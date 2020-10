Le premier week-end complet d’octobre est célébré avec une série de nouveaux ajouts à Netflix. Ce week-end, le géant du streaming stockera un total de 11 nouveaux titres, qui sont tous des séries originales, des films et des émissions spéciales de Netflix. Les nouveaux ajouts commenceront à apparaître dans la bibliothèque vendredi, rejoignant les dizaines d’autres titres qui ont été ajoutés le 1er octobre.

Bon nombre des nouveaux ajouts font partie de la gamme “Netflix & Chills” du streamer. Cette gamme est une liste de titres pour aider les abonnés à se préparer aux frayeurs d’Halloween, aidant officiellement à lancer la saison effrayante. S’assurer qu’il y en a pour tous les goûts, Netflix ajoute même ce week-end un titre sur le thème d’Halloween adapté aux enfants.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Depuis! Aller! Cory Carson Halloween ‘

Cory Carson se lance dans le plaisir d’Halloween lorsque Netflix stocke une nouvelle retombée de sa populaire série animée pour enfants Go! Aller! Cory Carson le vendredi 2 octobre. A Go! Aller! Cory Carson Halloween trouve Cory et Freddie à la recherche des barres de chocolat très prisées, bien qu’ils se demandent si toutes les délicieuses friandises valent le détour dans le côté effrayant de la ville.

La nouvelle série est le dernier ajout à Go! Cory Carson!. Produit par Alex Woo, Stanley Moore et Tone Thyne, la série a fait ses débuts sur le streamer en janvier de cette année et suit la voiture pour enfants Cory Carson et ses aventures sinueuses à Bumperson Hills. La série est exprimée par Alan C. Lim, Paul Killam et Maisie Benson.

‘Emily à Paris’

La série attendue de Netflix avec Lily Collins, Emily à Paris, se dirigera vendredi vers le géant du streaming. La série suit Lily de Collins, une ambitieuse directrice marketing de Chicago d’une vingtaine d’années qui décroche l’emploi de ses rêves dans une entreprise de marketing à Paris. Son déménagement à Paris lui apporte plus qu’un nouveau lieu et un nouvel emploi, car Emily trouve sa vie remplie d’aventures enivrantes et de défis surprenants alors qu’elle «jongle avec la conquête de ses collègues de travail, se fait des amis et navigue dans de nouvelles romances». La série est créée par Darren Star et, avec Collins, met en vedette Samuel Arnold, Lucas Bravo et Philippine Leroy-Beaulieu.

«Explodeur de chanson»

Netflix apporte le célèbre podcast Song Exploder sur le petit écran avec le lancement de sa nouvelle série documentaire du même nom. De l’hôte Hrishikesh Hirway et du cinéaste oscarisé Morgan Neville, la série explore comment certains des plus grands musiciens du monde ont donné vie à l’une de leurs chansons. Chaque épisode mettant en vedette un artiste différent – Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda et Ty Dolla Sign parmi eux – Song Exploder propose des interviews approfondies, des images d’archives et des enregistrements bruts. La série sera disponible en streaming vendredi.

‘Vampires contre le Bronx’

Un jeune groupe d’amis du Bronx se retrouvera à se battre pour sauver son quartier des vampires dans le dernier film original de Netflix, Vampires Vs. le Bronx. La comédie d’horreur, du réalisateur Oz Rodriguez, fait partie des titres de la gamme “Netflix & Chill” du streamer. Le film met en vedette Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Sarah Gadon, Cliff “Method Man” Smith, Shea Whigham, Coco Jones, Joel “The Kid Mero” Martinez, Chris Redd, Vladimir Caamaño, Jeremie Harris, Adam David Thompson, Judy Marte, Richard Bekins et Zoe Saldaña.

‘David Attenborough: une vie sur notre planète’

Après avoir raconté la série documentaire populaire Our Planet, David Attenborough revient pour raconter le dernier documentaire sur le thème de la nature de Netflix, David Attenborough: A Life on Our Planet. Servant de «témoignage pour le monde naturel» d’Attenborough et devant débuter le dimanche 4 octobre, le film voit Attenborough raconter «sa vie et l’histoire évolutive de la vie sur Terre, pour pleurer la perte de lieux sauvages et offrir un vision pour l’avenir. ” Attenborough a visité tous les continents du monde au cours de ses plus de 90 ans de vie.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Profiter. 02/10/20:

Ahí te encargo / Vous avez ça – FILM NETFLIX

La reliure – FILM NETFLIX

Dick Johnson est mort – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Òlòtūré – FILM NETFLIX

Hommes sérieux – FILM NETFLIX

Profiter. 04/10/20:

Colombiana

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Départ le 02/10/20:

Culte de Chucky

Action ou Vérité

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 28/09/20:

Dont le vote compte, expliqué – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 29/09/20:

Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Bienvenue dans la mort subite

Profiter. 30/09/20:

American Murder: The Family Next Door – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Wentworth: Saison 8

Profiter. 01/10/20:

Bom Dia, Verônica / Good Morning, Verônica – NETFLIX ORIGINAL

Carmen Sandiego: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Oktoberfest: bière et sang – NETFLIX ORIGINAL

Pasal Kau / Tout à cause de vous – FILM NETFLIX

La pire sorcière: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

SUIS-JE

Ace Ventura: quand la nature appelle

Survint une araignée

Bakugan: Alliance blindée: Saison 2

Instinct primaire

Noir ’47

Cape Peur

Code Lyoko: Saisons 1-4

Les ducs de Hazzard (2005)

Employé du mois

Ennemi aux portes

Evil: Saison 1

Épouse familière: Saison 1

Fargo

Food Wars!: Shokugeki no Soma: La deuxième assiette

État libre de Jones

Cavalier fantôme

Fantômes du passé de copines

Gran Torino

Sa

Maison de 1000 cadavres

Nature humaine

Chasse aux Wilderpeople

Je pars maintenant

La plus longue cour (1974)

Les Parkers: saisons 1-5

Les pirates! Bande de misfits

Carlos Almaraz: jouer avec le feu

Le Prince et moi

Poséidon (2006)

L’avant-poste

Plus étrange que la fiction

Le retour de Superman

Sword Art Online: Alicization

Troie

La licorne: Saison 1

Jeux de guerre

Nous avons toujours vécu au château

Yogi Bear

Vous ne pouvez pas cacher: Saison 1

