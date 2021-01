Presque involontairement, le premier mois de 2021 est terminé, il est donc temps de savoir quelles plates-formes de streaming ont prévu de sortir dans leurs catalogues le mois suivant. Netflix a commencé cette année du bon pied, en avançant la troisième saison de Cobra Kai une semaine et prépare une stratégie dévastatrice dans laquelle il promet de sortir un film original chaque semaine.

Préparez votre agenda, Ce sont toutes les actualités que la plateforme Netflix aura en février 2021.

Nouvelle série sur Netflix

La première série originale de Netflix à sortir du catalogue est La Danse des lucioles, l’adaptation du roman homonyme de Kristin Hannah, qui suit l’histoire de deux amis inséparables: Tully et Kate. D’autre part, la deuxième saison de Hache, la série espagnole créée par Verónica Fernández, sera également présentée en première. En plus, quelques comédies: Dans les stands, avec Kevin James, et une série de télé-réalité particulière: Bernard Funeral Home, qui suit cette entreprise familiale et ses problèmes.

The Firefly Dance – 3 février 2021 Ache: Saison 2 – 5 février 2021 Invisible City – 5 février 2021 Maison funéraire Bernard – 12 février 2021 Dans les stands – 15 février 2021 Derrière son Yeux – 17 février 2021 Tribus of Europe – 19 février 2021 Ginny et Géorgie – 24 février 2021 Dressage de chiens – 24 février 2021

Films sur Netflix février 2021

De plus, parmi les titres sous licence que la plate-forme ajoute à son catalogue pour ce mois de février se trouvent la saga Twilight, Retour vers le futur et les films à succès: Appelez-moi par votre nom et The Danish girl.

Karate Kid – 1er février 2021 Appelez-moi par votre nom – 1er février 2021 Black Beach – 3 février 2021 Malcolm et Marie – 5 février 2021 L’ultimo Paradiso – 5 février 2021 Space Sweepers – 5 février Février 2021 Femmes grandes et petites – 5 février 2021 Le maître du Yin Yang: Le rêve de l’éternité – 5 février 2021 Big World News – 10 février 2021 Point rouge – 11 février 2021 L’amour au Square – 11 février 2021 À tous les garçons: pour toujours – 12 février 2021 Twilight – 15 février 2021 Twilight, The Saga: Eclipse – 15 février 2021 Twilight, The Saga: New Moon – 15 février 2021 Twilight, The Saga: Breaking Dawn (Part 1) – 15 février 2021 Twilight, The Saga: Breaking Dawn (Part 2) – 15 février 2021 The Danish Girl – 16 février 2021 Moonrise Kingdom: Un royaume sous le lune – 16 février 2021 Scarface – 16 février 2021 Le pianiste – 16 février 2021 Park J Urasic III – 16 février 2021 Retour vers le futur II – 16 février 2021 Retour vers le futur III – 16 février 2021 Jurassic World: Jurassic World – 16 février 2021 Jurassic Park – 16 février 2021 Ne vous inquiétez pas, moi Je prends soin de toi – 19 février 2021 Mission: Impossible – Répercussions – 20 février 2021 Fou d’elle – 26 février 2021 Sur la même vague – 26 février 2021

Documentaires

De plus, Netflix présentera sur sa plateforme un documentaire sur la star du football, Pelé. Ainsi qu’un documentaire intense sur le vrai crime du tristement célèbre hôtel Cecil, où s’est produit le mystérieux cas de la disparition et de la mort d’Elisa Lam. Cet hôtel est connu pour accueillir diverses histoires macabres, à tel point qu’il a inspiré la série American Horror Story: Hotel.

Lâchez-vous, levez-vous – 5 février 2021 Mission Planète Terre – 9 février 2021 Scène de crime: Disparition à l’hôtel Cecil – 10 février 2021 L’agent taupe – 19 février 2021 Pelé – 23 février 2021

Anime

One Piece: Alabasta – 12 février 2021 * One Piece: The Great Maritime Route – 12 février 2021 One Piece: Chopper on Winter Island – 12 février 2021 Ainsi parlait Kishibe Rohan – 18 février 2021 Invasion dans les hauteurs – 25 février 2021 TIGRE & BUNNY – 28 février 2021

Séries et films pour enfants sur Netflix Mexique, février 2021

Depuis le grand impact que Netflix a obtenu avec Black Mirror: Bandersnatch, la plateforme a opté pour divers titres interactifs, dont plusieurs sont adaptés aux familles. C’est le cas de Mission Safari: An Interactive Movie of You vs. Sauvage avec Bear Grills comme hôte.

Octonauts: Saison 1 – 1er février 2021 Kid Cosmic – 2 février 2021 Mighty Express: Saison 2 – 22 février 2021 El Camino de Xico – 12 février 2021 Mission Safari: Un You vs. Wild – 16 février 2021

L’article Tout ce qui est nouveau sur Netflix Mexique en février 2021 a été publié dans Hypertext.