À deux semaines de la première de WandaVision, il y a pas mal de questions sur le personnage. Surtout après qu’il soit clair que ce sera la clé de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.

Jusqu’à présent, Wanda Maximoff était un personnage mineur dans un univers plus vaste. Mais maintenant, il aura sa propre série. De plus, il dirigera ce qui semble être une toute nouvelle vision du pouvoir et de la réalité. Un élément essentiel pour comprendre les futurs films Marvel.

Wanda Maximoff semble passer d’une adolescente luttant pour contrôler ses puissants pouvoirs à une femme au bord d’une explosion colossale. Ou cela semble faire allusion aux quelques données sur l’argument de WandaVision, dans lequel un univers alternatif lui convient.

La situation n’est pas nouvelle pour une grande partie des fans de Marvel. Déjà dans House of M les capacités de Scarlet Witch dans toute sa gloire, qui comprenait de modifier la réalité à un niveau essentiel, et même de créer des dimensions alternatives. Tout ce qui précède fera apparemment partie de la future série, qui sera présentée en première le 15 janvier sur Disney Plus.

Comme les progrès l’ont montré, Wanda rencontrera mystérieusement Vision (Paul Bettany), qui a été tué par Thanos à la fin de Avengers: guerre à l’infini. Mais d’après les quelques scènes diffusées, il est revenu de la mort? et les deux vivront ensemble dans une communauté de banlieue.

Les rares détails de l’intrigue qui sont connus montrent clairement que quelque chose ne va pas dans la version idyllique de la réalité, de sorte que l’organisation connue sous le nom de SWORD se lancera dans l’action. De plus, un personnage joué par Kathryn Hahn semble être conscient que le monde qui l’entoure Ce n’est pas tout ce qu’il semble.

Sur la base de cette déduction, il est clair que Marvel montrera enfin comment Wanda peut déformer la réalité. Quelque chose qui affectera sans aucun doute de manière compliquée la manière dont le personnage se développera dans la série et les futurs films.

Dans la bande dessinée, une série successive de tragédies et de situations terribles finit par rendre Wanda folle. La conséquence immédiate de cela est que la sorcière écarlate finit par modifier la réalité pour en créer une qui lui convienne. Dans sa version cinématographique, le personnage semble avoir traversé des situations similaires, et il est possible qu’il ait été poussé dans la même direction que son homonyme dans la bande dessinée.

Pour l’instant, ce qui est très clair, c’est que la succession rapide de situations de nature douloureuse aurait pu affecter Wanda de plus d’une manière. Et dans quelles circonstances Marvel a-t-il préparé l’un de ses personnages les plus puissants pour ce qui semble être une explosion de puissance monumentale et désespérée? Que pouvons-nous voir dans WandaVision?

La mort de ses parents

Bien que cela ne soit explicitement montré dans aucun des films, la franchise Marvel a clairement indiqué dès la première apparition de Wanda les tragédies qui l’entourent.

Pour commencer, elle et son frère Pietro ont vu leurs parents mourir lorsqu’un obus de mortier fabriqué par Stark Industries a détruit leur maison. De plus, les jumeaux ont dû attendre des jours pour leur sauvetage, ce qui a alimenté la vengeance et le ressentiment contre Stark. Une fois adultes, les deux ont consacré des efforts pour détruire Tony Stark aux mains d’Ultron.

La guerre à Sokovie

Il n’est pas montré directement dans les films non plus, mais dans The Avengers: Age of Ultron, il est clair que Wanda et Quicksilver ont dû faire face à des guerres internes et à l’attaque externe de Sokovia.

Dans l’univers Marvel, le petit pays se bat du mieux qu’il peut pour éviter l’invasion américaine Au cinéma, les jumeaux font partie de cette résistance à l’invasion.

Dans la salle d’expérimentation HYDRA

Selon des extraits d’informations fournis par le MCU, Wanda et Pietro étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour mettre fin au conflit de Sokovia.

Les deux d’entre eux se sont même portés volontaires pour que les scientifiques d’HYDRA les expérimentent. La chose suivante qui s’est produite, les jumeaux ont dû endurer toutes sortes d’expériences, dans lesquelles la pierre mentale a été utilisée pour leur donner des super pouvoirs. Et bien que nous connaissions très peu de données sur l’heure, au moins une scène montre Wanda enfermée dans une cellule du complexe HYDRA essayant d’apprendre à utiliser ses pouvoirs.

Mort de Quicksilver

La haine des Maximoff contre Tony Star est devenue une raison unique de se battre pour les deux. Dans Age of Ultron, ils aident tous les deux le robot à affronter son créateur et lui permettent presque par inadvertance de détruire le monde.

Au milieu des événements, les Maximoff ont découvert les véritables intentions d’Ultron et ont essayé de l’arrêter, entraînant la mort de Quicksilver. Avec la tragédie, Wanda a perdu la dernière personne de sa vie et le cher frère jumeau qui avait toujours été à ses côtés.

Le massacre accidentel en Afrique

Peu de temps après et faisant déjà partie de l’équipe des Avengers, Wanda joue dans une autre circonstance violente.

Dans Captain America: Civil War, la sorcière écarlate participe à une opération au Nigeria pour piéger Crossbones. Mais la situation a rapidement dégénéré en un affrontement de rue qui a fait plusieurs victimes. Et bien qu’il n’ait jamais été blâmé pour une telle chose, sa responsabilité a été mentionnée lors de la signature des documents de Sokovia.

Vision de combat

Après avoir perdu son frère et avoir été enfermé par Tony Stark pour, selon les mots du héros, la propre sécurité de Wanda, la relation entre la sorcière écarlate et Vision s’est rapprochée.

À tel point qu’il était évident qu’il y avait le début d’une romance entre eux. Pour cette raison, cela a dû être traumatisant pour Wanda de lui faire face pendant les moments les plus difficiles de Captain America: Civil War.

Regarder Vision mourir deux fois, le plus grand traumatisme que nous verrons dans «WandaVision»?

D’abord en tant qu’amoureux fugitifs, puis en tant que partenaires de combat, Wanda et Vision sont devenus un couple royal au milieu des événements de Avengers: guerre à l’infini et Fin du jeu.

En fait, l’une des scènes principales de la première est montrée ensemble dans une pièce d’Édimbourg. Cela montre clairement que les deux ont pris la décision de prendre le risque de vivre quelque chose de similaire à une romance.

Enfin, l’Ordre Noir de Thanos est parti à la recherche de la pierre mentale intégrée dans la tête de Vision. Pendant le combat, ce dernier a été blessé et il était évident qu’il devait être protégé de l’intention de Thanos de récupérer la gemme. Mais malgré les bonnes intentions de Captain American et de son équipe, les événements se sont déroulés à une vitesse fatale.

En fin de compte, Wanda doit tuer Vision pour détruire la pierre … juste pour voir Thanos utiliser la gemme du temps pour le ramener et le tuer à nouveau, cette fois avec une cruauté particulière. Le tout devant les yeux terrifiés de Wanda.

Mort et résurrection, le choc des Avengers

Pour aggraver la situation, Wanda n’a pas eu assez de temps pour passer douleur et chagrin pour la mort de Vision.

Quelques minutes plus tard, Thanos a claqué des doigts et a retiré la moitié de la vie de l’Univers. Parmi les victimes se trouvait Wanda qui n’est revenue qu’une fois que Bruce a fait de même, mais dans la direction opposée à Endgame.

À ce moment-là, nous la trouvons au milieu du champ de bataille combattant Thanos et assez enragée pour le vaincre pendant quelques minutes. Une autre annonce que les pouvoirs de la sorcière écarlate sont beaucoup plus puissants au milieu de la fureur ou de la rage.

Tout ce qui précède présuppose un paysage mental compliqué pour Wanda, qui aura sûrement son point culminant dans WandaVision. Sera-ce le début du voyage de Scarlet Witch pour s’intégrer dans son être le plus perturbé et le plus dangereux de la bande dessinée?

