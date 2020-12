Les deux premières saisons de Cobra Kai sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix après avoir fait ses débuts sur le niveau de contenu premium de YouTube, mais avec la troisième saison très attendue qui devrait être diffusée le jour de l’An 2021, les fans profitent de chaque partie de la franchise bien-aimée ils peuvent. Les téléspectateurs, nouveaux et anciens, écoutent et en apprennent davantage sur la rivalité persistante entre Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) après avoir atteint l’âge adulte. Cette décision a également permis aux fans aux yeux d’aigle des trois films originaux de repérer les meilleurs œufs de Pâques faisant référence aux films.

Depuis la sortie de l’émission sur Netflix et les records de diffusion en continu, les fans sont passés à la recherche des meilleures références et des meilleurs moments. Cette pratique est courante pour les fans de Star Wars et de l’univers cinématographique Marvel compte tenu du grand nombre de joyaux cachés pour les fans inconditionnels. Maintenant, ceux qui aiment le karaté et les films Karate Kid participent et partagent leurs découvertes sur les réseaux sociaux. Voici quelques-uns des meilleurs œufs de Pâques à ce jour … pouvez-vous en repérer ceux que nous avons manqués? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Bonsaïs

Les badass senseis ne perdent pas de temps avec les bonsaïs. #CobraKai #BadassTakeover pic.twitter.com/eu2NlD7kID – Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 23 avril 2018

Dans le film original, M. Miyagi a appris à LaRusso à prendre soin d’un bonsaï. C’était l’une des méthodes pour faire de lui une meilleure personne et un meilleur concurrent, mais personne ne s’attendait à ce que les arbres reviennent plus de 30 ans plus tard. Cependant, LaRusso donne des Bonsaïs à ceux qui achètent des véhicules de luxe. Lawrence en lance également un lors du tournage d’une vidéo au dojo Cobra Kai.

M. Miyagi

L’épouse de Daniel, Amanda, connaissait manifestement M. Miyagi. Ils se sont mariés et ont eu les deux enfants près d’une décennie avant la mort de Miyagi. #CobraKai n’a pas vraiment répondu à ce qu’Amanda et Sam pensaient de lui. Amanda l’aimait-elle plus que la mère de Daniel? 🥋⛩🥢 @CobraKaiSeries pic.twitter.com/RdKROCqsvA – John Orquiola @ 🏡 (@BackoftheHead) 29 août 2020

Pat Morita est décédé en 2005 et n’a pas pu reprendre le rôle de M. Miyagi. Cependant, les créateurs de l’émission ont toujours trouvé des moyens de garder sa mémoire vivante avec plusieurs moments clés. LaRusso a visité sa tombe à un moment donné, et il y a aussi une photo de lui accrochée dans sa maison. De plus, LaRusso apprend à un employé du concessionnaire automobile à bien cirer et cirer, se remettant à sa formation.

Costume d’Halloween

Miguel enfile le tristement célèbre costume d’Halloween de Cobra Kai dans l’épisode 03 de «Cobra Kai». Assurez-vous de regarder maintenant gratuitement sur YouTube, puis écoutez le podcast Parlons-en – Cobra Kai! Cobra Kai @CobraKaiSeries pic.twitter.com/wnCIyJ5CrC – Parlons-en – Cobra Kai (@TalkCobraKai) 10 septembre 2019

En 1984, Lawrence portait un costume de squelette lors d’une fête d’Halloween. Cette tenue a fait un retour époustouflant lors d’un premier épisode de la première saison. Lawrence a dépoussiéré le costume et l’a donné à l’un de ses élèves, un personnage nommé Miguel. Le moment a surpris de nombreux téléspectateurs, considérant qu’il s’agissait d’un détail si minutieux à inclure plus de 30 ans plus tard.

Golf N ‘Stuff

Revoir #CobraKai avec une joie totale car il a fait un travail fantastique en équilibrant de nouvelles histoires avec la nostalgie des années 80. J’ai adoré le montage de Golf N Stuff Young Hearts avec @Xolo_Mariduena et @MaryMMouser reflétant @ralphmacchio et #ElisabethShue – tellement génial! @CobraKaiSeries #KarateKid pic.twitter.com/5A7C4E52nC – JASON PALMER (@Jason_EntFocus) 23 avril 2019

Dans The Karate Kid, LaRusso et Ali (Elisabeth Shue) sont allés à un rendez-vous dans un endroit de la vallée centrale connu sous le nom de Golf N ‘Stuff. C’est une destination réelle que les Californiens visitent régulièrement et qui sert également de lieu clé à Cobra Kai. Miguel a un rendez-vous avec Samantha, qui a également lieu au Golf N ‘Stuff. Les créateurs de l’émission intègrent également la chanson “Young Hearts” de Commuter. C’est devenu le thème du voyage original de LaRusso dans ce lieu emblématique.

Le retour de Kreese

John Kreese n’a pas peur du noir. Le noir a peur de lui! John Kreese, … dur à cuire! #CobraKai pic.twitter.com/QHNoX5farX – Livre non officiel de blagues Cobra Kai (@UnofficialCobra) 30 août 2020

Une torsion majeure est apparue à la fin de la saison 1. John Kreese, l’ancien professeur de Lawrence, revient malgré les commentaires précédents sur sa mort. Il sort de l’obscurité et allume un cigare. Il balaie ensuite la jambe et jette Lawrence par terre. Cette apparition conduit à plusieurs autres œufs de Pâques, y compris un moment où LaRusso interroge Kreese sur ses articulations. L’ancien chef du Cobra Kai s’était déjà cassé les doigts des deux mains en essayant de frapper M. Miyagi.

Sac mortuaire

Nous avons mis Tommy dans un bodybag et c’est peut-être ma chose préférée que nous ayons jamais faite. Une telle expérience inoubliable de travailler avec Rob Garrison, Ron Thomas, Tony O’Dell et bien sûr William Zabka, sur cet épisode très spécial de OG Cobra de @CobraKaiSeries! #CobraKai # Saison2 #BTS #FBF pic.twitter.com/0ZdeERqHuC – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 24 mai 2019

Un épisode de la saison 2 était axé sur la réunion de Lawrence avec trois anciens membres du dojo Cobra Kai. Cela inclut Tommy, Bobby et Jimmy. La raison d’un dernier voyage en moto est que Tommy est en phase terminale. Il décède paisiblement dans son sommeil pendant l’épisode, puis les caméras le montrent dans un sac mortuaire. Cela fait référence à sa ligne du Karaté Kid original dans lequel il crie: “Donnez-lui un sac mortuaire!”

Tarte aux myrtilles

L’un des meilleurs œufs de Pâques n’était pas en fait une référence visuelle. Il a en fait été présenté lors d’une conversation à un double rendez-vous. Le couple a parlé d’un incident au cours duquel LaRusso a pressé une tarte aux myrtilles sur la chemise de Lawrence et qu’il s’agissait de représailles pour le propriétaire du Cobra Kai qui avait posé la tarte sur une chaise. Cet incident était en fait une scène supprimée. C’est également devenu un moment clé de la romanisation.

