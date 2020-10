Chaque mois, Amazon Prime Video ajoute une longue liste de nouveaux titres à sa bibliothèque de streaming, et octobre n’a pas été différent. À partir du 1er octobre, la plate-forme de streaming a commencé à ajouter des dizaines de nouveaux titres, y compris tout, des anciens classiques aux originaux d’Amazon et tout le reste, et les ajouts continuent à se déployer tout au long des derniers jours du mois.

Étant donné qu’octobre est le mois le plus effrayant de l’année, il n’est pas surprenant que la liste des titres d’octobre comprenne plus que quelques films et séries d’horreur. Le streamer a déjà stocké des titres comme Black Box, The Eye et Nocturne, ainsi que le programme d’anthologie d’horreur très attendu Welcome to Blumhouse, qui comprend huit films coproduits par Blumhouse Television de Jason Blum et Amazon Studios. Bien sûr, il existe également de nombreuses options pour les téléspectateurs qui sont plus délicats ou qui ne souhaitent tout simplement pas dormir avec les lumières allumées.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui a déjà été ajouté à Amazon Prime Video ce mois-ci, tel que compilé par Comicbook.com, et ce qui reste à venir! Vous pouvez également vérifier ce qui a été ajouté, et ce qui s’en vient, aux autres services de streaming Netflix, Hulu et HBO Max.

Profiter. 11/1:

30 jours de nuit

Un conte de chevalier

Battlefield Earth

Les liens du sang

Pharmacie Cowboy

Huit millimètres

Fille drôle

Fille interrompue

Devine qui

Joe

Les vampires de John Carpenter

Tueurs

Esprits vampires

La Sucursal

La grande famille heureuse de Madea

Boue

La sécurité nationale

Niveau suivant

Noose pour un tireur

Infirmière

Quantum of Solace

Taureau furieux

prevnext

Senorita Justice

Southside With You

Boules spatiales

Espèce

Merci d’avoir partagé

Un coup d’eclat

Le “Da Vinci Code

Les défunts

Le joueur portait une arme à feu

La rancune 3

Le masque de Zorro

Les prophéties de l’homme-papillon

Le pianiste

Le chanteur de mariage

Triomphe de l’esprit

Obtenez Shorty Seasons 1-3

prevnext

Profiter. 2 octobre:

Bug Diaries Halloween spécial – Amazon Original

Savage X Fenty Show Vol. 2 – Amazon Original

Profiter. 6 octobre:

Boîte noire – Film original d’Amazon

Le mensonge – Film original d’Amazon

Le transporteur ravitaillé

Mr.Robot Saison 4

Profiter. 8 octobre:

Archiver

prevnext

Profiter. 9 octobre:

Terminator: destin sombre

Chasing the Crown: Dreamers to Streamers – Série Amazon Original

Profiter. 10 octobre:

Jack et Jill

Profiter. 13 octobre:

Evil Eye – Film original d’Amazon

Nocturne – Film original d’Amazon

Profiter. 14 octobre:

Une très belle chose

prevnext

Profiter. 15 octobre:

Histoire d’amour halal

Jouer avec le feu

Profiter. 16 octobre:

Time – Film original d’Amazon

Ce que la Constitution signifie pour moi – Amazon Original

Profiter. 21 octobre:

Cyrano, mon amour

Profiter. 23 octobre:

Mirzapur: Saison 2 – Série Amazon Original

prevnext

Profiter. 26 octobre:

À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez

Profiter. 27 octobre:

Guerre Los Angeles

Profiter. 29 octobre:

Scorarai Pottru

Profiter. 30 octobre:

Truth Seekers: Saison 1 – Série Amazon Original

Profiter. 31 octobre:

Je te verrai dans mes rêves

prevnext

Bien sûr, les nouveaux ajouts n’arrêtent pas de se déployer le 31 octobre et Amazon Prime Video devrait déjà continuer sur sa lancée jusqu’en novembre. Le 1er novembre seulement, qui tombe un dimanche, le service ajoutera des dizaines de nouveaux titres. Faites défiler vers le bas pour voir ce que vous pouvez attraper le premier jour du nouveau mois, comme indiqué par MarketWatch.

Profiter. 1er novembre:

28 jours plus tard

Un film de Noël Noël

Un interrupteur de Noël

Un Noël majestueux

Tourbillon de l’Arizona

Article 99

Aussi bon qu’il soit

Boyz N ‘The Hood

À bout de souffle

Pays fort

Tigre accroupi Hidden Dragon

Cercle des poètes disparus

Déjà vu

Avez-vous entendu parler des Morgans?

Marcheur de feu

je sais ce que tu as fait l’été dernier

Légalement blonde 2: rouge, blanche et blonde

Épouser le Père Noël

Moi, moi et Irene

Plus qu’un jeu

M. Majestyk

L’air de demain

Section

Noël rock n ‘roll

Romancing The Stone

Ronin

Silverado

Intensifier

Merci d’avoir fumé

Les consommables

The Expendables 2

The Expendables 3

L’initié

La femme de fer

Le joyau du Nil

La dernière valse

Les Saphirs

La prise de Pelham 1, 2, 3

Les fichiers X: je veux croire

crépuscule

Underworld: évolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Monde souterrain

W.

Wall Street

De l’eau pour les éléphants

Tu es servi

Gardien de zoo

Les pères fondateurs de l’Amérique: Saison 1

America’s Untold Story: Saison 1

Un chiot nommé Scooby-Doo: Saison 1

Avant de mourir: Saison 1

La rue du lait de Christopher Kimball: Saison 1

Crime 360: Saison 1

Délicieux: Saison 1

Hawkeye et le dernier des Mohicans: Saison 1

Jamestown: Saison 1

Mondes perdus: Saison 1

Quartier de Mister Rogers: Saison 1979

Naked Hustle: Saison 1

Stockholm: Saison 1

Le spectacle de George Burns et Gracie Allen: Saison 1

Le MotorTrend 500: NASCAR Heads West: Série limitée

Le restaurant: Saison 1

prev