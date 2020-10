C’est le week-end le plus effrayant de tous, et Netflix s’assure qu’il y a plus de friandises que de trucs. Ce week-end, alors que les gens revêtent leurs meilleurs costumes pour Halloween 2020, le géant du streaming ne distribuera pas de bonbons, mais plutôt un total de 35 nouveaux titres qui devraient être stockés dans la bibliothèque de streaming, dont six sont des séries originales de Netflix, films et spéciaux.

Cette nouvelle liste de titres rejoint une longue liste de titres qui ont déjà été déployés tout au long du mois d’octobre, y compris ceux de la gamme “Netflix & Chills” du streamer. Cette liste de programmes est le guide de tous les abonnés Netflix pour compiler leur frénésie d’Halloween 2020. Bien sûr, tout le monde n’est pas fan du mois effrayant d’octobre, et comme ce week-end marque également le début du mois de novembre, le streamer se prépare à célébrer les vacances. Netflix a déjà dévoilé sa gamme complète de vacances, qui comprend des titres qui seront ajoutés en novembre et en décembre avant Noël. Cette liste peut être consultée en cliquant ici.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Bronx’

Netflix lance le week-end avec beaucoup d’action avec son nouveau film d’action original, Bronx. Devant faire ses débuts sur le streamer le vendredi 30 octobre, le film suit une équipe de flics qui se retrouvent au-dessus de leurs têtes alors qu’ils enquêtent sur le ventre miteux de Marseille, en France, lorsqu’ils se rendent compte que certains de leurs collègues poches des gangs de la ville. Au risque de perdre leur emploi, ou pire, ils doivent essayer de faire les choses correctement.

‘Le jour du Seigneur’

Un prêtre à la retraite se cachant du monde et de son passé sera retiré de sa retraite dans le dernier film de Netflix, Le Jour du Seigneur. Le film, un original de Netflix, suit le prêtre à la retraite Menéndez, qui est hanté par d’horribles cauchemars et des actes de son passé. Il est tiré de sa retraite par son vieil ami Sébastien, qui demande de l’aide avec sa fille, possiblement possédée par le diable. Bien que Menéndez se charge de l’affaire en espérant la rédemption, la fille de Sébastien est-elle vraiment possédée? Le Jour du Seigneur sera disponible en streaming vendredi.

‘Somebody Feed Phil: Saison 4’

Netflix promet un autre début de week-end appétissant, induisant la faim et jaloux de voyages avec les débuts de la saison 4 de Somebody Feed Phil. Initialement diffusée sur le streamer en janvier 2018, la série suit le créateur de Everybody Loves Raymond, Phil Rosenthal, alors qu’il parcourt le monde à la recherche des plats les plus délicieux du monde entier. Les aventures passées de Rosenthal l’ont vu voyager à Bangkok, Lisbonne, Mexico, Marrakech, Séoul, Montréal, Chicago, Londres et bien d’autres villes à travers le monde. La nouvelle aventure tombe vendredi.

‘Suburra: Saison 3’

La trinité impie – Église, État et crime – est de retour sur Netflix vendredi pour la troisième et dernière saison de Suburra. Le thriller policier italien Netflix, lancé pour la première fois en octobre 2016 et basé sur le roman du même nom, détaille comment l’Église, l’État, le crime organisé, les gangs locaux et les promoteurs immobiliers à Rome se heurtent pour brouiller les frontières entre le juridique et les illicites dans leur quête de pouvoir. La saison 2 verra la lutte pour la terre, l’argent et le pouvoir s’intensifier. Il suit une liste de protagonistes, dont Aureliano, Spadino et Lele, avec la saison 3 destinée à faire face aux conséquences du suicide de Lele et se poursuit avec le combat à mort pour savoir qui prend le contrôle de la ville.

«M’entends-tu? / Pouvez-vous m’entendre?: Saison 2 ‘

Netflix débutera le mois de novembre avec le retour de sa série francophone, M’entends-tu?, Ou Can You Hear Me ?. La série suit la vie quotidienne de trois amis – Fabiola, Carolanne et Ada – qui vivent dans un quartier à faible revenu de Montréal. La saison 2, qui devrait tomber le dimanche 1er novembre, se déroule deux ans après les événements de la saison 1 et trouve Ada cherchant à reconstruire sa vie et à renouer avec ses meilleurs amis, qui sont également confrontés à leurs propres défis.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Profiter. 30/10/20:

Sa maison – FILM NETFLIX

Profiter. 31/10/20:

Le 12e homme

Profiter. 01/11/20:

60 jours en: saison 5

Une orange mécanique

Boyz n the Hood

Casper

Cambriolage de Noël

Dawson’s Creek: saisons 1-6

Facile

Elf Pets: Le conte de Noël d’un petit renard

Elf Pets: Sauvetage des rennes du Père Noël

Elliot le plus petit renne

Forgé dans le feu: Saison 6

Sauter le balai

Toc Toc

Leah Remini: Scientologie et ses conséquences: saisons 1-3

Petits monstres (1989)

Point milliaire 22

Ocean’s Eleven

Paul Blart: flic du centre commercial

Perçant

Section

École Daze

Snowden

The Garfield Show: Saison 3

L’impossible

L’Indien dans le placard

Le prochain enfant de karaté

Roues de la fortune

Oui mec

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Départ 30/10/20:

Kristy

Départ 31/10/20:

Ace Ventura: Détective d’animaux

Burlesque

Web de Charlotte

Le choc des Titans

District 9

L’entreprise

Amusez-vous avec Dick & Jane

La fille avec tous les cadeaux

Grand maître

Route vers le ciel: saisons 1-5

L’interview

Juste amis

Magic Mike

Nacho Libre

Le pistolet nu: des fichiers de la brigade de police!

L’histoire sans fin

The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Installer

Le silence des agneaux

Insomnie à Seattle

Sleepy Hollow

Boules spatiales

La prise de Pelham 123

La triste vérité

Monde souterrain

Underworld: évolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Zathura

Départ le 01/11/20:

N’ayez pas peur du noir

Hoodwinked Too! Hood contre le mal

L’Olympe est tombé

Nuit des requins

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 27/10/20:

Sang de Zeus – NETFLIX ANIME

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada / Guillermo Vilas: régler le score – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 28/10/20:

Holidate – FILM NETFLIX

Metallica à travers le jamais

Personne ne dort dans les bois ce soir – FILM NETFLIX

Secrets de la tombe de Saqqara – DOCUMENTAIRE NETFLIX

