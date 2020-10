Il y aura de quoi être reconnaissant en novembre grâce à la liste des titres qui devraient rejoindre le catalogue de contenu déjà impressionnant de Disney +. Alors que le service de streaming termine le mois d’octobre avec quelques autres versions et se prépare à marquer son anniversaire d’un an (Disney + lancé le 12 novembre 2019), Disney + a dévoilé sa liste complète des versions de novembre 2020.

Parmi les nouveaux titres qui seront disponibles pour la diffusion en continu, il y a la première de Marvel’s 616 et l’ajout de Disney’s A Christmas Carol au début du mois pour aider à attirer les abonnés dans l’esprit des vacances. Le plus attendu, cependant, est sans aucun doute de nouveaux épisodes de The Mandalorian. La série a battu toutes les chances au milieu de la pandémie de coronavirus et devrait faire ses débuts la première de la saison 2 le 30 octobre, avec de nouveaux épisodes devant tomber chaque semaine en novembre, ce qui signifie que les abonnés auront droit à encore plus de Baby Yoda.

Disney + est disponible pour un abonnement annuel de 69,99 $. Vous pouvez également vous abonner mensuellement pour 6,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera à Disney + le mois prochain.

6 novembre

Disney Goldie et ours (s1)

Disney Goldie et ours (s2)

Disney Junior Fancy Nancy: Fancy it Yourself (s1)

Un chant de Noël de Disney

M. Magoo

Disney + Titres originaux

The Mandalorian, Episode 202 – “Chapitre 10”

“Le Mandalorien et l’Enfant continuent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.”

La magie du royaume animal de Disney, épisode 107 – “Le gros œuf Switcheroo”

«Les grandes sœurs règnent en maître dans le règne animal de Disney! Dans la savane, l’adolescente éléphanteau d’Afrique Nadirah est une excellente baby-sitter pour sa petite sœur, Stella, mais sa nervosité reste une douleur croissante. Les experts en soins des animaux Erin et Elizabeth doivent faire preuve de créativité pour aider Nadirah affrontez sa peur et traversez un pont qui relie deux parties de l’habitat des éléphants. À The Seas avec Nemo & Friends à EPCOT, Harry, une tortue de mer verte sauvée, doit nager vers une cible spécifique pour son dîner feuillu – une compétence dont il a besoin afin de passer au tank principal. Au Gorilla Falls Exploration Trail, Alika, un petit singe colobe avec un penchant pour créer le chaos, devient une grande soeur – une première pour le parc! Pendant ce temps, les vautours en voie de disparition Carri et Bones essaient de se remplir leur nid, mais lorsque les tourtereaux ne parviennent pas à s’entendre sur la meilleure façon de construire une maison, la gardienne d’animaux Tricia intervient pour aider. “

The Right Stuff, Épisode 106 – “VOSTOK”

<< JFK envoie un comité scientifique à Cap Canaveral pour évaluer la validité du programme spatial. Glenn, brûlant des résultats du vote par les pairs, rédige des lettres aux politiciens se plaignant que Shepard est moralement inapte à être le premier homme dans l'espace. Les jeux de pouvoir internes et un président sceptique sont bientôt éclipsés par les nouvelles de la Russie qui pourraient être le clou dans le cercueil du projet Mercury. "

Bizarre mais vrai, finale de la saison, épisode 313 – “Camping”

«Carly et Charlie doivent atteindre le rang de maître campeur, et comme ils n’ont jamais campé personnellement auparavant, ils se rendent dans la forêt nationale de Coronado, dans le parc national de Saguaro en Arizona. Là, ils reçoivent des conseils d’experts et commencent à comprendre pleinement ce que c’est. camper et comment devenir des maîtres campeurs. “

Un jour à Disney, épisode 149 – “Leslie Evans: Senior R&D Imagineer”

“Leslie Evans applique de manière créative une technologie de pointe pour donner vie aux histoires des parcs à thème Disney. Fan de Walt Disney World depuis toujours, Leslie a toujours été fascinée par l’intersection de la créativité et de l’ingénierie. Elle utilise sa vaste expérience en design industriel et en L’ingénierie de la science des matériaux pour inventer de nouvelles expériences innovantes pour les visiteurs des parcs Disney du monde entier.

13 novembre

Petra: Cité des richesses

Épée viking ultime

Disney + Titres originaux

Le Mandalorien, Épisode 203 – “Chapitre 11”

“Le Mandalorien et l’Enfant continuent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.”

Magic of Disney’s Animal Kingdom, Season Finale, Episode 108 – “Baby Gorilla Grace”

“Flash, un requin bambou mature aux points blancs avec une strie courageuse, mord plus qu’elle ne peut mâcher et se retrouve aux urgences sous la garde du Dr Deidre quand elle avale un article qui n’est pas au menu. Pendant ce temps, bébé Grace , un gorille des plaines de l’ouest, atteint de nouveaux sommets alors que la gardienne d’animaux Courtney travaille avec des experts en développement de l’enfant pour tester sa coordination motrice. À Kilimandjaro Safaris, Gus l’hippopotame fait un “ frenemy ” d’un hippopotame plus âgé sur le terrain de jeu de la rivière; et sur le savane, Dugan, un rhinocéros blanc du sud, apprend que l’amour fait mal quand les femelles le saluent un peu trop avec enthousiasme. “

À l’intérieur de Pixar, première

“Une série documentaire d’histoires personnelles et cinématographiques qui offrent un regard intérieur sur les gens, l’art et la culture des studios d’animation Pixar.”

The Right Stuff, Épisode 107 – “Ziggurat”

«La veille du vol, Louise apprend la liaison de Shepard à Tijuana. Trudy regarde Gordo faire une blague sur les femmes astronautes à la télévision. Glenn attend le moment humiliant où le monde apprendra enfin qu’il ne sera pas le premier. Les tensions atteignent une rupture. point quand Shepard et Glenn sont contraints ensemble dans une cocotte-minute de retards météorologiques, de discorde conjugale et d’un cirque de journalistes. “

Un jour à Disney, épisode 150 – “Mark Gonzalez: ingénieur de train à vapeur”

«Passionné de train toute sa vie, l’ingénieur des trains à vapeur Mark Gonzales réalise son rêve de travailler à Disneyland Resort. Pour Mark, c’est plus qu’un simple trajet en train, et il s’efforce de créer des moments mémorables pour les clients alors qu’il les transporte dans les parcs sur l’une des attractions préférées de Walt. “

17 novembre

Disney + Titres originaux

LEGO Star Wars Holiday Special, Première

“Le LEGO Star Wars Holiday Special réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes pour un joyeux festin le jour de la vie, un jour férié introduit pour la première fois en 1978″ Star Wars Holiday Special. ” La nouvelle offre spéciale LEGO est la première à faire ses débuts sur Disney + et continuera le riche héritage de la collaboration entre Lucasfilm et LEGO – des aventures ludiques racontées d’une manière irrévérencieuse et attachante que seul le contenu co-brandé LEGO Star Wars peut.

Directement après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker, Rey laisse ses amis se préparer pour le jour de la vie alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus approfondie de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, elle est lancée dans une aventure inter-temporelle à travers des moments bien-aimés de l’histoire cinématographique de Star Wars, entrant en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf saga Skywalker des films. Mais reviendra-t-elle à temps pour le festin du Jour de la Vie et apprendra-t-elle la vraie signification de l’esprit des fêtes? “

18 novembre

Disney + Titres originaux

Le monde merveilleux de Mickey Mouse, première (anniversaire de Mickey Mouse)

“Scramble Supermarché” – “Les plans de Mickey et de ses amis pour un barbecue se sont détournés après qu’un rapide voyage au supermarché se soit transformé en une odyssée.”

“Cheesewranglers” – “Mickey Mouse tente de se disputer un troupeau précieux à travers les panoramas époustouflants de la Big Thunder Valley, mais Peg-Leg Pete se met en travers de son chemin.” prevnext

20 novembre

Disney + Originaux

Marvel’s 616, première

“Le 616 de Marvel explore le riche héritage de Marvel de personnages pionniers, de créateurs et de narration pour refléter le monde hors de votre fenêtre. Chaque documentaire, dirigé par un cinéaste unique, présente les intersections de la narration, de la culture pop et du fandom au sein de l’univers Marvel. Épisodes de ce la série d’anthologies couvrira des sujets tels que les artistes mondiaux de Marvel, les femmes pionnières de Marvel Comics, la découverte des personnages «oubliés» de Marvel, et bien plus encore.

Marvel’s 616 est produit par Marvel New Media avec Supper Club. La série est produite par Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go et Sarah Amos pour Marvel; et Jason Sterman, Brian McGinn et David Gelb pour Supper Club. “

The Real Right Stuff, Première

“The Real Right Stuff raconte la remarquable histoire vraie des premiers astronautes du pays, le Mercury 7 original, et tire parti de centaines d’heures de films d’archives et d’émissions radiophoniques, d’interviews, de films personnels et d’autres documents rares et inédits à catapulter les téléspectateurs remontent à la fin des années 1950. Le documentaire de deux heures, de National Geographic, complète la série scénarisée originale de Disney + The Right Stuff qui diffusera sa finale de saison le même jour.

Réalisé et produit par le cinéaste Tom Jennings, lauréat d’un prix Emmy et Peabody (Apollo: Missions sur la Lune, Challenger Disaster: Lost Tapes), The Real Right Stuff est un récit captivant du programme Project Mercury de la NASA, qui a révolutionné le rôle de l’Amérique dans l’exploration de l’espace humain. et a inspiré les futures générations de passionnés de l’espace. Sans narration ni entrevues modernes, le programme spécial utilise le style caractéristique de Jennings pour donner aux téléspectateurs un accès sans précédent aux débuts de la course à l’espace. “

Un jour à Disney, épisode 151, “Season Finale”

“Revisitez One Day chez les membres de la distribution fascinants et inspirants de Disney dans le Season Finale. Du cœur des parcs Disney aux rues de Madrid, revenez sur les moments mémorables et les personnes qui les rendent possibles alors que nous passons derrière – des scènes pour vivre la magie de Disney comme jamais auparavant. “

27 novembre

Alexandre et le terrible, horrible, pas bon, très mauvais jour

Les aventures de Yellow Dog: loin de chez soi

Marvel’s Spider-man: Maximum Venum (s3)

Il était une fois au pays des merveilles

Fêtards (s1)

Alaska: protection des ports

Disney + Titres originaux

Beauté noire, Première

“Dans cette réinvention moderne du classique intemporel d’Anna Sewell, nous suivons Black Beauty, un cheval sauvage né libre dans l’Ouest américain. Arrondie et enlevée à sa famille, Beauty est amenée à Birtwick Stables où elle rencontre une adolescente pleine d’entrain, Jo Green. Beauty et Jo forgent un lien indestructible qui porte Beauty à travers les différents chapitres, défis et aventures de sa vie. “

Le monde merveilleux de Mickey Mouse

“Maison de demain” – “Mickey, Donald et Goofy font l’expérience de la technologie de demain aujourd’hui lorsqu’ils se faufilent dans la dernière invention du professeur Von Drake.”

“Dur à avaler” – “Mickey a des problèmes en essayant de faire avaler une simple petite pilule à Pluton.”

Le Mandalorien, Épisode 205, “Chapitre 13”

“Le Mandalorien et l’Enfant continuent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.”

