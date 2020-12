Noël est officiellement là, et le Père Noël laisse tomber une longue liste de titres dans la bibliothèque de streaming de Netflix ce week-end pour célébrer. Alors que les gens se réveillent le matin de Noël et se rassemblent autour de l’arbre de Noël, ils remarqueront le premier de ce qui sera un total de 8 nouveaux titres ajoutés à la bibliothèque ce week-end. La plupart de ces nouveaux ajouts seront des séries originales, des films et des émissions spéciales de Netflix.

Les nouveaux ajouts englobent un large éventail de genres et incluent tout, de la série très attendue Bridgeton de Shonda Rhymes au troisième volet de la série de films d’action-comédie norvégienne Asphalt Burning. Étant donné que ce week-end verra les membres de la famille passer beaucoup de temps ensemble, le streamer a également veillé à ce que les nouveaux titres de ce week-end incluent de nombreuses options adaptées aux familles, avec plusieurs nouveaux débuts à venir dans la gamme Netflix Family. Bien sûr, étant donné que c’est le week-end de Noël, il est également intéressant de noter que vous pouvez vous mettre dans l’esprit des vacances en jetant un coup d’œil à la gamme complète de vacances de Netflix, qui peut être consultée en cliquant ici, qui comprend des dizaines de titres festifs parfaits pour la saison.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

«Bridgerton»

Deux ans après avoir confirmé qu’il était en préparation, Bridgerton arrive enfin sur Netflix, marquant la première série Netflix de Shonda Rhimes. Basée sur les romans à succès de Julia Quinn, la série se déroule dans le monde compétitif de la haute société de Regency London alors que Daphne Bridgerton, la fille aînée de la puissante famille Bridgerton, fait ses débuts sur le marché matrimonial. La série suivra également les liens romantiques des autres enfants de Bridgerton, avec la série décrite comme “une série romantique, scandaleuse et rapide d’esprit qui célèbre l’intemporalité des amitiés durables, les familles qui trouvent leur chemin et la recherche d’un amour qui Conquiert tout.” Bridgerton, qui fera ses débuts le vendredi 25 décembre, met en vedette Phoebe Dyvenor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker , Bessie Carter et Harriet Cains et Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown.

‘Fast & Furious Spy Racers: Saison 3: Sahara’

Netflix se prépare pour la saison 3 de sa série animée, Fast & Furious Spy Racers. Basé sur la série de films Fast & Furious de Gary Scott Thompson, l’original de Netflix suit Tony Toretto, le fils de Dominic Toretto, qui, avec ses amis, est recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer une ligue de course d’élite servant de front à un organisation criminelle appelée SH1FT3R. Après s’être rendu au Brésil pour abattre une organisation criminelle à Rio dans la saison 2, Echo dirigera les Spy Racers dans une mission visant à éliminer les ennemis du passé alors que Mme Nowhere et Gary vont MIA au Sahara. Fast & Furious Spy Racers: Saison 2: Sahara sera disponible en streaming le samedi 26 décembre.

‘Aller! Aller! Cory Carson: Saison 3 ‘

Saison 3 de Go! Aller! Cory Carson fait son entrée sur Netflix samedi. La série a été créée pour la première fois en janvier de cette année, la saison 2 débutant en février, et suit la voiture pour enfants Cory Carson et ses aventures sinueuses à Bumperson Hills. Dans la saison 3, Cary Carson se lancera dans encore plus d’aventures avec sa famille et ses amis à Bumperton Hills. Produit par Alex Woo, Stanley Moore et Tone Thyne, la série est interprétée par Alan C. Lim, Paul Killam et Maisie Benson.

“ Le bus scolaire magique recommence: dans la zone ”

Mme Frizzle et sa classe sonneront pour la nouvelle année avec une mission lorsque Netflix fera ses débuts avec son dernier ajout à la famille Netflix, Le bus scolaire magique Rides Again: In the Zone. Le plus récent ajout à la franchise pour enfants bien-aimée verra Mme Frizzle et ses étudiants voyager dans le temps, heure par heure, pour sauver leur bus bien-aimé, ce qui en fera le plus long réveillon du Nouvel An jamais vu. Disponible en streaming vendredi, In the Zone est le dernier ajout à The Magic School Bus Rides Again de Netflix, qui est le redémarrage du streamer de la série classique des années 90, bien qu’il suive la sœur cadette de Mme Fizzle, Fiona Fizzle, alors qu’elle prend le roue sur les leçons éducatives axées sur la science.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Profiter. 26/12/20:

Brûlure d’asphalte (Børning 3) – FILM NETFLIX

ADN – FILM NETFLIX

Profiter. 27/12/20:

Sakho & Mangane: Saison 1

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Départ 25/12/20:

Spider-Man: Dans le Spider-Verse (2018)

Départ le 27/12/20:

Cinquante (2015)

Malheureusement, étant donné que le mois touche à sa fin, Netflix se prépare à se séparer de plus que les deux titres mentionnés ci-dessus. Avant la fin du mois, les titres énumérés ci-dessous seront également sortants, ce qui signifie que ce serait un excellent week-end pour intégrer une dernière montre avant qu’ils ne disparaissent pour de bon.

Départ 28/12/20:

Sans loi (2012)

Départ 29/12/20:

L’autopsie de Jane Doe (2016)

Départ 30/12/20:

Dexter: Saisons 1-8

L’enfer sur roues: saisons 1-5

Ip Man (2008)

Ip Man 2 (2010)

Infirmière Jackie: Saisons 1-7

Départ 31/12/20:

Avion! (1980)

Une éducation (2009)

Anna Karénine (2012)

Bébé maman (2008)

Retour vers le futur (1985)

Retour vers le futur II (1989)

Retour vers le futur III (1990)

Mauvais professeur (2011)

Salon de coiffure (2002)

Être John Malkovich (1999)

Cape Fear (1991)

Casper (1995)

Charlie Saint Cloud (2010)

Coneheads (1993)

Certainement, peut-être (2008)

Dennis la Menace (1993)

Drugs, Inc.: Saison 6

Les ducs de Hazzard (2005)

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Fargo (1996)

Pour l’amour ou l’argent (1993)

Frida (2002)

Gossip Girl: Saisons 1-6

Grand Hôtel: Seasons 1-3

Elle (2013)

Comment le Grinch a volé Noël (2000)

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 21/12/20:

Le con est sur (2018)

Profiter. 22/12/20:

Après notre collision (2020)

London Hughes: pour attraper un D * ck – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Rhyme Time Town Singalongs – FAMILLE NETFLIX

Shaun le mouton: les lamas du fermier (2020)

Timmy Time: Saison 2

Profiter. 23/12/20:

Le ciel de minuit – FILM NETFLIX

Votre nom gravé ici – FILM NETFLIX

