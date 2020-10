Un nouveau week-end à Netflix signifie de nouveaux titres pour les abonnés du streamer, et cette semaine, neuf nouveaux ajouts sont dirigés vers la bibliothèque de streaming. Bien que les ajouts de cette semaine soient plus légers, ils rejoignent plus d’une douzaine de titres qui ont été ajoutés tout au long de la semaine, ainsi que plusieurs dizaines qui ont été ajoutés au cours de la première quinzaine d’octobre.

Parmi les ajouts de ce week-end, il y a six séries originales, films et émissions spéciales Netflix, dont Dream Home Makeover, qui peuvent même inciter les téléspectateurs à se lancer dans leurs propres projets domestiques. Le streamer abandonnera également ses docuseries The Chicago 7. Pour ceux qui espèrent trouver des offres un peu plus effrayantes pour les aider à se préparer pour Halloween, Netflix a dévoilé un guide complet de streaming Halloween de titres, baptisé à juste titre “Netflix & Chills”. Cette liste peut être consultée en cliquant ici.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Relooking de la maison de rêve’

L’équipe derrière Studio McGee aide les vraies familles à réaliser leur rêve le vendredi 16 octobre avec le lancement de Dream Home Makeover. La série de six épisodes suit les designers d’intérieur Syd et Shea McGree alors qu’ils s’attaquent à différents projets de design de maison avec une variété de budgets dans chaque épisode de 30 minutes, tout en incarnant leur devise: rendre la vie belle.

«La Révolution»

Et si la Révolution française ne s’était pas déroulée comme on nous l’a dit? C’est la question que se pose Netflix dans sa nouvelle série originale française. Situé en 1787 en France, La Révolution suit la Révolution française vue à travers les yeux de Joseph Guillotin, le futur inventeur de la tristement célèbre guillotine. En enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, il découvre une mystérieuse maladie qui sévit dans l’aristocratie française, les poussant à assassiner des gens ordinaires et menant à une rébellion. La série sera disponible en streaming vendredi.

‘Les derniers enfants sur terre: Tome 3’

Jack, June, Quint et Dirk sont de retour en action dans le livre 3 de The Last Kids on Earth. Basée sur la série à succès du New York Times du même nom de Max Brallier, la série familiale Netflix suit Jack Sullivan, 13 ans, et un groupe de collégiens de banlieue vivant tout sauf dans la moyenne. Situé dans un monde post-apocalyptique, le groupe vit dans une cabane arborée où ils passent leur temps à jouer à des jeux vidéo, à se régaler de bonbons et, comme tous les enfants, à combattre des zombies. Préparé pour une sortie vendredi, le livre 3 verra le groupe continuer à vivre avec ses alliés monstres, bien qu’un émetteur radio nouvellement découvert puisse mettre fin au plaisir.

‘Le procès du Chicago 7’

Netflix revisite l’un des procès les plus notoires de l’histoire dans son dernier film, The Trial of the Chicago 7. Réalisé et scénarisé par Aaron Sorkin, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy, le film raconte la manifestation pacifique de la Convention nationale démocrate de 1968 qui en un fatal affrontement avec les policiers et la garde nationale. Les organisateurs de la manifestation Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden et Bobby Seale ont été accusés de complot en vue d’inciter à une émeute, et le procès qui a suivi a été l’un des plus notoires de l’histoire des États-Unis. Le film, qui devrait faire ses débuts vendredi, est déjà qualifié de candidat aux Oscars par certains critiques.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Profiter. 16/10/20:

Alguien tiene que morir / Quelqu’un doit mourir – NETFLIX ORIGINAL

Grande Armée – NETFLIX ORIGINAL

Dans une vallée de violence

Sans ami

Profiter. 18/10/20:

ParaNorman

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Heureusement, l’ajout de nouveaux titres ce week-end n’entraîne pas une lourde perte, car un seul titre sera retiré de la bibliothèque de streaming. Samedi, The Green Hornet fera sa sortie, ce qui signifie que les fans devraient avoir une dernière montre avant qu’il ne disparaisse pour de bon. Les abonnés voudront peut-être penser à intégrer une dernière montre des titres ci-dessous, qui devraient tous sortir plus tard ce mois-ci.

Départ 19/10/20:

Année papier

Départ 22/10/20:

Quand nous étions jeunes

Départ 26/10/20:

Guerre Los Angeles

Départ 30/10/20:

Kristy

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 10/12/20:

Kipo et l’âge des Wonderbeasts: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 13/10/20:

La cabine avec Bert Kreischer – SPECIAL COMEDIE NETFLIX

Octonauts et la Grande Barrière de Corail – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 14/10/20:

Alice Junior

BLACKPINK: Illuminez le ciel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Moneyball

Profiter. 15/10/20:

Guide de la baby-sitter sur la chasse aux monstres – FILM NETFLIX

Batman: la blague meurtrière

Demi-moitié: saisons 1-4

L’amour comme la pluie qui tombe – FILM NETFLIX

Un contre un: saisons 1-5

Power Rangers Beast Morphers: Saison 2, Partie 1

Enracinement pour Roona – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Distance sociale – NETFLIX ORIGINAL

