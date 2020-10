Alors que les heures de jour raccourcissent, l’air d’automne devient plus clair et le temps passé à la maison devient plus important que jamais pendant la pandémie, Netflix a de grands projets pour déposer une tonne de nouveaux films et émissions de télévision sur sa plate-forme de streaming. Alors que certains titres tomberont le 1er novembre, d’autres se frayeront un chemin sur le géant du streaming tout au long du mois. Gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée de retour et n’oubliez pas de rattraper les titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en novembre, rendez-vous pour voir ce qu’il y a sur le billot. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais ce que l’agrafe classique de Netflix pourrait laisser pour un autre streamer.

À VENIR 11/1

M’entends-tu? / Pouvez-vous m’entendre?: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

60 jours en: saison 5

Une orange mécanique

Boyz n the Hood

Casper

Cambriolage de Noël

Dawson’s Creek: saisons 1-6

Facile

Elf Pets: Le conte de Noël d’un petit renard

Elf Pets: Sauvetage des rennes du Père Noël

Elliot le plus petit renne

Forgé dans le feu: Saison 6

Sauter le balai

Toc Toc

Leah Remini: Scientologie et ses conséquences: saisons 1-3

Petits monstres (1989)

Point milliaire 22

Ocean’s Eleven

Paul Blart: flic du centre commercial

Perçant

Section

Scolaire Daze

Snowden

The Garfield Show: Saison 3

L’impossible

L’Indien dans le placard

Le prochain enfant de karaté

Roues de la fortune

Oui mec

prevnext

ORIGINAUX NETFLIX BINGE-WORTHY À AJOUTER À VOTRE LISTE:

Avant de pouvoir mettre la main sur ces tout nouveaux titres, jetez un œil à ces autres émissions et films Netflix originaux préférés des fans que vous pouvez vous frotter en attendant.

(Photo: Netflix)

Explodeur de chanson: Basé sur le podcast acclamé du même nom, et de l’hôte Hrishikesh Hirway et du cinéaste oscarisé Morgan Neville, chaque épisode de Song Exploder présente certains des plus grands musiciens du monde alors qu’ils révèlent comment ils ont donné vie à l’une de leurs chansons. La série associe des interviews approfondies, des images d’archives et des enregistrements bruts alors que chaque artiste décompose sa chanson, couche par couche, partageant un aperçu intime de l’inspiration personnelle derrière la musique et les paroles.

Les artistes en vedette incluent l’artiste, auteur-compositeur et productrice lauréate d’un Grammy Award 15 fois, Alicia Keys, qui décompose «3 Hour Drive» de son album 2020 ALICIA; Lin-Manuel Miranda, qui plonge dans la création de «Wait for It» à partir du phénomène musical «Hamilton»; Rock & Roll Hall of Famers REM qui s’ouvre sur les influences derrière le morceau qui change la vie «Losing My Religion»; et le chanteur, auteur-compositeur et producteur nominé aux Grammy Awards, Ty Dolla $ ign, qui discute de l’inspiration derrière «LA», le morceau d’ouverture profondément personnel de son premier album de label majeur certifié or, FREE TC.

Les quatre épisodes de Song Exploder sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.

prevnext

‘LA HANTE DE BLY MANOR’

(Photo: Erick Schroter / Netflix)

Du créateur de The Haunting of Hill House Mike Flanagan et du producteur Trevor Macy vient The Haunting of Bly Manor, le prochain chapitre très attendu de la série d’anthologies The Haunting, qui se déroule dans les années 1980 en Angleterre. Après la mort tragique d’une fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une jeune nounou américaine (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu orphelins (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) qui résident à Bly Manor avec le chef du domaine Owen ( Rahul Kohli), le gardien Jamie (Amelia Eve) et la femme de ménage, Mme Grose (T’Nia Miller). Mais tout n’est pas comme il semble au manoir, et des siècles de sombres secrets d’amour et de perte attendent d’être découverts dans cette romance gothique effrayante. À Bly Manor, mort ne veut pas dire parti.

The Haunting of Bly Manor est maintenant disponible en streaming, tout comme The Haunting of Hill House.

prevnext

‘REBECCA’

(Photo: Netflix)

Après une romance éclair à Monte Carlo avec le beau veuf Maxim de Winter (Armie Hammer), une jeune femme nouvellement mariée (Lily James) arrive à Manderley, l’imposant domaine familial de son nouveau mari sur une côte anglaise balayée par le vent. Naïve et inexpérimentée, elle commence à s’installer dans les pièges de sa nouvelle vie, mais se retrouve aux prises avec l’ombre de la première épouse de Maxim, l’élégante et courtoise Rebecca, dont l’héritage obsédant est maintenu vivant par la sinistre gouvernante de Manderley, Mme Danvers (Kristin Scott Thomas ). Réalisé par Ben Wheatley (High Rise, Free Fire) et produit par Working Title Films (Emma, ​​Darkest Hour), Rebecca est un thriller psychologique fascinant et magnifiquement rendu basé sur le roman gothique bien-aimé de Daphne du Maurier de 1938.

Rebecca commence à diffuser sur Netflix le mercredi 21 octobre.

prev