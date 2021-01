Netflix aide les abonnés à célébrer la fin de la semaine de travail et d’école en emballant sa bibliothèque avec de nouveaux ajouts. Alors que les observateurs de Netflix attendent avec impatience une nuit de détente à la maison, ils trouveront un total de sept nouveaux titres rejoignant le catalogue de contenu en constante expansion du géant du streaming. Tous les nouveaux ajouts sauf un sont des séries originales, des films et des émissions spéciales de Netflix, le streamer laissant même tomber quelques titres parfaits pour les enfants!

Les abonnés de longue date de Netflix noteront que les ajouts de ce week-end sont plutôt légers et, bien que le total des nouveaux titres ne dépasse pas le seuil à deux chiffres, ils rejoignent plusieurs autres réalisés tout au long de la semaine. Lundi, le streamer a commencé à stocker des titres tels que Hello Ninja et Call My Agent !, ce qui signifie que les abonnés ont encore plus d’options à choisir. Bien sûr, tous ces titres rejoignent les dizaines d’autres déjà réalisés tout au long du mois, Netflix devant encore baisser en février.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Blown Away: Saison 2’

Les maîtres artistes concourront pour le grand prix lorsque la saison 2 de la série de concours originale de Netflix Blown Away sortira le vendredi 22 janvier. La série suit 10 artistes maîtres qui se disputent la chance de gagner 60000 $ en prix et le titre de champion en augmentant le chaleur dans les sculptures de soufflage de verre. Leurs travaux sont jugés par un jury d’experts. Il a fait ses débuts en juillet 2019 et a marqué la toute première série de concours mettant en vedette l’art du soufflage du verre.

‘Busted!: Saison 3’

Les problèmes de janvier avec de nombreux nouveaux départs et ce fait n’est pas différent chez Netflix. Le nouveau mois signifie une nouvelle saison de la série originale sud-coréenne du streamer Busted !, qui débutera sa troisième saison vendredi. La série est un jeu télévisé qui “aborde différents mystères à chaque épisode” et présente “sept détecteurs se rapprochant du plus grand de tous: qu’est-il arrivé au projet D?” Avec un panel d’icônes de divertissement coréennes et certains des plus grands noms de K-Drama, le casting de détectives maladroits travaillera pour résoudre un mystère différent basé sur des vignettes présentées par de célèbres acteurs et comédiens coréens dans la saison 3.

‘Jurassic World: Camp Cretaceous Saison 2’

La deuxième saison du Jurassic World Camp Cretaceous de Netflix se dirige vers la bibliothèque en streaming vendredi. Le titre Netflix Family voit une expérience unique dans une vie se transformer en combat pour la survie lorsqu’un groupe de six adolescents participant à un camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar se retrouve obligé de se regrouper pour survivre lorsque les dinosaures commencent à faire des ravages. ravages à travers l’île.

‘Le tigre blanc’

Le prochain film dramatique de Netflix réalisé par Ramin Bahrani, The White Tiger, sort vendredi. Adapté du roman du même nom d’Aravind Adiga en 2008, le film raconte l’histoire de Balram Halwai, un homme pauvre d’un village tout aussi pauvre et son ascension de pauvre villageois à entrepreneur prospère dans l’Inde moderne. Sa ruse et son ambition lui valent un poste de chauffeur. Bien qu’il tente de se rendre indispensable, après une nuit de trahison, il se rebelle contre un système truqué et inégal pour se lever et devenir un nouveau genre de maître. Le tigre blanc met en vedette Adarsh ​​Gourav, Rajkummar Rao et Priyanka Chopra Jonas.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Les titres mentionnés ci-dessus ne sont pas les seuls à être envoyés sur Netflix ce week-end, car le streamer en stockera également trois autres dans la bibliothèque.

Profiter. 22/01/20:

Destin: La saga Winx – NETFLIX ORIGINAL

Alors ma grand-mère est lesbienne! (Salir del ropero) – FILM NETFLIX

Profiter. 23/01/20:

Amour (ft. Mariage et divorce) – NETFLIX ORIGINAL

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Les abonnés Netflix peuvent se réjouir ce week-end, car la multitude de nouveaux ajouts n’aura pas un prix très élevé. Alors que le géant du streaming commence à stocker sa bibliothèque avec de nouveaux titres, il n’en lancera qu’un seul, avec la saison 1-5 de When Calls the Heart partant dimanche. Cela ne signifie pas que les téléspectateurs doivent se mettre à l’aise, car les titres ci-dessous sont tous prêts à partir d’ici le 31 janvier, ce qui signifie que les abonnés peuvent vouloir envisager de monter dans une dernière montre.

Départ le 26/01/20:

Nous sommes vos amis (2015)

Départ le 29/01/20:

Homme de l’armée suisse (2016)

Départ 30/01/20:

Le voyage de cent pieds (2014)

Départ 31/01/20:

Une mince ligne entre l’amour et la haine (1996)

Valeurs de la famille Braxton: saisons 1-2

Mort à un enterrement (2010)

Employé du mois (2006)

Pour les filles de couleur (2010)

Malicieux (2018)

M. Deeds (2002)

Ananas Express (2008)

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 18/01/20:

Front de mer (2013)

Profiter. 19/01/20:

Hello Ninja: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 20/01/20:

Fille d’une autre mère (Madre solo hay dos) – NETFLIX ORIGINAL

Sans vue (2020)

Spycraft – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 21/01/20:

Appelez mon agent!: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

