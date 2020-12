La finale inoubliable de la deuxième saison de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) sur Disney Plus nous a également laissé la portion correspondante de oeufs de Pâques. Tout sur l’univers cinématographique de Star Wars cette fois. Au début de “Le sauvetage” (2×08), les protagonistes poursuivent le transport de Pershing (Omid Abtahi) à bord du véhicule de Boba Fett (Temuera Morrison). Il s’agit de une Lambda impériale qui est apparu pour la première fois dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). En elle voyage l’empereur (Ian McDiarmid) et Han Solo (Harrison Ford) et compagnie l’utilisent pour entrer incognito sur la lune d’Endor.

Dans l’affrontement qui se produit lors de l’embarquement, une question épineuse se pose dans la bouche du copilote (Thomas E. Sullivan) qui est assez inquiétante. Le million et certains les gens qui l’ont dîné dans les explosions des étoiles de la mort. Les deux à la fin de A New Hope (George Lucas, 1977) et Return of the Jedi. Et cette question constitue une discussion traditionnelle des adeptes de la saga galactique. Dans la mesure où il est introduit dans le film Clerks, de Kevin Smith (1994), et des estimations dans les romans Lost Stars et Bloodlines (Claudia Gray, 2015, 2016). Et maintenant, grâce au scénario de Jon Favreau lui-même, dans The Mandalorian.

Ce même type dit à Cara Dune (Gina Carano) que la destruction de son monde, Alderaan, était insignifiante compte tenu du fait que éliminer les “terroristes”. Il parle, bien sûr, de l’Alliance rebelle, pour laquelle Lucas s’est inspiré du Vietcong ou Front national pour la libération du Vietnam, qui a également été décrit de la même manière par les gouvernements des États-Unis pendant la guerre dans le pays asiatique. Ensuite, quand ils atterrissent pour parler avec Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) et Koska Reeves (Sasha Banks), ils se tiennent à côté de un combattant Mandalorian Gauntlet. Et, avant The Mandalorian, on ne l’avait vu que dans la série animée The Clone Wars (Lucas, 2008-2020).

Lors de la confrontation entre Fett et Reeves, elle répond qu’il sera bientôt vu “s’exprimer par la fenêtre de un réservoir de bacta». Ce grand récipient sert à la guérison des blessés graves. Comme Luke Skywalker (Mark Hamill) dans L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980) après avoir rencontré un redoutable wampa sur Hoth. En revanche, Moff Gideon (Giancarlo Esposito), le principal méchant du Mandalorien, explique à Din Djarin (Pedro Pascal) que l’Empire veut “Rétablissez l’ordre dans la galaxie”. Presque les mêmes mots que Dark Vador (David Prowse et James Earl Jones) disent à son fils, Luke, dans L’Empire contre-attaque.

Les règles pour avoir le droit de manier le sabre noir, convoité par Bo-Katan Kryze, proviennent de The Clone Wars and Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Dave Filoni, 2014-2018). La brutalité silencieuse que le mystérieux individu qui arrive à la fin du navire de Moff Gideon sur les Dark Troopers trace un parallèle intentionnel dans Le Mandalorien avec les capacités de Dark Vador (Spencer Wilding et Jones) dans Rogue One (Gareth Edwards, 2016) . Parce que c’est Luke Skywalker, dont le thème reconnaissable de Bande originale de John Williams ça sonne quand le capot est retiré. Avec R2-D2 un compagnon.

Dans la scène post-crédit, nous revenons à Le repaire de Jabba le Hutt sur Tatooine, qui est alors dirigée par son ancien majordome, Bavoir Fortuna (Matthew Wood). Cet endroit et le gangster que nous avons rencontré dans Return of the Jedi, comme l’espèce aux trois yeux saillants du génial que nous voyons là-bas. Et quand le tournage commence et que Fortuna envoie un copain pour savoir ce qui se passe, elle l’entend dire: «Maclunkey!. Comme Greedo (Paul Blake) après la dernière édition de A New Hope. ET les ombres qu’ils projettent Boba Fett et Fennec Shand (Ming-Na Wen) qui descendent dans ce grand épisode de The Mandalorian sont comme le Luke Skywalker à capuche dans ce film.

