Un nouveau mois signifie un nouveau contenu en streaming, et Hulu en recevra beaucoup en janvier 2021. Comme d’habitude, il existe un certain nombre d’options de films classiques, notamment Footloose, The Princess Bride, Austin Powers, Crazy, Stupid, Love and Dead Poets Society, ainsi que des nouveautés comme The Rhythm Section de Blake Lively.

À la télévision, les fans peuvent utiliser le service de streaming pour suivre plusieurs émissions, dont The Bachelor, qui revient le 4 janvier avec Matt James, le premier célibataire noir de l’histoire de la série, à trouver l’amour. Il y aura également des séries de premières de spectacles comme Celebrity Wheel of Fortune et American Road Trip de Gordon Ramsay. Continuez à faire défiler pour voir ce qui arrivera à Hulu le mois prochain.

1 janvier

Dick Clark’s Primetime New Year’s Rockin ‘Eve avec Ryan Seacrest: Spécial (ABC)

Fire Force: Saison 2, épisodes 1 à 12 (Funimation)

1900 (1977)

1900 (coupe étendue) (1977)

Une nuit au Roxbury (1998)

Américain Gigolo (1980)

Arachnophobie (1990)

L’arrivée (1996)

Austin Powers dans Goldmember (2002)

Austin Powers: International Man Of Mystery (1997)

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé (1999)

Mauvaise compagnie (2002)

Blade Runner: La coupe finale (2007)

Diamant de sang (2006)

Dimanche sanglant (2002)

Coup (2001)

Boogie Nights (1997)

Répartition (1997)

Flèche brisée (1996)

Les frères McMullen (1995)

Bully (2001)

Changement de voie (2002)

Chaplin (1992)

Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009)

Cloverfield (2008)

Coneheads (1993)

Constantine (2005)

Le refroidisseur (2003)

Le noyau (2003)

Fou, stupide, amour. (2011)

Cujo (1983)

Dance Flick (2009)

Date Night (2010)

Société des poètes morts (1989)

Présidents morts (1995)

La zone morte (1983)

Journal d’un enfant Wimpy (2009)

Donnie Brasco (1997)

Le Duff (2015)

Ennemi aux portes (2001)

Échapper à Alcatraz (1979)

Le Bayou d’Eve (1997)

Face / Off (1997)

Le cabinet (1993)

La voie du poing du pied (2008)

Footloose (1984)

Frankenstein et le monstre de l’enfer (1974)

Gelé (2010)

Le cadeau (2000)

Fille la plus probable (2013)

Bonne chance Chuck (2007)

Fusillade à l’OK Corral (1957)

La hantise (1999)

Enfer ou crue (2016)

Hondo (1953)

Hot Shots! (1991)

Comment savez-vous (2010)

In & Out (1997)

Proposition indécente (1993)

Affaires intérieures (1990)

Embrassez les filles (1997)

Le Ladies Man (2000)

Le dernier des Mohicans: Director’s Cut (1992)

La légende de Bagger Vance (2000)

Comme un patron (2020)

La plus longue cour (1974)

Regarde qui parle (1989)

Regarde qui parle maintenant (1993)

Regarde qui parle aussi (1990)

Perdu dans l’espace (1998)

Amour et basket (2000)

Ligue majeure (1989)

L’homme qui a tiré Liberty Valance (1962)

Le Mexicain (2001)

Plus qu’un jeu (2008)

Chasse à la souris (1997)

La fille de mon meilleur ami (2008)

Nouveau en ville (2009)

Nuit au musée (2006)

Chèque de paie (2003)

Le pacificateur (1997)

Lieux dans le cœur (1984)

Poséidon (2006)

Fierté (2007)

La princesse mariée (1987)

Pousser (2009)

The Quick and the Dead (1995)

Concernant Henry (1991)

La relique (1997)

Les règles de l’attraction (2002)

Sel (2010)

Sauvez-vous (2020)

Selena (1997)

Shrek (2001)

Les fils de Katie Elder (1965)

Plan de l’âme (2004)

Espèce (1995)

Star Kid (1998)

Star Trek au-delà (2016)

Star Trek IV: Le voyage à la maison (1986)

Star Trek: Premier contact (1996)

Starman (1984)

Le passage au cimetière de Stephen King (1990)

Super temps sombre (2017)

Les trois mousquetaires (2011)

Le spectacle Truman (1998)

Vampire à Brooklyn (1995)

Virtuosité (1995)

Marcher haut (1973)

Guerre (2007)

Où l’espoir grandit (2015)

Wonder Boys (2000)

Jeune adulte (2011)

prevnext

4 janvier – 6 janvier:

4 janvier

Call Me Kat: Finale de la saison 1 (Fox)

The Rookie: Première de la saison 3 (ABC)

5 janvier

The Bachelor: Première de la saison 25 (ABC)

The Wall: Première de la saison 4 (NBC)

Boruto: Terminer la saison 1 (Viz)

6 janvier

Road trip américain de Gordon Ramsay: Première de la série (Fox)

Liste de lecture extraordinaire de Zoey: Première de la saison 2 (NBC)

Chêne puissant (2020)

prevnext

7 janvier – 8 janvier:

7 janvier

Name That Tune: Première de la série (Fox)

Règles de Vanderpump: Terminer la saison 8 (Bravo)

Gretel et Hansel (2020)

8 janvier

The Hustler: Première de la série (ABC)

The Chase: Première de la série (ABC)

Celebrity Wheel of Fortune: Première de la série (ABC)

M. Mayor: Première de la série (NBC)

A Certain Scientific Railgun Partie 2: Terminer la saison 3 (Funimation)

Celebs Go Dating: Complete Seasons 6-8 (All3Media)

Tattoo Fixers Extreme UK: Complete Seasons 5 & 6 (All3Media)

prevnext

10 janvier – 13 janvier:

10 janvier

One-Punch Man: Terminer la saison 2 (Viz)

11 janvier

Lumières éteintes (2016)

La section rythmique (2020)

12 janvier

Un peu tard avec Lilly Singh: Première de la saison 2 (NBC)

13 janvier

Prodigal Son: Première de la saison 2 (Fox)

The Resident: Première de la saison 4 (Fox)

Tout le monde va bien: Terminez la saison 1 (contenu Endeavour)

prevnext

14 janvier – 18 janvier:

14 janvier

Appelez votre mère: première série (ABC)

Seul (2020)

Les secrets que nous gardons (2020)

15 janvier

Endlings: Terminer la saison 2 (Hulu Original)

La liste de lecture ultime de bruit: Première du film (Hulu Original)

17 janvier

Est-ce mal de ramasser des filles dans un donjon?: Terminer la saison 3 (Infinite Frontiers)

Pas d’évasion (2020)

18 janvier

Je ne sais pas comment elle le fait (2011)

19 janvier

9-1-1: Première de la saison 4 (Fox)

9-1-1: Lone Star: Première de la saison 2 (Fox)

prevnext

20 janvier:

20 janvier

Fiancé de 90 jours: auto-mis en quarantaine: Terminer la saison 1 (TLC)

Une rénovation très Brady: Terminer la saison 1 (HGTV)

Car Kings: Terminer la saison 1 (découverte)

Cuisine fardée: Terminer la saison 14 (Food Network)

Gold Rush: Terminer la saison 10 (découverte)

House Hunters International: Terminer la saison 138 (HGTV)

Chasseurs de maisons: Terminer la saison 163 (HGTV)

Property Brothers: Forever Home: Terminer la saison 1 (HGTV)

Bol pour chiots: Complete Seasons 14 & 15 (Animal Planet)

River Monsters: Terminer la saison 9 (Animal Planet)

Rob Riggle: Global Investigator: Terminer la saison 1 (découverte)

Rock The Block: Terminer la saison 1 (HGTV)

Save My Skin: Terminer la saison 1 (TLC)

Arraché aux gros titres: Rapports du New York Post: Terminer la saison 1 (ID)

Qui a tué Jeffrey Epstein?: Terminer la saison 1 (ID)

Les pires boulangers d’Amérique: Terminez la saison 2 (Food Network)

Les pires cuisiniers d’Amérique: Terminez la saison 17 (Food Network)

prevnext

22 janvier – 29 janvier:

22 janvier

Derek Delgaudio’s In & Of Itself: Première spéciale du film (Hulu Original)

The Sister: Terminer la saison 1 (Hulu Original)

Grown-ish: Première de la saison 3B (forme libre)

Terra Willy (2020)

27 janvier

Mixed-Ish: Première de la saison 2 (ABC)

The Haves and Have Nots: Terminez la saison 7B (OWN)

29 janvier

Jann: Terminer les saisons 1 et 2 (Distribution 360)

prev