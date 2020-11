Décembre s’annonce comme un grand mois pour le géant du streaming, Disney +! Le service de streaming vidéo à la demande par abonnement sera plus que simplement dans l’esprit festif avec sa gamme à venir de films, d’émissions de télévision et de spéciaux de vacances avant Noël, mais il devient également un peu “soul” avec sa méga sortie de le film Soul de Pixar Animation Studios, qui avait précédemment interrompu sa sortie en salles en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que The Mandalorian continue d’être un attrait majeur pour les abonnés au service de diffusion en continu, les téléspectateurs vont profiter d’un régal festif avec plusieurs articles dignes d’une frénésie, y compris de nombreuses nouvelles séries qui font leurs débuts, ainsi que les premières et finales de la saison. L’un des plus gros tirages du mois est certainement Pixar’s Soul, car il sera gratuit pour tous les abonnés comme Onward.

Le film d’animation très attendu, qui a été présenté en première au BFI London Film Festival le 11 octobre 2020, était à l’origine destiné à être sorti en salles l’été dernier, mais verra maintenant sa sortie sur Disney + le jour de Noël. Le film a depuis reçu des éloges de la critique et détient une cote de fraîcheur rare à 100% sur Rotten Tomatoes, avec des éloges pour son animation, son histoire, son jeu de voix et sa musique aux côtés d’un casting de stars dirigé par Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, Angela Bassett et l’animateur de fin de soirée bien-aimé de la BBC, Graham Norton.

Faites défiler pour voir tous les titres à venir sur Disney + ce mois-ci et dites-nous lesquels des films, émissions de télévision et émissions spéciales vous attendez avec impatience dans les commentaires ci-dessous.

4 décembre

Anastasia

Gros

Règle des grands requins

Homme contre requin

Casse-Noisette et les quatre royaumes

Ciel haut

Marraine

Le Mandalorien – “Chapitre 14”

Extras – Au-delà des nuages: là où tout a commencé

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – «Continuez à rouler» et «Le grand bon loup»

11 décembre

Epic Holiday Showdown de Disney Channel

Quête magique des vacances Disney

Révolution de genre: un voyage avec Katie Couric

Ralph brise Internet

High School Musical: The Musical: The Holiday Special

sécurité

Le mandalorien – «Chapitre 15»

Extras – Au-delà des nuages: Rencontrez les Sobiechs

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – “Le brave petit écuyer” et “Une date ordinaire”

18 décembre

La vérité enterrée des Mayas

Cosmos: mondes possibles (S1)

Fête à la maison de vacances Disney Channel

Série Sunrise des parcs Disney (S1)

L’aventure enchevêtrée de Raiponce de Disney (s3)

Eddie l’aigle

Dans les bois

Monde miraculeux: New York, United Heroez

Sur la pointe

Bûche de Noël du château d’Arendelle

Caméra Dory’s Reef

Extras – Au-delà des nuages: créer le monde de Zach

Le Mandalorien – “Chapitre 16” (Finale de la saison)

Le monde merveilleux de Mickey Mouse – Finale d’hiver

le 25 decembre

Le grand mouvement de Max Keeble

Âme

Terrier

Extras – Au-delà des nuages: un miracle musical

