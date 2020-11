Tout ce que son copain aime, Yanet García nous montre ses charmes | INSTAGRAM

La célèbre ancienne animatrice de télévision mexicaine, Yanet García, a été chargée de devenir célèbre grâce à ses charmes et sa grande capacité à tout nous montrer sur les phénomènes météorologiques dans les programmes télévisés auxquels elle a participé.

Cette fois, il voulait nous montrer son une grande beauté et tout ce que son mec apprécie dans une photo placée sur son Instagram officiel, où on peut la voir très bien accompagnée de son mec qui se consacre à observer le grill tout en se sentant très chanceux.

C’est ainsi que Yanet García nous a raconté à quel point son copain était heureux avec elle alors qu’elle ravissait d’ailleurs certains élèves d’internautes, choqués par sa silhouette travaillée qu’elle montrait en gros à l’aide d’un maillot de bain et d’un chapeau de sorcière. .

Ce chapeau de sorcière était celui qu’il utilisait comme déguisement lors de ce dernier Halloween 2020 où il nous a également ravis avec d’autres instantanés dans lesquels il avait l’air spectaculaire cette fois, il a réussi à rassembler plus de 470 mille likes en étant rapidement le centre de l’attention et en faisant de ses fans lui. ils commenteront certains ou d’autres compliments.

Cependant, le plus drôle était le commentaire de son petit ami, car il sait ce qu’il a et est très sûr de lui, alors il a décidé de lui écrire “mamacita”, exprimant à quel point il aime être avec elle d’une manière particulière.

Alors que de nombreux utilisateurs envoient de l’envie, ils ont apprécié en même temps de voir à quel point ils s’aiment et les bons résultats que leur grand effort a eu pour suivre un régime et faire de l’exercice dans la salle de sport, qui est l’une de leurs principales sources de divertissement.

Comme nous le savons depuis qu’elle a commencé sa carrière, elle a partagé avec nous qu’elle est une adepte de l’exercice, nous devons donc aller au gymnase pour continuer à réaffirmer son corps et pouvoir avoir tous ses attributs à leur place étant quelque chose de caractéristique d’elle.

Ces dernières semaines, Yanet García a profité de sa vie avec Lewis, partageant un peu plus sa vie personnelle dans ses histoires Instagram, un endroit où elles parlent un peu plus de sa vie et nous montrent d’autres vidéos sur ce que fais-tu.

En ce moment, il célèbre comme quelque chose de très important s’est produit dans le pays où vit quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, parce que cela a fait l’actualité tout ce matin.

Il semble que la jeune femme soit très heureuse du possible changement qui pourrait venir aux États-Unis, puisqu’elle y vit avec son partenaire et qu’elle est sûre que des temps meilleurs arrivent, car cette année n’était pas quelque chose à quoi on s’attendait aussi bien que les dernières années dans lequel de nombreuses situations négatives se sont produites.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est très belle, talentueuse et surtout intelligente, raisons pour lesquelles elle a gagné le sommet du goût des internautes.

Elle se concentre sur l’étude de ce qu’elle aime le plus dans la nutrition afin de devenir une bonne coach, quelque chose qu’elle a découvert en aidant sa mère avec un régime et une routine, elle a donc été encouragée à poursuivre son rêve et à faire des efforts.