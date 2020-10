Octobre est arrivé, et alors que les guerres de streaming continuent de s’intensifier, chaque service de streaming a commencé à déployer une nouvelle gamme de programmes. Tout comme Netflix a dévoilé une longue liste de nouveaux ajouts à son catalogue de contenu, son concurrent, Hulu, a également commencé à ajouter de nouveaux titres à sa bibliothèque de streaming pour octobre 2020.

Lancés au début du mois, ces nouveaux ajouts ont déjà inclus Monsterland, Mavel’s Helstrom et The Eye. Cependant, alors que le mois d’octobre est maintenant plus que la moitié du chemin, il reste encore beaucoup d’ajouts passionnants à venir. Sans parler des festivités annuelles de Huluween de Hulu, qui incluent le centre de contenu Huluween, où les abonnés peuvent trouver les meilleures séries et films pour “Scream it Out” ainsi que les nouveaux originaux effrayants de Hulu qui ont fait leurs débuts ce mois-ci.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui a déjà été ajouté à Hulu ce mois-ci, tel que compilé par Comicbook.com, et ce qui reste à venir! Et n’oubliez pas de faire défiler jusqu’à la toute fin pour voir tous les titres sortir en octobre.

Profiter. 1er octobre:

Fiancé de 90 jours: Avant les 90 jours: Terminer la saison 4

Fiancé de 90 jours: Terminer la saison 7

All-Star Halloween Spectacular: Spécial

Bizarre Foods avec Andrew Zimmern: Terminez les saisons 9 et 10

Bride Killa: Terminer la saison 1

Cuisine fardée: Terminer la saison 13

Dr Pimple Popper: Terminer la saison 4

Visez vendu: Terminez la saison 1

Jeux d’épicerie de Guy: saisons complètes 18-20

Halloween Baking Championship: Terminez les saisons 1-4

Halloween Wars: Complete Seasons 3-8

Hell’s Kitchen: Terminez la saison 18

Homicide City: Charlotte: Terminer la saison 1

Homicide Hunter: Lieutenant Joe Kenda: Terminer la saison 9

Homme avec une camionnette: Terminez la saison 1

Moonshiners: Master Distiller: Terminer la saison 1

Le meurtre rentre à la maison: Terminer la saison 1

Ma vie de 600 lb: Terminer la saison 8

Mes pieds me tuent: Terminer la saison 1

Vierges de la propriété: Terminer la saison 18

Implantation de supermarché: Terminer la saison 1

Sweet 15: Quinceañera: Terminer la saison 1

The Flay List: Terminer la saison 1

Twisted Love: Terminer la saison 1

31

Un bel esprit

À travers la ligne

Après la vie

Antitrust

Lame

Lame 2

Blade Trinity

Les liens du sang

Ville bleue

La malédiction de Downers Grove

La mer d’un bleu profond

Le Do-Deca-Pentathlon

Double, double, labeur et difficulté

Pharmacie Cowboy

Les bourreaux

L’Express

L’oeil

Déchue

Filles contre garçons

Bons cheveux

Devine qui

Hôtel

Auberge: Partie II

Maison des 1000 cadavres

The Hurt Locker

L’âge de glace: la fusion

Entretien avec le vampire

Joe

Judy et Punch

Coups de pied et hurlements

Tueurs

Dame dans une cage

Mad Max au-delà du Thunderdome

Martyrs

Boue

Infirmière 3D

Les pirates! Bande de misfits

Le portrait d’une dame

Les calmes

Taureau furieux

L’homme de sable

Senorita Justice

Sk8 Dawg

Le crâne

Serpents dans un avion

Spaceball

Espèce

Super mal

Merci d’avoir partagé

La petite souris

Triomphe de l’esprit

Vampire

Monde de Wayne 2

Quand un étranger appelle

Roméo + Juliette de William Shakespeare

Zombie Killers: Le cimetière des éléphants

Profiter. 2 octobre:

Monsterland: Terminer la saison 1

Connexion: Series Premiere

Profiter. 3 octobre:

Ma Ma

Profiter. 4 octobre:

Saturday Night Live: Première de la saison 46

Profiter. 5 octobre:

Dragon Ball Super: Nouveaux épisodes 1-131 (DUBBED) (Toei)

Profiter. 7 octobre:

Books of Blood: Première du film (Hulu Original)

Ellen’s Game of Games: Première de la saison 4

Suivant: Première de la série

Profiter. 8 octobre:

Cri 4

Profiter. 9 octobre:

Terminator: destin sombre

Profiter. 11 octobre:

Infâme

Jeunesse sauvage

Scotch: un rêve d’or

Profiter. 12 octobre:

Le swing des choses

Profiter. 14 octobre:

The Bachelorette: Première de la saison 16

Profiter. 15 octobre:

The Purge: Terminez la saison 2

Treadstone: Terminer la saison 1

Bad Roomies

High Strung

Il est venu du désert

La vie après le basket

Jouer avec le feu

L’escorte

Profiter. 16 octobre:

Helstrom: Terminer la saison 1

L’oiseau peint

Profiter. 17 octobre:

Shark Tank: Première de la saison 12

Maman m’a nommé shérif: Terminez la saison 1

M. Pickles: épisode final

Profiter. 18 octobre:

Demande d’ami

Profiter. 19 octobre:

Les vidéos les plus drôles de l’Amérique: Première de la saison 31

Card Sharks: Première de la série

Supermarché Sweep: Première de la série

Qui veut être millionnaire: Première de la saison 2

Profiter. 20 octobre:

The Voice: Première de la saison 19

F * ck That’s Delicious: Terminez la saison 4

Profiter. 21 octobre:

Cyrano, mon amour

Profiter. 22 octobre:

Black-ish: Première de la saison 7

The Conners: Première de la saison 3

The Goldbergs: Première de la saison 8

Profiter. 23 octobre:

Bad Hair: Première du film

Superstore: Première de la saison 6

Profiter. 26 octobre:

Patrie: Terminer la saison 8

À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez

Profiter. 29 octobre:

American Housewife: Première de la saison 5

Mauvaise thérapie

Qu’est-ce qui quitte Hulu en octobre?

Départ le 31 octobre:

31

52 Pick-Up

Une bonne femme

Après la vie

Une hantise américaine

Un œil pour un œil

N’importe quel dimanche

Australie

Le groom

Blade Trinity

La prime

Les frères McMullen

Punaise

Capitaine Kronos: Chasseur de vampires

Cheech & Chong est toujours en train de fumer

Cendrillon

La malédiction de Downers Grove

Course de descente

Les bourreaux

Libre de toute attache

Oublier Sarah Marshall

Frankenstein et le monstre de l’enfer

Filles contre garçons

Les filles! Les filles! Les filles!

Gloria

Hellraiser

Hôtel

Auberge: Partie II

Tige chaud

L’impossible

Légende des gardiens: les hiboux de Ga’Hoole

Vie de Pi

L’homme qui pourrait tromper la mort

Appel de marge

Martyrs

Maître et commandant: l’autre côté du monde

Le Patsy

Le prêteur sur gages

Phase IV

Psycho Granny

Les calmes

rouge

L’homme de sable

Coucher avec l’ennemi

Mèche

Boules spatiales

Collé a vous

Le locataire

Le Terminator

Modèle piégé

Pris au piège: l’histoire d’Alex Cooper

crépuscule

La saga Twilight: Nouvelle lune

La saga Twilight: Eclipse

Twilight Saga: Breaking Dawn Partie 1

Twilight Saga: Breaking Dawn, partie 2

Ultra-violet

Vampire

Victoria Gotti: la fille de mon père

Marcher la tête haute

Quand un étranger appelle

Zombie Killers: Le cimetière des éléphants

