Netflix offre aux abonnés une chance bien méritée de se détendre ce week-end. Le géant du streaming augmentera sa bibliothèque de streaming ce vendredi avec un total de 8 nouveaux ajouts. Les titres, qui couvrent une gamme de genres, rejoignent des dizaines d’autres déjà créés au cours de la nouvelle année alors que la plate-forme a commencé à déployer plusieurs nouveaux titres pour que ses abonnés puissent en profiter en 2021, à partir du 1er janvier.

Ce week-end, les abonnés qui parcourent la bibliothèque de streaming à la recherche de leur prochaine frénésie pourront appuyer sur play sur tout, de la dernière série originale de Netflix, Lupin, à plusieurs nouveaux films originaux. Ce week-end, le streamer donnera également aux abonnés un aperçu de la vie dans certaines des prisons les plus difficiles du monde avec la dernière saison de Inside the World’s Toughest Prisons. Bien sûr, Netflix ne laisse pas le plus jeune de ses téléspectateurs en dehors du plaisir, car il stockera également un ajout adapté aux enfants.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

“ Dans les prisons les plus difficiles du monde: Saison 5 ”

Les abonnés Netflix ont à nouveau la chance de découvrir la vie dans certaines des prisons les plus dures du monde. Le vendredi 8 janvier, la série documentaire originale du streamer Inside the World’s Toughest Prisons revient pour sa cinquième saison. Dans la série, le journaliste Raphael Rowe, qui a passé 12 ans derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, visite non seulement certaines des prisons les plus terrifiantes et les plus violentes de la planète, mais vit également parmi les détenus pour y vivre.

‘Lupin’

Un homme cherchera à venger son père dans la série originale Lupin. La série suit Assane Diop, dont la vie a été bouleversée à l’adolescence lorsque son père est décédé après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Plus de deux décennies plus tard, Assane utilisera “Arsène Lupin, Gentleman Burglar” comme source d’inspiration pour venger son père. Lupin arrive vendredi dans la bibliothèque de streaming Netflix.

‘Mighty Little Bheem: Festival du cerf-volant’

Une petite ville indienne mettra l’hiver derrière eux et se tournera vers une nouvelle saison dans la prochaine spéciale animée originale pour enfants de Netflix, Mighty Little Bheme: Kite Festival. Originaire du réalisateur Rajiv Chilaka et basée sur le personnage mythologique Bheem de l’épopée indienne Mahabharata, la série animée, la première série animée indienne de Netflix pour les enfants d’âge préscolaire, suit Mighty Little Bheem ultra-fort, courageux et intelligent alors qu’il voyage dans sa ville natale, apportant des méfaits et l’aventure. Dans Kite Festival, prévu pour une sortie vendredi, Bheem et ses habitants inaugurent une nouvelle saison ensoleillée de toutes leurs manières préférées pendant le festival Makar Sankranti.

Qu’est-ce qui est ajouté ce week-end?

Profiter. 1/8/20:

Charmant – FILM NETFLIX

Les Chroniques d’Idhun: Partie 2 – NETFLIX ANIME

Pretend It’s a City – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Coincé (Azizler) – FILM NETFLIX

Profiter. 10/01/20:

Spring Breakers (2012)

Qu’est-ce qui sort ce week-end?

Heureusement, ce week-end ne verra qu’un seul titre quitter la bibliothèque de streaming. Vendredi, Mary Poppins Returns de 2018 disparaîtra. Cette bonne chance ne dure pas éternellement, cependant, car plusieurs titres sont sur le point de quitter le streamer dans la semaine à venir, ce qui signifie que les abonnés peuvent vouloir intégrer une dernière montre des titres ci-dessous:

Départ 14/01/20:

Haven: saisons 1-5

Le Maître (2012)

Départ 15/01/20:

Un homme sérieux (2009)

Dallas Buyers Club (2013)

Waco: Série limitée (2018)

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 1/5/20:

Maison de poupée Gabby – FAMILLE NETFLIX

La fille au tatouage de dragon (2011)

Histoire des jurons – NETFLIX ORIGINAL

LA’s Finest: Saison 1

J’y suis arrivé! México: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 1/6/20:

Ratones Paranoicos: le groupe qui a secoué l’Argentine – FILM NETFLIX

Surviving Death – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Tony Parker: le dernier coup – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 1/7/20:

Morceaux d’une femme – FILM NETFLIX

