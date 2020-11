Comme chaque mois, Netflix renouvelle son catalogue de séries et de films pour que ses utilisateurs disposent en permanence de nouveaux contenus. Au cours du dernier mois de l’année, le service de streaming présentera de nouvelles séries originales et de nouvelles saisons de vos émissions préférées afin que vous puissiez en profiter comme vous le souhaitez.

En décembre 2020, Netflix Amérique latine présentera de nouvelles séries originales telles que El Desorden que dejas. Nouvelles saisons de séries originales telles que le quatrième et dernier opus de The Hidden World of Sabrina. Et de nouveaux temps d’autres émissions à succès comme Vikings.

Ce sont toutes les séries et nouvelles saisons qui arriveront sur Netflix Amérique latine en décembre 2020.

Les films de Noël qui nous ont fait – Netflix Original

1er décembre

Deuxième saison des films qui nous ont fait, cette fois avec un spécial de Noël. Netflix a annoncé deux nouveaux épisodes de la série documentaire montrant comment nos films préférés ont été réalisés avec des interviews de leurs chefs, réalisateurs, cameramen et plus encore.

Le premier épisode se concentrera sur le film Elf, avec Will Ferrel. Le second, le classique de Tim Burton, The Night Before Christmas.

Big Mouth – Saison 4

4 décembre

Une nouvelle saison de l’un des six animés les plus acclamés de ces derniers temps. Big Mouth propose de nouveaux défis pour ses personnages en vacances d’été. «L’anxiété est un monstre qui vous suit partout», décrit la bande-annonce, présentant un nouveau personnage: Tito, le moustique de l’anxiété.

Selena – Nouvelle série originale Netflix

4 décembre

La nouvelle série originale de Netflix racontera l’histoire vraie de la chanteuse Selena Quintanilla, la reine de la musique Tex-Mex. Il a été créé par Raymond Arturo Perez et met en vedette Christian Serratos (The Walking Dead), Gabriel Chavarria (Planet of the Apes) et Rico Aragon (I Live With Models).

Señor Iglesias – Saison 3

8 décembre

Gabe continue d’inspirer ses étudiants à poursuivre leurs rêves et à ne jamais abandonner. Mais cette fois, vous devrez appliquer ses enseignements dans votre propre vie lorsque vous démarrez une nouvelle relation amoureuse.

Alice in Borderline – Nouvelle série originale Netflix

10 décembre

Une nouvelle production japonaise Netflix. Alice in Borderline est un thriller de science-fiction dans le meilleur style hollywoodien. Il suit un jeune accro du jeu vidéo qui est transporté, avec ses deux amis, dans une réalité parallèle dans laquelle Tokyo se trouve dans une ère post-apocalyptique.

The Mess You Leave – Nouvelle série originale de Netflix

11 novembre

Des créateurs d’Elite, Carlos Montero et Dario Madrona apportent leur nouvelle série espagnole à Netflix. The Disorder You Leave mettra en vedette Aron Piper, Inma Cuesta, Roberto Enríquez, Bárbara Lennie et Tamar Novas.

Il raconte l’histoire d’une femme qui accepte un poste de nouvelle enseignante au secondaire. Sa vie est sur le point de changer lorsqu’il découvre que la femme qu’il remplace est décédée mystérieusement.

Tiny Pretty Thing – Nouvelle série originale Netflix

14 décembre

Une jeune danseuse de ballet est sur le point de réaliser son rêve d’être admise dans la plus prestigieuse école de danse de Chicago. Cependant, une fois sur place, vous découvrirez que tout n’est pas aussi splendide que prévu.

Sweet Home – Nouvelle série originale Netflix

18 déc.

Nouvelle série Netflix sud-coréenne. Après le grand succès de K-Drama sur la plateforme, le service de streaming nous apporte une série un peu plus dérangeante et terrifiante. Sweet Home suit Hyunsoo, un jeune homme qui a perdu toute sa famille dans un accident et vit maintenant seul dans un complexe appelé Green Home.

Noël à la maison – Saison 2

18 déc.

Johanne (Ida Elise Broch) est de retour. Alors qu’elle aime sa nouvelle relation, elle doit faire face à de nouveaux défis: une famille vraiment troublée, des voisins ennuyeux et surtout, ses ex-petits amis qui ne partent pas.

Bidgerton – Nouvelle série originale Netflix

25 décembre

Inspirée de la saga littéraire de Julia Quinn, la série suit les frères Bridgerton, membres d’une puissante famille de l’ère Regency en Angleterre. Chacun des personnages entamera un voyage pour essayer de découvrir l’amour et apprendre à se connaître davantage.

Il est créé par Chris Van Dusen, l’un des producteurs exécutifs de Grey’s Anatomy.

DC’s Legends of Tomorrow – Saison 5

29 décembre

Les héros dont vous n’avez jamais rêvé sont de retour. Suivez l’équipage de Wiverider dans de nouvelles aventures à travers le temps alors qu’ils font face à une crise comme jamais auparavant.

Equinox – Nouvelle série originale Netflix

30 décembre

Suite au succès de The Rain, Netflix présente sa nouvelle série danoise. Equinox raconte l’histoire d’une femme nommée Astrid qui a subi la disparition de sa sœur en 1999. Lorsqu’elle reçoit un appel mystérieux d’un homme nommé Jakob, sa vie commence à prendre d’étranges rebondissements difficiles à expliquer. Existe-t-il des réalités parallèles?

Vikings – Saison 6 – Partie 2

31 décembre

La deuxième partie de l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années arrivera sur Netflix. Bjorn est de retour pour une nouvelle bataille épique.

Le monde caché de Sabrina – Saison 4

31 décembre

Sabrina Spellman revient pour une quatrième et dernière saison du remake qui a émerveillé des milliers d’utilisateurs sur Netflix. Kiernan Shipka, Ross Lynch et compagnie reviennent pour la dernière guerre de leur vie.