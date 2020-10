Construire plusieurs histoires autour d’un seul thème continue d’être un défi compliqué pour tout cinéaste, en particulier dans des genres tels que la fantaisie et l’horreur, qui doivent également lutter contre le poids de les histoires qui composent l’anthologie doivent être suffisamment cohérentes comme pour étonner ou terrifier en un seul morceau. Du fait qu’il y a des narrations qui surpassent les autres en qualité – et l’anthologie n’est rappelée que pour cette disparité, comme cela s’est produit avec la version cinématographique de The Twilight Zone réalisée par John Landis, Steven Spielberg, George Miller et Joe Dante – à l’équilibre De tons et de rythmes, la combinaison de différents points de vue dans le long métrage est souvent un terrain difficile à parcourir.

Cependant, The Mortuary Collection de l’écrivain / réalisateur Ryan Spindell dépasse de loin le test et, non seulement pour réaliser une combinaison élégante de ressources qui surprend par sa solidité, mais aussi parce qu’il parvient à créer quelque chose de supérieur au simple fait de centraliser plusieurs histoires sous le même thème dans The Mortuary Collection. C’est, sans aucun doute, l’une des expériences les plus réussies du genre, qui surmonte plusieurs des problèmes, peut-être en ayant un seul réalisateur et scénariste qui a réussi à composer un mélange intéressant de nuances et de registres cinématographiques.

La collection comprend quatre histoires liées les unes aux autres à travers deux personnages apparemment inoffensifs. Montgomery «Monty» Dark (Clancy Brown) et Sam (Caitlin Fisher) travaillent dans une morgue isolée. Ou, du moins, Sam espère le faire en répondant à un entretien d’embauche fastidieux et très fastidieux que Monty mène sans enthousiasme particulier. Cependant, très vite les questions habituelles évoluent vers quelque chose de plus dérangeant et finissent par quatre histoires dans lesquelles le mal, la peur et le terrifiant sont les fils narratifs, qui essaient de créer une atmosphère malsaine à travers l’imprévisible.

Spindell joue dans The Mortuary Collection avec l’idée de la morgue comme lieu de transit, une sorte de purgatoire rempli d’objets sinistres et d’artefacts inhabituels, qui créent le sentiment troublant que la conversation entre les personnages, et est plus que décontractée. Cette qualité du sinistre se conjugue avec quelque chose de plus difficile à comprendre et, surtout, avec la perception du terrifiant comme une idée extraite de l’invisible. Monty et Sam semblent garder un secret, tellement obsédant qu’il relie des idées persistantes sur la mémoire et l’effrayant. Ryan Spindell analyse la nature humaine à partir d’une certaine conception de la honte et de la honte, et chaque histoire sera exemplaire, sinon carrément terrifiante, mais construit pour un seul regard dans l’obscurité: la punition des péchés.

La première histoire– se déroulant dans les années 1950 – montre Emma (Christine Kilmer), une voleuse sans trop d’ambitions qui doit lutter contre ce qui semble être une sanction disproportionnée pour une infraction mineure. Il est clair que Spindell ouvre son anthologie avec le court de moins d’intérêt et de profondeur mais, en réalité, il s’agit de un apéritif qui tente de donner le ton, le rythme et les éléments visuels de ce qui va suivre . La caméra suit le personnage et, pendant quelques instants, semble se moquer d’elle dans un carnaval de petits trébuchements tragicomiques qui, à la fin, se transforment en quelque chose de plus élaboré et sinistre. Avec son ton extravagant et son regard inquiet sur la peur des petits actes qui causent de grands châtiments, l’anthologie glisse l’idée de punition et aussi de la dureté de ce qui peut être reçu.

Bien sûr, la dualité entre le pécheur et le fouet de la culpabilité et les horreurs qui l’attendent sera répétée dans chacun des courts métrages: pour l’histoire suivante De Monty et Sam, le jeune Casanova Jake (Jacob Elori) tente de séduire Sandra (Ema Horvath) sans savoir qu’une simple luxure peut se transformer en une porte ouverte vers l’enfer et une souffrance atroce. Ryan Spindell joue peut-être avec ses meilleures cartes visuelles en racontant une histoire de contenu érotique direct à travers toutes sortes de jeux visuels, dans lesquels, au final, le sexe n’est qu’une excuse pour dialoguer sur le pouvoir et le contrôle, tout en méditant farouchement sur ce qui peut être caché dans la prétendue fragilité féminine. Le réalisateur et scénariste est suffisamment intuitif pour ne pas tomber dans les discours de genre ou pour ne pas toucher aux questions politiques: la perception de la peur et de ce qui se cache derrière les transgressions morales est quelque chose de plus inquiétant et sinistre qu’on pourrait le supposer, quelque chose qui les poignées courtes au goût subtil et d’une qualité splendide pour la moquerie et l’ironie.

La troisième histoire il passe par le plus traditionnel des terreurs de la mort et surtout de l’inévitable, au milieu de ce qui ressemble à un jeu de miroirs moqueur, mêlé à une comédie d’erreurs particulièrement grotesque. Cependant, le regard sur le mariage de Wendell (Barak Hardley) et Carol Owens (Sarah Hay) est aussi une étrange réflexion sur l’amour romantique, son impossibilité – ou plutôt le cynisme de l’improbable – et, au final, le terrifiant comme moyen de comprendre l’abîme du désespoir. Pendant que des morceaux de viande sanglante sautent devant l’écran et que le script a du mal à créer une version de l’humour noirsur la terreur qui se cache dans la vie quotidienne.

C’est peut-être la quatrième histoire qui brise la structure générale de l’anthologie et celle qui teste sa solidité. A cette occasion, Sam racontera une anecdote dans laquelle le pécheur non seulement ne reçoit pas de punition, mais, en réalité, le vrai coupable n’est pas clairement montré, dans un regard terrifiant sur la peur et la menace. Comme s’il s’agissait d’une caricature du jeu habituel entre le tueur fou et la nounou fragile des films de slasher, la dernière partie de l’anthologie prend la décision risquée de pousser son récit à la limite: en réalité, y a-t-il toujours une punition pour pécheurs moraux, semble se demander Monty. Mais la vérité est que la façon dont Sam fait non seulement face à l’idée, mais la transforme également en quelque chose de complètement différent, entretient une perception de l’efficacité du scénario surprenante par sa fermeté. Le film culmine avec une élégante pirouette de script et donne un sens plus intéressant au fait de la conversation entre les deux personnages centraux et, au final, à la perversion comme fait tragique de la nature humaine.

Avec une mise en scène intelligente, un scénario brillant et plusieurs moments électrisants, The Mortuary Collection est d’une cohérence considérable qui vient sauver les possibilités du format dans le cinéma de genre. De quoi se féliciter à une époque où les expériences narratives fonctionnent rarement.

