Un autre week-end signifie une autre série de titres frais dirigés vers la bibliothèque de streaming Netflix. Alors que le mois d’octobre touche à sa fin, ce week-end marquant le dernier week-end complet du mois, le géant du streaming offrira cinq nouveaux titres aux abonnés. Tous les nouveaux ajouts, qui rejoignent plusieurs autres effectués tout au long de la semaine, sont des originaux Netflix.

Halloween n’est peut-être que dans une semaine, mais tout sur Netflix ne consiste pas seulement à effrayer certaines frayeurs. Parmi les ajouts de ce week-end, les abonnés peuvent faire un voyage sur la lune avec le nouveau film d’animation de la banderole Over the Moon, ou même faire une explosion du passé (le chemin du retour) et raconter la bataille de la forêt de Teutoburg en Barbares. Bien que ceux qui espèrent la plupart des options saisonnières sont assurés de trouver ce qu’ils recherchent en parcourant rapidement la gamme “Netflix & Chills” du streamer, que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Barbares’

Netflix raconte la bataille de la forêt de Teutoburg en 9 après JC, qui a arrêté la propagation de l’Empire romain, dans son nouveau drame historique, Barbarians. Créée par Arne Nolting, Jan-Martin Scharf et Andreas Heckmann, la série en grande partie en langue allemande, sous-titrée en anglais, se concentre sur le destin de trois jeunes aux destins interconnectés. Devant faire ses débuts le vendredi 23 octobre, Barbarians est dirigé par le réalisateur des Vikings Steve Saint Ledger avec Barbara Eder et les stars David Schütter (Charlie’s Angels), Laurence Rupp (Mission: Impossible – Rogue Nation) et Bernhard Schütz (Sense8).

‘Bouge toi’

Netflix se penche sur l’art du mouvement dans sa nouvelle série documentaire Move. Devant faire ses débuts vendredi, l’original de Netflix invite les téléspectateurs à découvrir les brillants danseurs et chorégraphes qui façonnent l’art du mouvement à travers le monde.

‘Au-dessus de la lune’

Une fille se retrouvera dans une quête inattendue dans le dernier film d’animation de Netflix, Over the Moon. Réalisé par le cinéaste et animateur oscarisé Glen Keane, le film suit une jeune fille brillante, qui, pleine de détermination et de passion, construit une fusée sur la lune pour prouver l’existence d’une légendaire déesse de la lune. Une fois sur place, cependant, elle se retrouve au milieu d’une terre remplie de créatures fantastiques et dans une quête totalement inattendue. Over the Moon, qui devrait faire ses débuts vendredi, met en vedette Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler et Sandra Oh.

«Perdida»

Vendredi, Netflix propose une toute nouvelle série originale avec la première de Perdida. La série suit Antonio, dans une quête pour aller après l’homme qui a kidnappé sa fille il y a des années, se prépare à être arrêté afin qu’il soit envoyé dans la pire prison de Colombie, La Brecha Décrit par la banderole comme “graveleux”, les stars de Perdida Ganiel Grao, Caroina Lapausa et Melani Olivares.

«Le gambit de la reine»

La dernière histoire de Netflix sur le passage à l’âge adulte, The Queen’s Gambit, se dirigera vendredi vers la bibliothèque de diffusion en continu. Située dans le Kentucky des années 1950 et basée sur le roman de Walter Tevis, la série limitée suit Beth Harmon, qui, après avoir été abandonnée et confiée à un orphelinat du Kentucky, découvre qu’elle a un talent pour les échecs tout en développant une dépendance aux tranquillisants fournis par l’État comme un sédatif pour les enfants. Alors qu’elle reste hantée par des démons personnels et alimentée par les narcotiques, elle “se transforme en un paria incroyablement talentueux et glamour tout en étant déterminé à conquérir les frontières traditionnelles établies dans le monde dominé par les hommes des échecs compétitifs.” Réalisé et écrit par Scott Frank, The Queen’s Gambit met en vedette Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling et Bill Camp.

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Les abonnés de Netflix peuvent se réjouir, car non seulement ils ont droit à une poignée de nouveaux titres ce week-end, mais ils ne seront pas non plus obligés de dire au revoir à d’autres! C’est vrai – ce week-end, pas un seul titre ne quittera le géant du streaming. Cela signifie que les abonnés auront amplement le temps de s’intégrer dans une dernière frénésie des titres énumérés ci-dessous, qui devraient quitter le catalogue de diffusion en continu d’ici la fin du mois.

Départ le 26/10/20:

Guerre Los Angeles

Départ 30/10/20:

Kristy

Départ 31/10/20:

Ace Ventura: Détective d’animaux

Burlesque

Web de Charlotte

Le choc des Titans

District 9

L’entreprise

Amusez-vous avec Dick & Jane

La fille avec tous les cadeaux

Grand maître

Route vers le ciel: saisons 1-5

L’interview

Juste amis

Magic Mike

Nacho Libre

Le pistolet nu: des fichiers de la brigade de police!

L’histoire sans fin

The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Installer

Le silence des agneaux

Insomnie à Seattle

Sleepy Hollow

Boules spatiales

La prise de Pelham 123

La triste vérité

Monde souterrain

Underworld: évolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Zathura

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 19/10/20:

Mystères non résolus: Volume 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 20/10/20:

Carol

Le Magic School Bus reprend la connexion Frizz Connection – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 21/10/20:

Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman: Saison 3 – NETFLIX

ORIGINAL

Rebecca – FILM NETFLIX

Profiter. 22/10/20:

Plier l’arc

Cadavre – FILM NETFLIX

Le projet Hummingbird

Oui, mon Dieu, oui

