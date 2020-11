Maintenant que la saison 2020 de la NASCAR Cup Series est terminée, les fans de course peuvent commencer à attendre avec impatience encore plus d’événements en février 2021. Ils peuvent également commencer à se préparer à regarder une sitcom axée sur le plus haut niveau de courses de stock car. Kevin James s’associe à l’organisme de sanction de la course et à Netflix pour publier The Crew. Il deviendra chef d’équipe en charge de l’une des plus petites équipes de course de NASCAR, une équipe entièrement fictive.

À l’approche de la fin de l’année, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur The Crew et sa première saison. IMDB répertorie sept épisodes actuellement en production, mais il pourrait y en avoir d’autres à l’horizon. De plus, une liste de distribution complète n’est disponible que quelques noms sélectionnés. Avec si peu d’informations, il est important de se concentrer sur ce qui est actuellement disponible. Voici tout ce que nous savons sur The Crew.

Date de sortie

Mesdames et messieurs … préparez-vous à démarrer vos moteurs … uniquement @netflix @NASCAR pic.twitter.com/9T9XmulIbd – Kevin James (@KevinJames) 9 novembre 2020

Peu de temps après la fin de la finale de la saison 500 à Phoenix Raceway, NASCAR a publié un bref teaser pour The Crew. Le clip montrait James debout dans un nuage de fumée alors que la Chevrolet Camaro n ° 74 Fake Steak était assise au premier plan. Comme promis par le synopsis, James portait le casque d’un chef d’équipe.Le tweet disait que l’émission était le prochain concurrent de 2021. Cependant, NASCAR n’a pas vraiment révélé quand l’émission sera diffusée, en disant seulement “Coming Soon”.

Voitures authentiques

(Photo: Brian Lawdermilk / .)

NASCAR a deux personnalités de premier plan – le directeur général du marketing du divertissement Matt Summers et le directeur numérique Tim Clark – qui servent de producteurs exécutifs sur la série afin de prêter une certaine expertise à The Crew. L’émission présentera également des images de course réelles capturées au cours de la saison 2020 unique. Le pilote de NASCAR, Reed Sorenson, a aidé la série en août lors d’un week-end en double au Michigan International Speedway. Sa Chevrolet Camaro n ° 77 Spire Motorsports s’est transformée en Chevrolet n ° 74 Fake Steak pendant le FireKeepers Casino 400 et la Consumers Energy 400. Il a ensuite pris part aux courses pendant que les caméras capturaient des images à utiliser pendant les épisodes.

Le rôle de Kevin James

(Photo: Roy Rochlin / FilmMagic / .)

Selon un synopsis de The Crew, James joue le rôle de chef d’équipe de l’équipe fictive de Bobby Spencer Racing. Lorsque le propriétaire démissionne et passe l’équipe à sa fille, James “se trouve en désaccord” avec les milléniaux dépendant de la technologie qu’elle commence à faire venir pour moderniser l’équipe. On ne sait pas grand-chose d’autre sur son personnage, mais James sera celui qui enfilera le casque alors que le Fake Steak Chevrolet se dirige vers la piste. Il essaiera de guider son pilote vers la victoire et fournira des commentaires critiques sur le moment de changer les pneus Goodyear et sur le moment de rester sur la piste.

Gary Anthony Williams

(Photo: Greg Doherty / WireImage / .)

Gary Anthony Williams, un acteur prolifique dans les séries régulières et animées, rejoint The Crew en tant que Chuck Stubbs. C’est quelqu’un qui se «méfie» de la technologie et qui ne se soucie pas des nouveaux changements apportés à l’équipe de course. Stubbs a également des problèmes avec le pilote d’équipe en raison du nombre de plantages dans les événements. Cependant, la série le présente comme un génie mécanique. “Le nouveau patron de Chuck dans la série veut se débarrasser de lui mais ne peut pas contester sa capacité à maintenir la voiture en marche au milieu des courses”, indique la description de l’émission.

Le conducteur

(Photo: Desiree Navarro / WireImage / .)

Freddie Stroma (Pitch Perfect) sera l’homme chargé de conduire la Chevrolet Camaro n ° 74 Fake Steak pendant les courses de la Cup Series. Jake Martin est le pilote “charismatique” qui a également tendance à faire planter le stock car, le mettant en contradiction avec le personnage de Williams, Stubbs. Netflix n’a pas fourni beaucoup plus d’informations sur la co-vedette de l’émission que son nom et qu’il est actuellement dans sept épisodes. Ce que l’on sait, c’est que le personnage de Stroma jouera un rôle important étant donné qu’il est celui qui conduit la voiture sur une «base hebdomadaire».

L’écrivain

(Photo: Frederick M. Brown / .)

Toute bonne sitcom a besoin d’un écrivain hors pair, et Netflix a sélectionné l’un des plus réussis pour participer à The Crew. Jeff Lowell, qui a travaillé sur The Ranch, Spin City et Two and a Half Men entre autres projets, servira d’écrivain et de producteur exécutif sur la série centrée sur NASCAR. Lowell servira également de showrunner sur le projet tout en travaillant avec d’autres producteurs exécutifs dans Jeff Sussman (The King of Queens, Paul Blart: Mall Cop, True Memoirs of an International Assassin), Todd Garner (Tag) et Andy Fickman (Playing With Feu, le plan de jeu).

Autres membres de la distribution

(Photo: David Crotty / Patrick McMullan via .)

James, Williams et Stroma sont trois des plus grands noms du plateau, mais plusieurs autres stars les rejoindront pour The Crew. Dan Ahdoot, Sarah Stiles et Jillian Mueller arrondissent la liste des acteurs connus. Selon Deadline, Ahdoot incarnera Amir, un inquiet qui aime secrètement la nouvelle technologie qui se fraye un chemin dans l’organisation. Il est amer que tous ses camarades de classe soient des milliardaires de la Silicon Valley.

Stiles jouera Beth, l’intérêt amoureux du personnage de James. Les deux n’ont jamais commencé à sortir ensemble, donc Beth protège maintenant sa vie amoureuse. Enfin, Mueller est le nouveau propriétaire de Bobby Spencer Racing. “C’est une millénaire qui a mémorisé Moneyball” et veut moderniser l’équipe de course.

