Amazon Prime propose une sélection impressionnante de films et d’émissions de télévision à venir en décembre, offrant aux abonnés de nombreux contenus à regarder pendant la saison des vacances. La sélection de films à venir le 1er décembre comprend plusieurs films de James Bond, dont le tout premier avec le regretté Sean Connery, Dr.No.La série de science-fiction The Expanse revient également pour la cinquième saison, sa deuxième depuis le passage de SyFy à la plate-forme.

Depuis que Connery est décédé le 31 octobre, ce serait le moment idéal pour revisiter son tour en tant qu’espion fictif le plus célèbre au monde. Les films de James Bond tournent souvent entre Hulu, Netflix et Amazon Prime, le dernier en recevant quelques-uns le 1er décembre. Dr. No et Goldfinger sont les deux films Bond mettant en vedette Connery sur la plate-forme de streaming. L’espion qui m’a aimé donnera aux abonnés d’Amazon Prime un avant-goût de la vision de Roger Moore sur Bond, tandis que l’époque de Pierce Brosnan en tant que Bond est représentée avec GoldenEye.

Le contenu en streaming d’Amazon est disponible en prime à un abonnement Amazon Prime, qui comprend également une livraison gratuite en deux jours et une livraison le jour même dans certains indicatifs régionaux. Les abonnés ont également accès à Prime Music et Prime Reading. Amazon Prime coûte 119 $ pour un abonnement annuel ou 12,99 $ par mois. Vous pouvez également obtenir uniquement Prime Video pour 8,99 $ par mois. Faites défiler pour voir ce qui arrivera à Prime Video en décembre.

1er décembre

12 catastrophes

2012

Air Force One

Une ligue à part

Anaconda

Anges

Assassin de la jeunesse

Un ensemble de preuves

gâteau

Chalet de Noël

Nuageux avec une chance de boulettes de viande

Journal d’une femme noire folle

Dr Non

Euphorie

Pleine lune haute

Gandhi

Ville morte

Oeil doré

Le doigt d’or

Gringo: La vie dangereuse de John McAfee

Gun Brothers

Harold et Kumar s’échappent de Guantanamo Bay

Harold et Kumar vont au château blanc

Jardin d’Eden d’Hemingway

Air chaud

Dans le bleu

Lettres pour Juliet

Los Rodriguez el más allá

L’amour à la table de Noël

Playlist infinie de Nick et Norah

Fils de hors-la-loi

Prêtre

Snowbound pour Noël

Spanglish

Merci d’avoir fumé

Le Chumscrubber

The Hurt Locker

Le discours du roi

Le Kingmaker

Le naturel

Le peuple contre. Larry Flynt

La Poursuite du Bonheur

L’espion qui m’aimait

Pierre tombale

Vraies confessions

Vrais mensonges

Pourquoi me suis-je marié?

Première année

4-8 décembre

4 décembre

Sound of Metal – Film original d’Amazon

7 décembre

Fille de la vallée (2020)

8 décembre

Le Bernie Mac Show: Saisons 1-5

Fou de toi: saisons 1-8

11 décembre

Je suis ta femme – Amazon Original Movie (2020)

Clifford le gros chien rouge – Amazon Original Series: Saison 3A

The Wilds – Amazon Original Series: Saison 1

Victoria Small (Pequeña Victoria): Saison 1

16-18 décembre

16 décembre

The Expanse: Saison 5 – Série Amazon Original

17 décembre

La Pachanga

18 décembre

Merle noir (2020)

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt – Spécial Amazon Original

23-25 ​​décembre

23 décembre

Sacrifice de pion

Quelqu’un épouse Barry

Les petites heures

le 25 decembre

L’amour de Sylvie (2020) – Amazon Original Movie

Soldats de fortune

27-31 décembre

27 décembre

Le gardien de maison

29 décembre

Maison Gap (2020)

30 décembre

Départ annuel – Spécial Amazon Original

le 31 décembre

Supervisé

