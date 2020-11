Le catalogue de contenu en streaming en constante expansion de Netflix est sur le point de s’agrandir un peu. Ce week-end, le géant du streaming étend ses offres de streaming avec un total de sept nouveaux ajouts, que les abonnés pourront trouver dans la bibliothèque de streaming à partir du vendredi 20 novembre. Le nouvel ajout, dont six sont des originaux Netflix, sera continuer à être ajouté jusqu’à dimanche 22 novembre, le coup d’envoi d’une liste de nouveaux contenus à ajouter la semaine prochaine.

Parmi les nouveautés de ce week-end, les abonnés pourront se régaler de l’adorable histoire d’un extraterrestre espérant sauver la Terre avec l’esprit de Noël, ainsi que d’une série qui emmènera les papilles gustatives en voyage à travers la Chine. Ce week-end verra également le début du Noël sur la place de Dolly Parton, qui rejoindra la programmation des fêtes du streamer. Les titres continuent d’être déployés sur cette gamme tout au long de novembre et de décembre afin d’aider les abonnés à entrer dans l’esprit des vacances.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Noël extraterrestre’

Quelle est la puissance de l’esprit de Noël? Les abonnés Netflix peuvent découvrir le vendredi 20 novembre quand le dernier film de Netflix, Alien Xmas, fait ses débuts. Dernier ajout à la programmation de vacances du streamer, le film d’animation suit un adorable extraterrestre nommé X, qui tente de sauver le monde. Après qu’une race d’extraterrestres kleptomane a tenté de voler la gravité de la Terre afin de tout emporter plus facilement sur la planète, X doit venir à la rescousse, obtenant un peu d’aide de l’esprit de Noël.

‘Origines savoureuses: cuisine du Gansu’

Vendredi, les abonnés Netflix entreprendront un voyage savoureux à travers la province chinoise du Gansu dans Flavorful Origins: Gansu Cuisine. Suivant les traces de la saison 1, qui a exploré la cuisine du Chaoshan, et de la saison 2, qui a exploré la cuisine de la province chinoise du Yunnan, Gansu Cuisine explorera les saveurs remarquables de la province du Gansu, y compris tout, des brochettes d’agneau au niang pi sans gluten.

‘Voix du feu’

Vendredi, Netflix emmène les abonnés dans la ville natale de Pharrell Williams. Voices of Fire, une série documentaire basée sur la foi, suit l’oncle du musicien, l’évêque Ezekiel Williams, et son équipe de base de leaders du gospel influents alors qu’ils partent à la recherche de talents inconnus et de l’un des chœurs gospel les plus inspirants au monde.

Le Noël de Dolly Parton sur la place

Dolly Parton saupoudre un peu de magie de Noël sur la bibliothèque de streaming Netflix ce week-end. Le dimanche 22 novembre, son nouveau film original Netflix, Dolly Parton’s Christmas on the Square, fera ses débuts. Le film met en vedette Christine Baranski dans le rôle de Regina Fuller, une «femme riche et désagréable» qui retourne dans sa ville natale après la mort de son père pour expulser tout le monde juste avant les fêtes de fin d’année. Une rencontre avec un ange et la renaissance d’une vieille romance, cependant, peuvent tout changer. Le film comportera 14 chansons originales de Parton. Avec Baranski, Dolly Parton’s Christmas on the Square met également en vedette Jenifer Lewis, Treat Williams, Jeanine Mason, Josh Segarra, Mary Lane Haskell, Matthew Johnson et Selah Kimbro Jones.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Outre les titres mentionnés ci-dessus, le géant du streaming ajoutera également le film original de Netflix If Anything Happens I Love You vendredi. Le film d’animation se déroule au lendemain d’une tragédie et suit le voyage de deux parents en deuil à travers un vide émotionnel alors qu’ils pleurent la perte d’un enfant. Dimanche, le film Machete Kills sera également stocké dans la bibliothèque de streaming.

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Ce week-end, un seul titre quittera la bibliothèque de streaming de Netflix. Dimanche, le film End of Watch partira. Bien que les abonnés puissent participer à une dernière montre de ce film, ils voudront peut-être envisager de presser quelques-uns des titres énumérés ci-dessous, qui devraient partir plus tard ce mois-ci.

Départ 23/11/20:

Bushwick

Appelant de tir

Départ le 26/11/20:

L’avocat Lincoln

Départ le 27/11/20:

Jeopardy!: Champion Run I: Gilbert Collins

Jeopardy!: Champion Run II: Rachel Lindgren

Jeopardy!: Champion Run III: Ryan Fenster

Jeopardy!: Champion Run IV: Josh Hill

Jeopardy !: Championnat universitaire III

Jeopardy!: Choix du producteur

Casse-Noisette et les quatre royaumes

Départ 30/11/20:

Anaconda

Les aventures de Sharkboy et Lavagirl

The Bachelor: Saison 13

Mauvaises nouvelles ours

Diana: Dans ses propres mots

Rédemption

Otage

La sécurité nationale

Terrasse Lakeview

Moneyball

Ocean’s Eleven

Ocean’s Twelve

Ocean’s Thirteen

Prêtre

Stand et livrer

Les tribus de Palos Verdes

West Side Story

Y Tu Mamá También

Vous ne plaisantez pas avec le Zohan

Zodiaque

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 16/11/20:

Aimant

À qui les rues?

Profiter. 17/11/20:

The Boss Baby: Back in Business: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Nous sommes les champions – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 18/11/20:

El sabor de las margaritas / Marguerites amères: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Relooking de maison de vacances avec M. Noël – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 19/11/20:

The Princess Switch: changé à nouveau – FILM NETFLIX

