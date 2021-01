Comme nous le savons depuis longtemps, la franchise Mortal Kombat reviendra au cinéma dans un film avec des acteurs en direct. Cette nouvelle adaptation cinématographique tant attendue a été confirmée il y a quelques années et son processus a été compliqué, comme c’est souvent le cas pour certaines productions.

Cependant, et malgré tout, nous avons enfin vu les premières images de ce film et bien d’autres détails que nous passerons en revue ici.

Mortal Kombat, une franchise à succès

Depuis que le jeu vidéo Mortal Kombat a été publié par Midway en 1992, ce fut un énorme succès. Non seulement dans les ventes, mais dans son influence culturelle. Depuis lors, le titre a eu diverses suites et retombées. Pour le cinéma, les choses n’étaient pas différentes, car Mortal Kombat a d’abord été adapté dans un film du même nom de 1995 réalisé par Paul WS Anderson..

Peu de temps après, le même producteur du premier film, Lawrence Kasanoff, a rendu possible un deuxième film: Mortal Kombat: Annihilations en 1997. La franchise a également quelques courts métrages d’animation et un court métrage d’action en direct de 2010 réalisé par Kevin Tancharoen.

Le nouveau film Mortal Kombat est donc en préparation depuis des années. Sa première est prévue pour le 16 avril 2021, à la fois dans les salles et sur HBO Max, suivant ainsi la stratégie controversée mais imminente de Warner pour tous ses alrgoems 2021.

L’histoire de Mortal Kombat, le redémarrage

Ces derniers jours, les premières images de ce film tant attendu sont sorties. Réalisé par Simon McQuoid, avec une histoire d’Oren Uziel et Greg Russo. Pour McQuoid, Mortal Kombat sera ses débuts en tant que réalisateur. Bien qu’il ait déclaré avoir travaillé très étroitement avec son équipe pour être à la hauteur de la mythologie de ce jeu vidéo.

Et c’est que si Mortal Kombat a été caractérisé pour quelque chose, c’est pour ses personnages et, oui, pour sa violence explicite. Quiconque a joué à des jeux vidéo sait très bien que Mortal Kombat traverse un large spectre et sans réserves de sang et de morts violentes. Ceci, a dit MQuoid, est quelque chose qui doit être présent lors du redémarrage. Comme les morts emblématiques, la marque de fabrique de Mortal Kombat. Le réalisateur l’a exprimé ainsi:

Nous avons choisi une paire. Il y a beaucoup de mouvements de signature vraiment cool que vous verrez, beaucoup d’oeufs de Pâques que nous avons mis dans le film, mais il y a des décès vraiment durs que j’ai hâte de voir sur grand écran. Ils sont brutaux, mec. Ils ne s’arrêtent pas.

Le casting et le nouveau héros

Les premières images ont surpris les fans de la franchise, car elles semblent remplir l’objectif du réalisateur de s’en tenir aux traits qui ont distingué Mortal Kombat. Dans le casting, nous trouvons Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim et Hiroyuki Sanada.

Selon le synopsis officiel:

Dans Mortal Kombat, le combattant MMA Cole Young est habitué à se faire battre pour de l’argent, ignorant son héritage, ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un cryomancien d’un autre monde le chasser. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sur la recommandation de Jax, un commandant des forces spéciales qui porte la même étrange marque de dragon avec laquelle Cole est né. Bientôt, il se retrouve dans le temple de Lord Raiden, un ancien dieu et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque.

Date de sortie de Mortal Kombat

La date de sortie prévue de Mortal Kombat, jusqu’à présent, est le 16 avril 2021. Le jour où il sortirait en salles et sur la plateforme HBO Max. Il convient de noter que nous avons vu plus de retards dans les dates de sortie ces dernières semaines, nous serons donc au courant des ajustements dans les agendas du monde du divertissement. Pour l’instant, il y a les premières images du redémarrage prometteur de Mortal Kombat.

