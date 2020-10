La phase finale des Reebok CrossFit Games 2020 commence vendredi lorsque les 10 athlètes restants (cinq hommes, cinq femmes) prennent part à la première épreuve du week-end. Ils le feront en Californie dans et autour de l’emblématique Aromas Ranch. Les fans ne sont pas autorisés à participer à la compétition en raison des restrictions COVID-19, mais ils peuvent toujours regarder à la maison sur Pluto TV, ainsi que sur les chaînes YouTube et Facebook de CrossFit Games. CBS diffusera également un bloc de couverture de deux heures samedi matin.

Le directeur des Jeux, Dave Castro, a fourni des informations sur les lieux et les événements avant le départ du vendredi, mais il garde également des informations près de sa poitrine. Castro a publié quelques-uns des événements mais n’a pas complètement détaillé à quoi les athlètes seront confrontés. Au lieu de cela, il a fourni un grand nombre de taquineries tout en parlant d’un premier jour “massif” et d’un deuxième emplacement. Voici ce que nous savons avec deux jours restants avant le début des CrossFit Games.

Deuxième emplacement

Alors que les athlètes se dirigent vers le ranch Aromas pour la compétition de trois jours, ils ne resteront pas à l’endroit emblématique. Castro a récemment révélé qu’ils passeraient la majorité de leur temps au Morgan Hill Soccer Complex. Rogue Fitness a construit une série de structures utilisées pour l’enregistrement des athlètes, les tests COVID-19 et plusieurs autres fins. Le complexe Morgan Hill comprend également une piscine, ce qui est essentiel étant donné que Castro a taquiné un événement de natation.

“Ce complexe sportif est l’un des deux sites de compétition pour la deuxième étape des Jeux”, a-t-il expliqué sur Instagram. “Bien que le [CrossFit] Ranch a été présenté comme le seul lieu, la vérité est que peu d’événements s’y déroulent. La majorité des tests auront lieu ici à Morgan Hill, où les athlètes et le personnel de soutien logent cette semaine. “

Événement 2 – Sprint du sac de maïs

Monter la colline au Ranch n’a rien de nouveau pour les athlètes CrossFit. Ils l’ont fait en 2009 avec le Sandbag Sprint et sont revenus à la montée raide en 2016 avec le Chipper. 2020 comportera un style différent de sprint en côte, cependant, étant donné que Castro a augmenté la distance. Les athlètes courront désormais 320 mètres avec un sac de maïs pesant respectivement 50 livres et 30 livres.

Événement 3 – CrossFit Total

2020 Reebok CrossFit Games Event 3, présenté par @PureSpectrumCBD Le @CrossFit Total était le dernier événement des premiers CrossFit Games. Existe-t-il un meilleur test de résistance fonctionnelle que la somme de ces trois tests? pic.twitter.com/syWFHK9BFg – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 16 octobre 2020

Le CrossFit Total est un événement classique qui teste la force des athlètes de trois manières différentes. L’événement consiste en un squat arrière, une pression et un soulevé de terre avec un maximum d’effort. Castro avait auparavant soumis les athlètes à ce test lors des premiers Jeux de 2007, puis à nouveau en 2018. La triple championne Tia-Clair Toomey a remporté la victoire avec un total de 875 (330 livres back squat, 130 livres press, 415- pound deadlift) lors de la dernière itération. Elle a devancé la prétendante au podium Brooke Wells par seulement cinq livres. Désormais, les deux athlètes s’affronteront à nouveau.

Événement 6 – Toes to Bar and Lunge

“Ce que @thedavecastro recherchait, c’était un test qui allait être assez rapide, une sorte d’événement de style sprint mais avec l’une de ses choses préférées à faire, qui est de forcer les athlètes à prendre une décision …” pic. twitter.com/VUoj3Rnwye – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 20 octobre 2020

L’un des événements les plus intrigants à l’approche des Jeux CrossFit 2020 est l’événement 6, Toes-To-Bar / Lunge. Cet événement demandera aux athlètes de faire 30-20-10 des orteils à la barre, puis une fente de marche tout en tenant les kettlebells en position étirée. Ils commenceront avec 30 orteils à la barre, puis fendront 30 mètres. Ils reviendront à la barre pendant 20 orteils de plus à la barre avant de plonger encore 20 mètres. Le tour final sera de 10 orteils à la barre et s’élancera sur 10 mètres. Les athlètes masculins utiliseront deux kettlebells de 70 livres tandis que les athlètes féminines utiliseront des kettlebells de 53 livres.

Événement 7 – Triple vitesse d’arrachement

2020 Reebok CrossFit Games Event 7, présenté par @ROMWOD Surprise.

Faisons la course. pic.twitter.com/23cfDn4Lrg – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 20 octobre 2020

Castro a fourni des divertissements pour les amateurs d’haltérophilie ces dernières années avec différentes échelles de vitesse. 2014 a présenté une échelle de vitesse propre à plusieurs tours tandis que 2015 a ajouté une échelle d’arraché de vitesse. Désormais, la difficile remontée olympique fera son retour pour les Jeux de 2020 avec le Snatch Speed ​​Triple. Les cinq athlètes masculins et les cinq athlètes féminines s’affronteront pour réussir à arracher trois poids. Les quatre plus rapides de chaque division passeront à la prochaine série de poids plus lourds tout en se battant pour une place dans la ronde finale. Seuls les trois athlètes les plus rapides avanceront et s’affronteront pour compléter les trois derniers bribes.

Événement 8 – Sprint Sled Sprint

2020 Reebok CrossFit Games Event 11, présenté par @Whoop À quand remonte la dernière fois que vous avez fait des sprints lors d’une séance d’entraînement? Quels sont vos choix pour gagner le premier sprint de 100 verges? pic.twitter.com/o3MZUYVtlN – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 21 octobre 2020

Castro a mis en place des poussées de traîneau plusieurs fois au fil des ans. Il l’a fait en 2014 et les a ramenés en 2019 avec le Sprint Couplet. L’itération la plus récente a forcé les athlètes à pousser un traîneau sur un terrain, à faire une série de muscle-ups, puis à repousser le traîneau. 2020 comportera un style d’événement similaire, car les athlètes doivent pousser le traîneau (105 livres, 80 livres) sur 100 verges, sprinter 100 verges, puis pousser le traîneau encore 100 verges.

L’événement final le plus difficile de tous les temps

“Atalanta. L’événement final pour le 2020 [CrossFit Games]. Sera la finale la plus difficile de tous les Jeux, sinon l’événement le plus difficile à ce jour. [CrossFit Games] [CrossFit]. Des suppositions? », A posté Castro sur son compte Instagram. Les CrossFit Games ont présenté plusieurs épreuves finales très difficiles, y compris Aeneas en 2018 (ascensions de panneaux perforés, propulseurs et joug avec un poids croissant). Cependant, Castro promet qu’aucun ne sera comparable à la finale événement de 2020.

Taquine

Devinez ici 🔭https: //t.co/ISFs7JlfTA https://t.co/rkCmNrOiAF pic.twitter.com/VS39Z3XZXt – The CrossFit Games (@CrossFitGames) 17 octobre 2020

Castro a fourni un certain nombre de taquineries sur son profil Instagram, créant un certain nombre de débats entre analystes et fans. Par exemple, il a dit que l’Événement 5 serait un trail mais n’a pas précisé la longueur. Les athlètes ont déjà participé à une piste de 7 km aux Jeux de 2009 et 2016. De même, il a montré à l’un des athlètes de test en train de marcher en équilibre lors de l’Épreuve 4. Il n’a pas fourni plus d’informations et a simplement demandé des suppositions. Serait-ce l’événement où la rumeur de la piscine fait surface?

Enfin, la première épreuve des CrossFit Games s’appelle simplement 2007. Castro avait précédemment déclaré que les athlètes participeraient à l’ensemble des Jeux 2007 au cours du premier jour de la compétition. Les trois événements au cours de cette saison étaient une course de 5 km (approximative), le CrossFit Total et un entraînement de déchiqueteuse comprenant une rangée, des tractions et des secousses de poussée. Deux de ces événements auront lieu plus tard dans la journée, de sorte qu’une forme de déchiqueteuse lancera probablement la compétition.

