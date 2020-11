Nous savons tous que la merveilleuse satire animée de la société américaine qui Les Simpsons (Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon, depuis 1989), disponibles sur Disney Plus, ont connu des moments meilleurs. C’est une opinion répandue parmi les critiques et les téléspectateurs depuis des années et, bien que son déclin n’en fasse pas du tout un produit de dépotoir grâce aux hauteurs dont il provient, ce qui a été remarqué, c’est à quel point il a été inoffensif. en arrière, combien son humour parodique est peu piquant maintenant. Et peut-être pour cette raison que Cathal Gunning dit sur ScreenRant qu’avant d’en voir plus les présidents des États-Unis dans la série télévisée.

Ralph Wiggum joue George Washington pour une performance scolaire dans “I Love Lisa” (4×15)

Parmi les défunts, jusqu’à vingt-six d’entre eux apparaissent ou sont mentionnés dans Les Simpsons. Le numéro un, George Washington (1789-1797), dans l’imaginaire du voyou de la famille pendant «Bart Gets an« F »» (2×14), comme un zombie dans «Treehouse of Horror III» (4×05) et un robot malveillant dans «Selma’s Choice» (4×13 ), joué par Ralph Wiggum pour une performance scolaire dans “I Love Lisa” (4×15) ou dans son rêve agité dans “Lisa the Iconoclast” (7×16). Le troisième, Thomas Jefferson (1801-1809), partage le fantasme de “Bart Gets an” F “” ou fait rage avec la sœur de “Mr. Lisa va à Washington »(3×02).

Un mec qui ressemble James Madison (1809-1817), le quatrième, parvient à convaincre Homère de ne pas soutenir un sujet désagréable en tant que candidat républicain à la présidentielle dans “Politically Inept, with Homer Simpson” (23×10). Le septième, Andrew Jackson (1829-1837), fait partie de ceux qui le poussent à dépenser absurdement les économies de Marge sur un camping-car d’un billet de vingt dollars dans “Mobile Homer” (16×13). Et, le huitième, Martin van Buren (1837-1841), est vu dans les pages d’un livre du surintendant Gary Chalmers dans «Bart Stops to Smell the Roosevelts» (23×02), entre autres.

Disney Plus

Comme William Henry Harrison (1841), John Tyler (1841-1845), Zachary Taylor (1849-1850) et Millard Fillmore (1850-1853), neuvième, dixième, douzième et treizième; également sur la scène de «I Love Lisa». Comme Abraham Lincoln (1861-1865), le seizième, comme le rôle de Milhouse van Houten, un autre assez somptueux: dans «La couleur jaune» (21×13), il prête son chapeau haut de forme à l’arrière-arrière-grand-mère d’Homère; dans “Bart Sells His Soul” (7×04) et un épisode de Rasca y Pica, c’est lui qui s’amorce avec le second; ou Lisa Simpson l’imagine après la marijuana dans “D’oh Canada” (30×21).

La statue du Jefferson Memorial fait rage à Lisa Simpson dans «Mr. Lisa va à Washington “(3×02)

Le dix-huitième, Ulysses S. Grant (1869-1877), a une autre version animatronique en “Pygmoelian” (11×16). Le dix-neuvième et le vingt et unième, Rutherford B. Hayes (1877-1881) et Chester A. Arthur (1881-1885) participent au théâtre scolaire de “I Love Lisa”, et le dernier a aussi un androïde dans “Tis the 30th Season” (30×10). Abraham J. Simpson dit dans “Two Bad Neighbours” (7×13) que Grover Cleveland (1885-1889, 1893-1897), le vingt-deuxième, “l’a frappé à deux reprises non consécutives”, et est vu dans le livre de ” Bart s’arrête pour sentir les Roosevelts », comme Washington, Jefferson, Madison, Jackson, Harrison, Tyler, Taylor, Fillmore, Lincoln, Grant, Hayes ou Arthur.

De la même façon que William McKinley (1897-1901), Théodore Roosevelt (1901-1909) et William Howard Taft (1909-1913), les vingt-cinquième, sixième et septième. Dans “Old Money” (2×17), Herman Hermann prend le chapeau abandonné d’Abe et l’affiche dans son magasin d’antiquités avec le signe suivant: “Le chapeau dans lequel McKinley a été abattu.” Dans “Le jour où la violence est morte” (7×18), Rasca décapite Roosevelt avec un coup de hache dans l’un de ses vieux courts métrages animés; dans «King Leer» (29×16), Marv Szyslak se déguise en ancien président pour une annonce de matelas; et dans “Tis the 30th Season” il y a un autre robot basé sur lui.

Disney Plus

Dans “Homer the Smithers” (7×17), ils nous révèlent que la mère de Montgomery Burns a eu une liaison avec Taft; et dans “Skinner’s Sense of Snow” (12×08), lorsque les élèves prennent la relève de l’école primaire de Springfield, Milhouse s’étonne de ne pas pouvoir peindre une moustache sur son portrait comme les autres car l’ancien président en porte déjà une. À Woodrow Wilson, le vingt-huit, oui tu peux le dessiner, de la même manière que le jeune Simpson ne sait pas comment l’identifier dans le volume Chalmers dans “Bart Stops to Smell the Roosevelts”, et utilise son nom pour cajoler son pauvre professeur, le nécessiteux Edna Krabappel, en tant qu’amatrice de correspondance dans “Bart the Lover” (3×16).

Richard Nixon est l’un de ceux qui juge Homère en enfer parce qu’il doit une faveur au diable – sa présidence – dans “Treehouse of Horror IV” (5×05)

Le vingt-neuvième, le trente et un et le trente et un, Warren G. Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) et Herbert aspirateur (1929-1933), sont également dans le livre. Le premier porte une moustache Milhouse; Dans “Rome-Old et Juli-Eh” (18×15), Abe emménage avec son fils Homer et accroche une pancarte dans sa chambre indiquant: “Keep Cool with Coolidge.” Le trente-deuxième, Franklin D. Roosevelt (1933-1945), est un autre des anciens présidents des États-Unis avec le plus d’apparitions sur Les Simpsons. Par exemple, dans un autre vieux court-métrage d’animation “Itchy and Scratchy: The Movie” (4×06), il donne un coup de pied aux fesses d’Adolf Hitler malgré sa paralysie.

Et Krusty, le clown, le joue dans une pièce pendant “A Star Is Burns” (6×18); lutte contre Ronald Reagan à l’ouverture de l’émission Head Butt avec Nash Castor sur «E Pluribus Wiggum» (19×10); nous le trouvons, bien sûr, dans la pièce de théâtre du directeur de “Bart s’arrête pour sentir les Roosevelts” et il tombe à l’eau d’une jetée dans son fauteuil roulant dans un fantasme de Lisa Simpson de “Black-Eyed, Please” (24×15). Le trente-troisième, Harry S. Truman (1945-1953), confie à M. Burns un billet d’un billion de dollars dans “The Trouble with Trillions” (9×20) pour reconstruire l’Europe après la guerre mondiale, mais il ne finit jamais entre les mains des Européens.

Disney Plus

Et, dans “Large Marge” (14 × 04), Homer parie avec Lisa qu’il n’a pas remporté les élections de 1948; et un autre androïde le représente dans “Tis the 30th Season”. Au trente-quatrième, Dwight D. Eisenhower (1953-1961), et sa femme est créditée d’une publication pour relancer la libido matrimoniale dans «Grampa vs. Insuffisance sexuelle »(6×10); Krusty tient une photo de l’ancien président devant la caméra des installations du système de transmission d’urgence pendant la panne d’électricité de l’acteur de soutien le plus vilain de «Sideshow Bob’s Last Gleaming» (7×09); ils nous découvrent qu’il a visité le cabaret de Springfield dans «Bart After Dark» (8 × 05) ou qu’ils divertissent Abe avec un DVD sur Ike dans «No Loan Again, Naturally» (20×12).

George HW Bush se bat avec Homer Simpson en devenant son voisin pendant “Two Bad Neighbours” (7×13)

Le trente-cinquième, John F. Kennedy (1961-1963), participe à une publicité pour la bière Duff avec Richard Nixon dans “Duffless” (4×16), Homer comme un enfant voulait devenir président inspiré par son discours d’après “Grampa vs. Inadéquation sexuelle “, le grand-père assure qu’il a découvert qu’il était nazi dans” Simpson Tide “(9×19), Lisa rêve de lui dans” Little Girl in the Big Ten “(13×20) ou apparaît dans le livre de Chalmers de” Bart Stops to Sentez les Roosevelts ». Comme le trente-sixième, Lyndon B. Johnson (1963-1969), dont M. Burns montre Santa’s Helper dans “Dog of Death” (3×19) une vidéo dans laquelle il tire un autre chien par les oreilles.

Et Marge dit dans “Bart the Fink” (7×15) que beaucoup de gens croyaient l’avoir vu après sa mort, Homer compare le comportement enfantin de Bart dans “Father Knows Worst” (20×18) avec celui de l’ancien président “à la fin” ou aussi il y a une copie animatronique de lui dans «Tis the 30th Season». En revanche, neuf occupants de la Maison Blanche étaient en vie lorsqu’ils ont été inclus dans Les Simpsons. Pour commencer, le mentionné Richard Nixon (1969-1974), trente-septième là-bas, avec un long résumé dans la série de la pub de Duff dans «Duffless» jusqu’à ce que M. Burns danse avec lui mieux que George Washington dans un rêve «Frinkcoin» (31×13).

Disney Plus

Bill Clinton est emprisonné avec les Simpson sur Alcatraz pendant “Bart-Mangled Banner” (15×21)

Entre les deux, il fait pression sur le doyen de l’Université de Springfield pour expulser ceux qui ont commis une blague avec un cochon nommé Sir Oinks-A-Lot, qu’ils ont comme mascotte dans «Homer Goes to College» (5×03); assiste à l’anniversaire de M. Burns dans “Rosebud” (5×04); est l’un de ceux qui juge Homer en enfer parce qu’il doit une faveur au diable – sa présidence – dans “Treehouse of Horror IV” (5×05), Burns lui-même prétend qu’il l’a laissé gagner au golf une fois dans “Scenes from the Lutte de classe à Springfield »(7×14), Bart a déguisé ses fesses en visage de Nixon dans« I Love Lisa »ou il est vu dans le volume Chalmers.

Le trente-huitième, Gerald Ford (1974-1977), il s’installe dans le quartier des Simpsons à la fin de “Two Bad Neighbours”, est invité à un programme spécial Krusty dans “Simpsoncalifragilisticexpiala (Annoyed Grunt) cious” (8×13) ou rejoint les robots de “C’est la 30e saison.” Pour le trente-neuvième, Jimmy Carter (1977-1981), Mme Simpson a voté deux fois selon «Marge obtient un emploi» (4×07); et, dans «Mr. Charrue “(4×09), Homer tente de tromper Barney Gumble en le tentant avec un billet de 10 000 dollars dans lequel tous les présidents font la fête et Carter” s’est évanoui sur un canapé “.

Lenny reproche à Carl que, depuis que Barack Obama a remporté les élections, il pense avoir toutes les réponses dans «MoneyBart» (22×03)

Et il défie Homer en duel après l’avoir offensé dans “EIEI- (Grunt agacé)” (11×05), ou contribue à une parodie des Trois Stooges (de 1930) dans “Large Marge”. Le chef du déjà mentionné Ronald Reagan (1981-1989), le quarantième, est sur un brochet à la Springfield Chamber of Horrors dans “Lisa the Beauty Queen” (4×04), il est également invité à l’anniversaire de M. Burns dans “Rosebud”, lutte avec Frank Roosevelt dans le programme Head Butt avec Nash Castor de «E Pluribus Wiggum», il se distingue dans le livre de Chalmers ou Homer rêves qu’il lui dit qu’il allait jouer à Casablanca (Michael Curtiz, 1942) dans «How I Wet Your Mother» (23×16 ).

Disney Plus

Le quarante et unième, George HW Bush (1989-1993), il est membre du Conseil Mondial de l’Ordre Sacré des Tailleurs de Pierre dans «Homère le Grand» (6×12), il se bat avec ce dernier lorsqu’il devient son voisin pendant «Deux Mauvais Voisins», il fait partie de Los Trois fous, ils se concentrent sur le livre de Chalmers et un autre de ses androïdes est dans “Tis the 30th Season”. Bill Clinton (1993-2001), le quarante-deuxième, reçoit un appel du Père Simpson dans “Deep Space Homer” (5×15) pour lui demander où il peut trouver Tang, il est emprisonné avec les Simpsons sur Alcatraz pendant “Bart-Mangled Banner” (15×21) ou Bart le reconnaît dans l’œuvre de Chalmers comme “sex boy”.

Dans “The Italian Bob” (17×08), Homer est moche s’il imite Benito Mussolini mais il imite Donald Trump

Dans “The Great Wife Hope” (12×03), Drederick Tatum a un tatouage de Barack Obama (2009-2017), le quarante-quatrième, sur la poitrine; comme c’est le cas dans le livre Chalmers; Homère est tué par une machine à voter quand il insiste pour élire Obama dans “Treehouse of Horror XIX” (20×04); Lenny reproche à Carl que, depuis qu’il a gagné, il pense avoir toutes les réponses dans «MoneyBart» (22×03); o Homer téléphone au directeur Seymour Skinner se faisant passer pour l’ancien président. Oui Donald Trump (2017-2021) est le quarante-cinquième. Son mandat inquiétant a été prédit dans “Bart to the Future” (11×17); dans “Le Bob italien” (17×08), Homer est moche s’il imite Benito Mussolini mais il imite Trump; ou, dans “The Cad and the Hat” (28×15), Lisa fantasme sur le fait de le transformer en poupée Troll orange.

Disney Plus

