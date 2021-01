Après des mois d’attente, la saison 3 de Cobra Kai est finalement tombée sur Netflix le jour de l’An, et les fans sont ravis! Mais alors que la série de feuilletons d’arts martiaux gagne en popularité auprès des téléspectateurs, la franchise bien-aimée des années 80 la ramène aussi légèrement et avec goût à ses racines avec les films originaux, The Karate Kid et The Karate Kid Part II. Avec Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kove, Cobra Kai a emmené les fans faire un tour depuis sa première en 2018 sur YouTube Red et avec la série maintenant sur Netflix, il y a tellement plus à attendre avec l’essence du film se fraye un chemin sur le petit écran avec plusieurs éléments.

Avec la dernière saison trouvant tout le monde sous le choc à la suite de la bagarre impitoyable au lycée entre Miyagi-do et Cobra Kai, Miguel (Xolo Maridueña) est laissé dans un état précaire, tandis que Robby (Tanner Buchanan) est introuvable. Alors que Daniel LaRusso (Macchio) cherche des réponses et que Johnny Lawrence (Zabka) cherche la rédemption, Martin Kreese (Kove) continue à éclairer les étudiants vulnérables avec sa vision de la domination, laissant l’âme de la vallée en jeu et le destin de chaque étudiant et sensei en jeu.

Parmi les séquences d’action, l’écriture, le scénario, les performances et les airs de retour, Cobra Kai a également fait ressortir certains de ses personnages principaux de The Karate Kid et The Karate Kid Part II. Faites défiler pour voir qui revient dans le royaume de Daniel et Johnny – mais vous êtes prévenu, les spoilers sont en avance!

Kumiko (Tamlyn Tomita)

(Photo: Tina Rowden / Netflix)

Kumiko joué par Tamlyn Tomita, présenté dans The Karate Kid Part II alors que la deuxième petite amie de Daniel LaRusso apparaît dans le quatrième épisode, “The Right Path”. Alors que Daniel s’efforce de nettoyer son image publique ternie après les événements de la finale de la saison 2, il décide de se rendre à Okinawa, au Japon, afin de sauver le groupe LaRusso Auto après que son rival ait signé un accord exclusif avec Doyona International à Tokyo – le seul distributeur de tous les grands constructeurs automobiles japonais. Lors de sa visite au Japon, Daniel croise le chemin de Kumiko et les deux se remémorent le passé, où elle révèle qu’elle est revenue de Londres pour s’occuper de tante Yukie (ancienne petite amie de M. Miyagi) qui est décédée et ne s’est jamais mariée, en plaisantant comment “aucun d’entre eux se sont battus à mort “pour elle. Grâce à leurs conversations, Kumiko finit par aider Daniel, ce qui conduit à la prochaine star invitée de Karate Kid de la série.

S’adressant à Entertainment Weekly, Tomita a déclaré que la réunion répondra à de nombreuses questions pour les fans. “[They] sera heureux de savoir où [the characters] se trouvent et le genre de discussions qu’ils ont. Je pense que les fans seront ravis. J’espère juste avec tout l’espoir dans mon cœur que nous avons tous fait du bon travail », a-t-elle déclaré.

Tomita, qui joue dans The Good Doctor, ajoute que c’était tellement amusant de renouer avec Macchio des décennies plus tard. “Oh mon Dieu. C’était comme enfiler une paire de chaussettes préférée, ou une paire de chaussures bien-aimée qui vont toujours, qui sont toujours confortables et qui ont toujours l’air bien”, dit-elle. “C’est la partie importante. C’était si facile, et nous étions juste en train de rire, comme,” C’était il y a vraiment 35 ans? Cela fait si longtemps? ” Parce que c’est comme hier. “

prevnext

Chozen (Yuji Okumoto)

(Photo: Netflix)

«Vivre ou mourir, mec? La confrontation Cobra Kai pour les âges est enfin là avec Chozen Toguchi, le méchant principal de The Karate Kid Part II et sensei du Dojo de Sato joué par Yuji Okumoto, revenant à la franchise de la série à la fin de l’épisode 4, “The Right Path . ” Bien que Chozen ne soit pas apparu au cours des deux premières saisons de Cobra Kai, la saison 2 impliquait un flashback de Daniel brisant la glace lors de sa visite au Japon, avec Chozen regardant sous le choc et la consternation. Cependant, la saison 3 change tout cela avec le retour du rival de Daniel après que Kumiko aide Daniel à trouver les réponses dont il a besoin – invitant Chozen à renouer avec lui dans l’épisode 5, «Miyagi-Do».

Lorsque Daniel visite Okinawa avec M. Miyagi dans le film de 1986, Chozen a un dédain immédiat pour Daniel et son sensei. Comme Johnny Lawrence (William Zabka), Chozen est décrit comme un tyran et un rival de Daniel, le tourmentant et l’attaquant à chaque occasion. Cependant, contrairement à Johnny, Chozen est beaucoup plus impliqué dans le combat au corps à corps et essaie presque de tuer Daniel et Kumiko à la fin du film.

Avec son personnage prenant un peu de tournure dans la saison 3, Okumoto dit à EW qu’il avait de la famille et des amis qui lui demandaient s’il serait dans la série pendant longtemps. Bien qu’il ait dû être “prudent” avec ses mots après avoir signé grâce aux showrunners qui l’ont placé dans une sorte d’arc rédempteur, il partage humblement à quel point c’est un honneur de revenir dans l’univers de Karate Kid. “J’ai écrit [Chozen’s] la trame de fond et l’histoire », a-t-il déclaré. la confrontation finale avec lui et Daniel. Je n’ai jamais oublié Chozen, car il faisait partie de ma vie. “

prevnext

Ali Mills (Elisabeth Shue)

Dans l’épisode final de la saison, «le 19 décembre», Ali Mills Schwarber, joué par Elisabeth Shue, fait son retour attendu dans l’univers de Karate Kid et c’est un pour les âges. Ali, qui était à l’origine la petite amie de Johnny mais qui est ensuite devenu le principal intérêt amoureux de Daniel, est apparu dans des flashbacks tout au long de Cobra Kai. Pourtant, la saison 3 a fourni la vraie affaire aux fans.

Tout au long de la série, les fans peuvent voir que leur rupture a grandement affecté Johnny, car il considérait leur relation comme la seule bonne chose dans sa vie en dehors de sa mère. Dans la saison 1, les fans apprennent de Daniel qu’Ali s’est marié et vit à Denver en tant que chirurgien pédiatrique, Daniel avouant à sa fille, Sam, qu’il était vraiment amoureux d’elle. Pendant que sa fille essaie de s’enquérir davantage, il détourne son attention sur sa relation avec Kumiko. Cependant, dans la saison 3, les fans découvrent qu’Ali était marié mais qu’il est maintenant au milieu d’un divorce.

En 2019, William Zabka a déclaré à PopCulture.com que s’il n’y avait “aucun secret” sur les discussions entourant son retour dans l’univers après la saison 2, il a partagé qu’elle avait été “approchée” à l’époque et qu’il y en avait “un couple [of] spots avec elle “pour filmer. Mais alors que le personnage de Zabka, Johnny, commence maintenant quelque chose avec Carmen, la mère de Miguel, il a partagé à l’époque comment il” soutenait Ali avec Johnny. “

“Elle a été une grande partie de Johnny, elle est une grande partie de The Karate Kid, [Elisabeth’s] une actrice merveilleuse, et elle serait un excellent ajout à la série, alors je la soutiens, mais je suis dans le noir en ce moment “, a déclaré Zabka, partageant comment elle était celle qui s’est échappée.” Personne n’a jamais rempli à nouveau cette partie de son cœur, alors ce serait vraiment excitant de voir ce qui se passe lorsque les deux se rencontrent. Mais encore une fois, je pense que ça va être quelque chose, si ça arrive, c’est complètement inattendu et on ne pourrait jamais le prédire… mais merveilleux. “

prevnext

L’ami vietnamien de Kreese du passé …

La saison 3 de Cobra Kai ouvre les portes de la saison 4, en particulier dans le domaine du passé de John Kreese et d’un ami mystérieux qui pourrait être quelqu’un de très important parmi les antagonistes de l’univers de Karate Kid. Terry Silver revient-il?

Comme l’a noté l’écrivain de PopCulture.com, Brian Jones, la saison dernière a présenté plusieurs flashbacks sur un jeune Kreese (Martin Kove) qui a combattu au Vietnam. Mais ce n’est que lors de la finale de la saison 3 que les fans ont un aperçu d’un personnage d’antan pouvant entrer dans l’arène alors que le nouveau chef de Cobra Kai est vu tenant une photo de lui-même avec des amis de son temps au Vietnam, en appelant finalement un. en particulier pour une faveur qui a révélé qu’il devait sa vie au sensei profondément perturbé “no pitié”.

Dans une interview avec Collider en septembre dernier, Kove a évoqué la possibilité que l’acteur Terry Ian Griffith reprenne le sien en tant que vicieux Silver. «Pour être parfaitement honnête, je ne connais même pas totalement la réponse à cette question. Donc nous allons garder ça sous-jacent de l’interview, vous savez? Je ne connais même pas vraiment la réponse!

Il serait logique que Silver soit le mystérieux ami du Vietnam puisqu’il n’y a eu personne d’autre de The Karate Kid Part III pour faire une apparition sur Cobra Kai autre que Daniel et Kreese pour le moment. Mais les fans devront attendre …

prev