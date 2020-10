Alors que la saison effrayante s’abat sur nous, Netflix a de grands projets pour déposer une tonne de nouveaux films et émissions de télévision sur sa plate-forme de streaming. Alors que certains titres tomberont le 1er octobre, d’autres se frayeront un chemin sur le géant du streaming tout au long du mois. Gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée de retour et n’oubliez pas de rattraper les titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en octobre, rendez-vous pour voir ce qu’il y a sur le billot. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais ce que l’agrafe classique de Netflix pourrait laisser pour un autre streamer.

À VENIR 10/1

Bom Dia, Verônica / Good Morning, Verônica – NETFLIX ORIGINAL

Carmen Sandiego: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Oktoberfest: bière et sang – NETFLIX ORIGINAL

Pasal Kau / Tout à cause de vous – FILM NETFLIX

La pire sorcière: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

SUIS-JE

Ace Ventura: quand la nature appelle

Survint une araignée

Bakugan: Alliance blindée: Saison 2

Instinct primaire

Noir ’47

Cape Fear

Code Lyoko: Saisons 1-4

Les ducs de Hazzard (2005)

Employé du mois

Ennemi aux portes

Evil: Saison 1

Épouse familière: Saison 1

Fargo

Food Wars!: Shokugeki no Soma: La deuxième assiette

État libre de Jones

Cavalier fantôme

Fantômes du passé de copines

Gran Torino

Sa

Maison de 1000 cadavres

Nature humaine

Chasse aux Wilderpeople

Je pars maintenant

La plus longue cour (1974)

Les Parkers: saisons 1-5

Les pirates! Bande de misfits

Carlos Almaraz: jouer avec le feu

Le Prince et moi

Poséidon (2006)

L’avant-poste

Plus étrange que la fiction

Le retour de Superman

Sword Art Online: Alicization

Troie

La licorne: Saison 1

Jeux de guerre

Nous avons toujours vécu au château

Yogi Bear

Vous ne pouvez pas cacher: Saison 1

prevnext

À VENIR 10/2 – 10/7

Profiter. 02/10/20:

Depuis! Aller! Cory Carson Halloween – FAMILLE NETFLIX

Ahí te encargo / Vous avez ça – FILM NETFLIX

La reliure – FILM NETFLIX

Dick Johnson est mort – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Emily à Paris – NETFLIX ORIGINAL

Òlòtūré – FILM NETFLIX

Hommes sérieux – FILM NETFLIX

Explodeur de morceaux – NETFLIX ORIGINAL

Vampires contre le Bronx – FILM NETFLIX

Profiter. 04/10/20:

Colombiana

David Attenborough: Une vie sur notre planète – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 06/10/20:

Dolly Parton: Me voici

Église du samedi

StarBeam: Halloween Hero – FAMILLE NETFLIX

Éloignez-vous de l’amour

Profiter. 10/7/20:

Hubie Halloween – FILM NETFLIX

Schitt’s Creek: Saison 6

Vers le lac – NETFLIX ORIGINAL

prevnext

À VENIR 10/9 – 10/15

Profiter. 09/10/20:

Sourd U – NETFLIX ORIGINAL

Fast & Furious Spy Racers: Saison 2: Rio – FAMILLE NETFLIX

La version de quarante ans – FILM NETFLIX

Ginny Weds Sunny – FILM NETFLIX

La hantise de Bly Manor – NETFLIX ORIGINAL

Super Monsters: Dia de los Monsters – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 10/12/20:

Kipo et l’âge des Wonderbeasts: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 13/10/20:

La cabine avec Bert Kreischer – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Octonauts et la Grande Barrière de Corail – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 14/10/20:

Alice Junior

BLACKPINK: Illuminez le ciel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Moneyball

Profiter. 15/10/20:

Guide de la baby-sitter sur la chasse aux monstres – FILM NETFLIX

Batman: la blague meurtrière

Demi-moitié: saisons 1-4

L’amour comme la pluie qui tombe – FILM NETFLIX

Un contre un: saisons 1-5

Power Rangers Beast Morphers: Saison 2, Partie 1

Enracinement pour Roona – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Distance sociale – NETFLIX ORIGINAL

prevnext

À VENIR 16/10 – 22/10

Profiter. 16/10/20:

Alguien tiene que morir / Quelqu’un doit mourir – NETFLIX ORIGINAL

Relooking de la maison de rêve – NETFLIX ORIGINAL

Grande Armée – NETFLIX ORIGINAL

Dans une vallée de violence

La Révolution – NETFLIX ORIGINAL

Les derniers enfants sur Terre: Livre 3 – FAMILLE NETFLIX

Le procès du Chicago 7 – FILM NETFLIX

Sans ami

Profiter. 18/10/20:

ParaNorman

Profiter. 19/10/20:

Mystères non résolus: Volume 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 20/10/20:

Carol

Le Magic School Bus reprend la connexion Frizz Connection – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 21/10/20:

Mon prochain invité n’a besoin d’aucune introduction avec David Letterman: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Rebecca – FILM NETFLIX

Profiter. 22/10/20:

Plier l’arc

Cadaver – FILM NETFLIX

Le projet Hummingbird

Oui, mon Dieu, oui

prevnext

À VENIR 23/10 – 31/10

Profiter. 23/10/20:

Barbares – NETFLIX ORIGINAL

Déplacer – NETFLIX ORIGINAL

Au fil de la lune – FILM NETFLIX

Perdida – NETFLIX ORIGINAL

Le Gambit de la Reine – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 27/10/20:

Sang de Zeus – NETFLIX ANIME

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada / Guillermo Vilas: régler le score – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 28/10/20:

Holidate – FILM NETFLIX

Metallica à travers le jamais

Personne ne dort dans les bois ce soir – FILM NETFLIX

Secrets de la tombe de Saqqara – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/10/20:

Bronx – FILM NETFLIX

Le Jour du Seigneur – FILM NETFLIX

Sa maison – FILM NETFLIX

Somebody Feed Phil: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Suburra: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 31/10/20:

Le 12e homme

BIENTÔT DISPONIBLE:

Journal d’ARASHI -Voyage- ep 13 & 14 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Brave Blue World

Démarrage – NETFLIX ORIGINAL

prevnext

TITRES SPOOKY GARANTIS POUR VOUS METTRE DANS L’ESPRIT HALLOWEEN:

Prêt pour Netflix et les frissons? Entrez dans l’esprit d’Halloween avec des trucs pour adultes avec ces films et émissions de télévision effrayants qui sont en streaming sur Netflix maintenant – ou très bientôt. Ajoutez-les à votre liste, ouvrez un sac de maïs sucré et préparez-vous à avoir peur.

(Photo: Netflix)

Rebecca: Après une romance éclair à Monte Carlo avec le beau veuf Maxim de Winter (Armie Hammer), une jeune femme nouvellement mariée (Lily James) arrive à Manderley, l’imposant domaine familial de son nouveau mari sur une côte anglaise balayée par le vent. Naïve et inexpérimentée, elle commence à s’installer dans les pièges de sa nouvelle vie, mais se retrouve aux prises avec l’ombre de la première épouse de Maxim, l’élégante et courtoise Rebecca, dont l’héritage obsédant est maintenu vivant par la sinistre gouvernante de Manderley, Mme Danvers (Kristin Scott Thomas ). Réalisé par Ben Wheatley (High Rise, Free Fire) et produit par Working Title Films (Emma, ​​Darkest Hour), Rebecca est un thriller psychologique fascinant et magnifiquement rendu basé sur le roman gothique bien-aimé de Daphne du Maurier de 1938.

Rebecca est disponible pour diffuser sur Netflix le mercredi 21 octobre.

prevnext

‘CLIQUÉ’

(Photo: Netflix)

De Ryan Murphy et Ian Brennan, Ratched est une série dramatique à suspense qui raconte l’histoire d’origine de l’infirmière d’asile Mildred Ratched. En 1947, Mildred (Sarah Paulson) arrive dans le nord de la Californie pour chercher un emploi dans un hôpital psychiatrique de premier plan où de nouvelles et troublantes expériences ont commencé sur l’esprit humain. En mission clandestine, Mildred se présente comme l’image parfaite de ce qu’une infirmière dévouée devrait être, mais les roues tournent toujours et alors qu’elle commence à infiltrer le système de santé mentale et ceux qui le composent, l’extérieur élégant de Mildred cache une obscurité croissante qui a longtemps brûlé à l’intérieur, révélant que de vrais monstres sont faits, pas nés.

Ratched est disponible pour diffuser le vendredi 18 septembre.

prevnext

‘LA HAUTE DE BLY MANOR’ (‘LA HAUTE DE HILL HOUSE’ – SAISON 2)

(Photo: Netflix)

Du créateur de The Haunting of Hill House Mike Flanagan et du producteur Trevor Macy vient The Haunting of Bly Manor, le prochain chapitre très attendu de la série d’anthologies The Haunting, qui se déroule dans les années 1980 en Angleterre. Après la mort tragique d’une fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une jeune nounou américaine (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu orphelins (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) qui résident à Bly Manor avec le chef du domaine Owen ( Rahul Kohli), le gardien Jamie (Amelia Eve) et la femme de ménage, Mme Grose (T’Nia Miller). Mais tout n’est pas comme il semble au manoir, et des siècles de sombres secrets d’amour et de perte attendent d’être découverts dans cette romance gothique effrayante. À Bly Manor, mort ne veut pas dire parti.

The Haunting of Bly Manor est disponible en streaming sur Netflix le vendredi 9 octobre.

prevnext

“ MYSTÈRES NON RÉSOLUS ” – VOLUME 2

(Photo: Netflix)

Dans six nouveaux épisodes, Unsolved Mysteries décrit plus de disparitions inexpliquées, d’événements tragiques et d’événements bizarres. Peut-être qu’un téléspectateur détient la clé pour résoudre ces cas. Les détectives, les journalistes et les membres de la famille proposent des théories intrigantes dans cette série captivante, des créateurs des docuseries originales, Cosgrove / Meurer Productions et 21 Laps Entertainment, les producteurs de Stranger Things.

Mystères non résolus: le volume 2 est disponible en streaming le lundi 19 octobre.

prev