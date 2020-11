La série à succès de Cartoon Network Adventure Time a pris fin en 2018. Mais la série animée créée par Pendleton Ward a encore beaucoup à offrir. C’est pourquoi, après l’inoubliable finale, il a été rapidement annoncé que quatre épisodes spéciaux seraient publiés via HBO Max. Ici, nous passons en revue tout ce que nous savons à ce sujet.

Les chapitres spéciaux ont été nommés: Adventure Time: Terres lointaines. Il s’agit d’environ quatre épisodes d’environ une heure chacun, produits par Cartoon Network Studios et Frederator Studios, qui arriveront sur HBO Max.

Les deux premiers chapitres de Adventure Time: Distant Lands seront publiés dans ce 2020 compliqué. L’un d’eux a atterri sur HBO Max en juin dernier. L’épisode est intitulé BMO, où ce robot mignon a sa propre aventure. La bonne nouvelle est qu’après cela, Obsidian sortira, un chapitre dédié au couple le plus aimé de la franchise: Bubbline. À savoir la princesse Bubblegum et Marceline.

La bande-annonce d’Obsidian a récemment été publiée et sa date de sortie a été annoncée: 19 novembre 2020.

‘Adventure Time’, une série unique

Rappelons qu’Adventure Time est sorti dans le lointain 2010. Rapidement, la série animée Cartoon Network a eu un grand succès. En grande partie à cause de son audace, de ses personnages archétypaux mais réinventés avec beaucoup d’esprit et de mysticisme. Les habitants de Tierra de Ooo sont fans de folie et de plaisir. En revanche, il a su allier la simplicité des séries animées pour enfants, comme la complexité d’une intrigue et un univers plein de coins et recoins habités par les créatures les plus étranges.

Au fil de ses 10 saisons et 3 épisodes spéciaux, Adventure Time est devenu une série incontournable. Une de ces séries animées pour enfants que tout adulte devrait apprécier. Sans aucun doute, Cartoon Network s’est spécialisé dans cette classe de titres. C’est ainsi qu’ils nous ont donné des séries qu’il faut voir du début à la fin, comme Steven Universe ou Regular Show, pour n’en citer que quelques-unes.

L’héritage d’Adventure Time continuera sans aucun doute à être apprécié. En plus des deux épisodes spéciaux de HBO Max qui sortiront au cours de ce 2020, nous en aurons deux autres pour continuer à rôder et à nous amuser dans ce pays sans fin d’Ooo et son environnement cosmique.

‘Adventure Time: Terres lointaines’

Il y a donc quatre chapitres dans Distant Lands. Le premier, dédié à BMO, est déjà sorti le 25 juin de cette année et est toujours disponible sur HBO Max. De ce dernier et des trois autres chapitres, nous connaissons son synopsis officiel:

BMO – Suivez l’adorable robot d’Adventure Time. Lorsqu’il y a une urgence spatiale mortelle dans les confins de la galaxie, il n’y a qu’un seul héros à appeler, et ce n’est probablement pas BMO. Sauf que cette fois ça l’est!

Obsidienne – Comprend Marceline et la princesse Bubblegum alors qu’elles voyagent vers le puissant et magnifique royaume de Crystal, et plongent dans son passé tumultueux pour éviter une catastrophe capitale.

Ville des sorciers – Suivez Peppermint Butler, en commençant par le début, comme juste un autre étudiant inexpérimenté de l’école de sorcellerie. Lorsque des événements mystérieux sur le campus jettent des soupçons sur Pep et son passé mouvementé, peut-il maîtriser les arts mystiques à temps pour prouver son innocence?

Encore ensemble – Rassemblez à nouveau Finn et Jake pour redécouvrir leur lien fraternel et se lancer dans l’aventure la plus importante de leur vie.

Gardons un œil sur les dates de sortie des prochains épisodes et, bien sûr, ne manquons pas l’occasion de voir une nouvelle aventure pour les filles les plus aimées de tous Ooo next 19 novembre. Ainsi qu’une dernière aventure des personnages principaux, l’unique Finn et Jacke, qui viennent clôturer ce cycle de chapitres spéciaux.

