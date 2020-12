F

Après des mois d’essais cliniques rigoureux et d’analyse des données par des experts, le gouvernement a accepté la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver le vaccin Covid-19 de Pfizer / BioNTech.

Le vaccin Pfizer / BioNTech sera disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine. Quand ce sera votre tour, vous recevrez une notification.

Avec des décennies d’expérience dans les programmes de vaccination à grande échelle, le NHS commencera à mettre en œuvre ses préparatifs pour fournir des soins et un soutien à toutes les personnes éligibles à la vaccination.

Les experts sont clairs: un vaccin efficace sera essentiel pour ralentir davantage la propagation. Dans cet esprit, le gouvernement britannique a obtenu l’accès à 357 millions de doses de vaccin, via des accords avec sept développeurs distincts.

Ils bénéficient de l’aide du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), un groupe d’experts indépendants, mis en place pour identifier lequel des vaccins convient le mieux au Royaume-Uni.

Ici, quatre experts expliquent pourquoi nous devrions tous être convaincus que les vaccins répondent à des normes strictes de sécurité et d’efficacité. Après tout, le déploiement plus complet des vaccins nous offre le meilleur espoir d’assouplir les restrictions sociales et de revenir à notre mode de vie prépandémique.

Professeur Wei Shen Lim

Université de Nottingham, président du sous-comité du vaccin JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunization) Covid-19

Quand quelqu’un a été vacciné et a développé une réponse immunitaire, on espère que, par la suite, lorsque ce même individu est ensuite exposé à l’agent infectieux réel, la réponse immunitaire est déjà amorcée et prête, et peut donc monter une meilleure. réponse qui peut neutraliser ou détruire l’agent infectieux, avant qu’il ne puisse causer des dommages ou des maladies.

Le virus a diverses protéines. Les fabricants de vaccins devaient choisir au tout début du processus de développement contre quelle protéine ils pensaient être la protéine la plus utile contre laquelle développer un vaccin. Presque tous ont choisi ce qu’on appelle la protéine de pointe, qui est la protéine qui permet au virus de se lier à une cellule humaine.

Combien de vies le vaccin pourrait-il sauver?

Si nous regardons les résidents des foyers de soins, nous savons combien de personnes n’ont malheureusement pas survécu à la première vague. Si, au cours de la première vague, nous avions eu un vaccin efficace à 90%, nous aurions sauvé une vie pour environ 25 résidents des foyers de soins vaccinés. Et pour environ 250 personnes de 80 ans et plus vaccinées, nous aurions sauvé une vie. Au fur et à mesure que l’on descend dans les tranches d’âge, plus de personnes doivent être vaccinées pour sauver une vie.

Pensez-vous que ce processus changera notre façon de faire de la recherche pharmaceutique à l’avenir?

Le premier ministre a utilisé les mots «reconstruire en mieux» à un moment donné et je pense que nous devrions certainement essayer de rechercher des processus qui étaient bons et qui ont bien fonctionné, et comment nous pouvons améliorer cela pour l’avenir. Alors, oui, il y aura des choses qu’il sera utile de conserver même au-delà de la pandémie.

Dr Mary Ramsay

(Dr Mary Ramsay)

Responsable de la vaccination chez Public Health England

Quel a été le rôle de PHE dans le développement et le déploiement du vaccin?

Nous faisons la plus grande partie du travail pour préparer les documents et examiner les preuves, et faire venir des personnes qui ont des informations que le comité voudra peut-être entendre, afin qu’elles puissent prendre une décision. Notre autre rôle principal est la surveillance post-commercialisation – surveiller le déroulement du programme. Nous faisons cela avec l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Leur rôle est principalement la sécurité des vaccins et les effets secondaires. La nôtre examine l’efficacité des vaccins – constatons-nous une baisse des taux de maladie? Combien de personnes prennent le vaccin?

Comment avez-vous décidé quels groupes l’obtiendraient en premier?

Le taux de mortalité est plus élevé à mesure que vous vieillissez, en particulier au-delà de 75 ans. Nous accordons la priorité aux personnes des groupes plus âgés d’abord, puis aux personnes qui sont plus jeunes mais qui ont des problèmes sous-jacents. Cela nous ramènera à 65, puis à 50. Les soins de santé et les services sociaux seront probablement précoces – ils sont à risque parce qu’ils sont exposés à l’infection tous les jours et ils peuvent la propager par inadvertance lorsqu’ils en reçoivent des patients vulnérables. Il en va de même pour les travailleurs des foyers de soins – ils sont très prioritaires.

Combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour vacciner autant de personnes que nécessaire pour un retour à une vie normale?

Un programme antigrippal normal immunisera environ 15 millions de personnes en 2,5 à trois mois – la plupart d’entre eux se font au cours des deux premiers mois. Nous avons besoin de suffisamment de vaccins – c’est la question clé – et les vaccins jusqu’à présent sont tous à deux doses. La première phase de 30 millions de personnes – nous parlons de 60 millions de vaccins. C’est donc un peu comme quatre programmes contre la grippe. Et jusqu’à ce que nous sachions vraiment comment le vaccin fonctionne et combien de temps dure la protection, il est très difficile de prédire quand nous reviendrons à une vie normale. J’espère que la chose la plus importante que nous voyons en premier est la réduction des décès, car nous protégerons les plus vulnérables.

Dr June Raine

(Dr June Raine)

Directeur général de la MHRA (Agence de régulation des médicaments et des produits de santé)

Quels contrôles les vaccins doivent-ils passer avec la MHRA?

La sécurité du public sera toujours la priorité. Les gens peuvent être sûrs que les vaccins Covid-19 ne seront disponibles qu’une fois qu’ils auront satisfait à des normes rigoureuses de sécurité, de qualité et d’efficacité. Notre équipe de scientifiques et de cliniciens examine très attentivement toutes les données dès qu’elles sont disponibles – ce que nous appelons un «examen continu».

La sécurité des vaccins sera-t-elle surveillée une fois qu’ils auront été mis à la disposition du public?

Nous avons un vaste programme de travail, aux côtés de Public Health England. Notre rôle particulier est de mener une surveillance continue de la sécurité. Nous en savons beaucoup sur le vaccin grâce aux essais cliniques, mais il y a plus à apprendre une fois qu’un plus grand nombre de personnes l’utilisent. Il y a un certain nombre de façons de le faire. L’un est notre programme de carte jaune éprouvé, dans lequel les gens sont encouragés à signaler tout effet secondaire suspecté en relation avec le vaccin. Nous créons activement des groupes que nous pouvons suivre à plus long terme, et nous entreprenons des études formelles en collaboration avec des équipes de recherche.

Que diriez-vous aux gens qui pensent que, parce qu’ils sont jeunes, ils sont à faible risque et ne croient pas en avoir besoin?

Ce que nous avons vu, c’est que si vous êtes vacciné, vous êtes moins susceptible de propager Covid. Vous êtes plus susceptible d’être protégé, et par conséquent, le niveau d’infection de la population diminuera, et plus de ces méthodes que nous utilisons pour combattre Covid avec verrouillage ou d’autres restrictions à plusieurs niveaux et suivant “ Mains, visage, espace ” ont toutes une bien meilleure chance de travailler. C’est à nous tous de penser aux personnes vulnérables, aux personnes âgées, aux personnes que nous chérissons dans notre famille et à faire notre part pour que nous puissions revenir à une vie normale.

Professeur Jonathan Van-Tam

(Professeur Jonathan Van-Tam)

Médecin-chef adjoint

Il y a beaucoup de pression sur les régulateurs pour faire passer ces vaccins. Comment pouvons-nous être sûrs qu’ils ne céderont pas aux pressions politiques ou publiques?

Je ne peux parler qu’au nom de la MHRA, mais d’autres agences de régulation comme l’Agence européenne des médicaments, la Federal Drug Administration aux États-Unis, ont le même genre d’histoire, le même genre de pedigree, et c’est d’être farouchement indépendant dans ce qu’ils font. , de ne tolérer aucune interférence de qui que ce soit. Comme l’a dit le Dr Raine, directeur général de la MHRA: la sécurité est notre mot d’ordre. C’est la chose la plus importante.

Recevrez-vous le vaccin et le recommanderez-vous à vos amis et à votre famille?

Oui, je l’aurai. Je me fiche de ceux que nous avons vus jusqu’à présent avec de bons signaux d’efficacité que j’ai, à condition que la MHRA l’ait autorisé. Je vais l’avoir. Je suis prêt à être vu devant la caméra – ce n’est pas du tout un problème. Si je pouvais être au tout premier rang de la file d’attente, je le serais. Mais je ne peux pas parce que le privilège et la position ne comptent pas.

Allez-vous pouvoir choisir quel vaccin vous recevrez?

Il n’y aura pas de choix. Je ne m’attends pas à un choix, je m’attends à bouger et à me faire vacciner quand c’est mon tour. Si vous êtes appelé et que vous pouvez le faire, présentez-vous. Ne tardez pas. Essayez de rendre le système aussi fluide que possible. Il va y avoir des bosses sur la route, vous ne pouvez pas avoir de recommandation pour vacciner près de 30 millions de personnes dans un pays avec un vaccin à deux doses à très grande vitesse sans qu’il y ait des bosses sur la route. Je m’attends à ce que le NHS relève le défi et ce sera probablement le programme de livraison de vaccins le plus important – et sans aucun doute le plus complexe – que nous ayons entrepris au cours des trois dernières décennies au moins.

