de Tusken. Et il a été à l’écran dans quatre épisodes de The Mandalorian depuis “The Gunslinger” (1×05). Et, concernant charge sismique que l’ancien chasseur de primes lance de Slave I contre les combattants TIE qui partent à la poursuite, leur première cible dans Star Wars n’était autre qu’Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) dans Attack of the Clones: Jango Fett il lança le chevalier Jedi alors que Boba regardait par la fenêtre du vaisseau.

