es défis logistiques inhérents au déploiement d’un vaccin Covid-19 sont immenses.

C’est bien en dessous de la température des congélateurs conventionnels. Cela signifie que les pays qui utilisent ce vaccin devront trouver d’autres moyens de le maintenir au froid. C’est pourquoi vous avez peut-être entendu beaucoup de discussions récentes sur la glace sèche.

Qu’est-ce que la glace sèche?

La glace sèche est du dioxyde de carbone solide – la substance qui sous forme de gaz rend le Coca-Cola pétillant et nous pompons dans l’atmosphère.

Le dioxyde de carbone utilisé pour la neige carbonique est un sous-produit de procédés industriels tels que la production de gaz naturel ou la fermentation et ne contribue donc pas à l’effet de serre.

Pourquoi est-ce nécessaire?

La glace sèche garde les choses froides – très froides. À la pression atmosphérique, la neige carbonique ne peut exister qu’à environ -80 degrés Celsius. S’il tombe en dessous de cette température, il s’évapore en un gaz, dans un processus appelé sublimation. Il est nécessaire pour le vaccin Pfizer, qui doit être conservé à des températures exceptionnellement froides – plus froides que l’hiver antarctique.

La glace sèche est couramment utilisée pour conserver les aliments surgelés ou pour le transport de produits médicaux. Il peut également être utilisé dans les machines à brouillard dans les théâtres ainsi que pour exterminer les rongeurs.

Y en a-t-il assez?

Des pénuries de glace sèche ont été signalées plus tôt dans l’année. Comme il est produit par d’autres procédés chimiques, l’offre peut dépendre de la demande pour ces produits. Mais la récession induite par le coronavirus a entraîné une baisse de la production.

Cependant, Mike Ash de Chillistick, un producteur de glace sèche basé à Basingstoke, à l’ouest de Londres, était convaincu que l’approvisionnement ne poserait pas de problème. «Je ne prévois pas de pénurie. La capacité britannique pourrait être augmentée de 50 pour cent assez facilement. »

Qu’en est-il des nations plus pauvres?

La logistique du transport et de la distribution de milliards de doses de vaccin à des températures atteignant -80 ° C sera encore plus difficile dans les pays les plus pauvres, dont certains manquent des ressources indispensables à un déploiement.

Une étude de la société de logistique DHL, publiée en septembre, a révélé qu’un vaccin nécessitant un stockage ultra-froid ne serait ouvert qu’à environ 2,5 milliards de personnes dans 25 pays.

Cependant, un vaccin qui peut être stocké dans des réfrigérateurs ordinaires, comme le vaccin Oxford, pourrait être accessible à des milliards de personnes supplémentaires.