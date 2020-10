Ce week-end, la bibliothèque Netflix s’agrandit un peu. À partir de vendredi et jusqu’à dimanche, le géant du streaming stockera un total de six nouveaux titres dans sa bibliothèque. Tous les nouveaux ajouts, qui, heureusement, n’entraînent aucune perte, sont des séries originales, des films et des émissions spéciales de Netflix, conformément aux efforts du streamer pour faire pression pour un contenu original au milieu des guerres de streaming.

Bien que les ajouts de ce week-end soient légers, en particulier par rapport aux dizaines de titres que le streamer a ajoutés au tout début du mois, ils incluent des gros frappeurs. Le plus attendu de la programmation de ce week-end est peut-être le deuxième volet de la série d’anthologies d’horreur streamers Haunting, qui a débuté en octobre 2018 avec The Haunting of Hill House. Ce week-end verra également le lancement de la série documentaire Deaf U, qui a déjà reçu les éloges de la critique. Ce week-end verra même quelque chose d’intéressant pour les plus jeunes téléspectateurs.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui partiront avant la fin du mois.

‘Sourd U’

Netflix offre «un regard sans précédent, non filtré et souvent inattendu à l’intérieur de la communauté sourde» avec ses dernières séries documentaires, Deaf U. Des producteurs exécutifs Eric Evangelista, Shannon Evangelista, Nyle DiMarco et Brandon Panaligan, la nouvelle série documentaire suit une groupe d’étudiants sourds de la célèbre université privée Gallaudet University alors qu’ils naviguent ensemble dans les hauts, les bas et les branchements de la vie universitaire. Deaf U sera disponible en streaming le vendredi 9 octobre.

‘Fast & Furious Spy Racers: Saison 2: Rio’

Netflix se prépare pour la saison 2 de sa série animée, Fast & Furious Spy Racers. Basé sur la série de films Fast & Furious de Gary Scott Thompson, l’original de Netflix suit Tony Toretto, le fils de Dominic Toretto, qui, avec ses amis, est recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer une ligue de course d’élite servant de front à un organisation criminelle appelée SH1FT3R. Dans la saison 2, les Spy Racers se rendront au Brésil pour éliminer une organisation criminelle à Rio après la disparition de l’un des leurs. Fast & Furious Spy Racers: Saison 2: Rio sera disponible en streaming vendredi.

«La version vieille de quarante ans»

Le premier film de Radha Blank en tant que réalisateur, The Forty-Year-Old Version, se dirigera vendredi sur Netflix. Librement basé sur sa propre vie, le film suit une dramaturge new-yorkaise malchanceuse qui, désespérée d’une percée avant ses 40 ans, se réinvente en tant que rappeuse RadhaMUSPrime et cherche sa vraie voix. En plus de la réalisation, Blank joue également dans le film et Blank a écrit le scénario. Le film a fait ses débuts au Sunday Film Festival en janvier, où il a valu à Blank un prix de réalisation.

‘Ginny Weds Sunny’

Netflix raconte une histoire d’amour, de vie, de mariages et de musique dans son dernier film, Ginny Weds Sunny. Devant faire ses débuts sur le streamer vendredi, la comédie romantique suit Ginny, une femme désireuse de se marier qui se tourne vers sa mère marieuse pour obtenir de l’aide. Installé avec Sunny, un homme qui a abandonné l’idée de l’amour et qui veut juste se marier et s’installer, leur match n’est pas simple, et “il y a beaucoup plus qui se présente au premier plan qu’on ne l’imaginait auparavant.” Le film avait initialement été prévu pour une sortie en salles, bien qu’il ait ensuite été abandonné pour une sortie numérique directe en raison de la pandémie de coronavirus.

‘La hantise de Bly Manor’

Après avoir emmené des abonnés dans les couloirs de Hill House il y a à peine deux ans, Netflix se prépare pour un nouveau repaire en accueillant les abonnés à Bly Manor. Vendredi, la longue attente pour le deuxième volet de la série d’anthologies Haunting est terminée lorsque The Haunting of Bly Manor fait ses débuts. Basée sur la nouvelle de 1898 de Henry James, The Turn of the Screw, la série se déroule sur Bly Manor dans les années 1980 en Angleterre. Dani, une jeune nounou américaine, est embauchée pour s’occuper des enfants Wingrave peu de temps après la mort de leurs parents, bien qu’il devienne rapidement clair que tout n’est pas comme il semble au manoir.

‘Super Monsters: Dia de los Monsters’

Les Super Monsters feront un voyage dans la ville natale de Vida vendredi avec la première de Super Monsters: Dia de los Monsters. La série animée populaire et l’original Netflix Family suivent un groupe d’enfants d’âge préscolaire qui sont les enfants de monstres célèbres alors qu’ils tentent de maîtriser leurs pouvoirs spéciaux. Dans la nouvelle spéciale, le groupe rencontrera de nouveaux Super Monstres lorsqu’ils se rendront dans la ville natale de Vida pour un défilé Dia De Los Muertos.

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 06/10/20:

Dolly Parton: Me voici

Église du samedi

StarBeam: Halloween Hero – FAMILLE NETFLIX

Éloignez-vous de l’amour

Profiter. 10/7/20:

Hubie Halloween – FILM NETFLIX

Schitt’s Creek: Saison 6

Vers le lac – NETFLIX ORIGINAL

