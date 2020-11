Le mois de novembre est terminé et il est temps de revoir tout ce que Netflix a prévu pour le dernier mois de cette année 2020 compliquée. Le monde caché de Sabrina, qui connaîtra sa quatrième et dernière saison. Ainsi qu’une série qui donnera beaucoup à dire: Selena: la série, basé sur la vie du chanteur bien connu, appelé la reine du Tex-mex.

Des danses, des rites sataniques, des documentaires et une foule de titres sous licence rejoindront la plateforme. Alors, ajustez votre emploi du temps, il y a beaucoup à profiter de cela et des nombreuses options dont nous disposons pour clôturer l’année. Ce sont les premières que Netflix Mexique aura en décembre 2020.

Séries

Les films de Noël qui nous ont fait – 1er décembre Selena: La série – 4 décembre Big Mouth: Saison – 4 décembre M. Iglesias: 3e partie – 8 décembre The Mess You Leave – 11 décembre Tiny Pretty Things – 14 décembre Décembre Song Exploder: Volume 2 – 15 décembre Bridgerton – 25 décembre DC’s Legends of Tomorrow: Saison 5 – 29 décembre Hands on! – 30 décembre Le monde caché de Sabrina: Partie 4 – 31 décembre Vikings: Saison 6 – Partie 2 – 31 décembre

Films

Point de rupture – 1 décembre 300: Rise of an Empire – 1 décembre Mad Max: Fury Road – 1 décembre Divergent – 1 décembre Insurgent – 1 décembre Série divergente: Loyal – 1 décembre Desire Angela’s Christmas Eve – 1 décembre The Curse of Winchester House – 2 décembre Christmas Eve is My Doom – 3 décembre MANK – 4 décembre The Bombay Rose – 4 décembre Skyscrapers: Rescue from Above – 9 décembre L’incroyable histoire de l’île de Roses – 9 décembre La danse – 11 décembre Toile – 11 décembre Un Noël en Californie – 14 décembre Justice League – 15 décembre Changement de rôle – 16 décembre La mère de la Blues – 18 décembre Midnight Sky – 23 décembre Grandma’s Testament – 25 décembre Flics and Robbers – 28 décembre Wimbledon: Love at Stake – 31 décembre

Films de cinéma mexicain sur Netflix

A la mala – 3 décembre Ana et Bruno – 9 décembre Faites attention à ce que vous souhaitez – 10 décembre Ni toi ni moi – 16 décembre Malacopa – 23 décembre

Documentaires Netflix

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – 1 décembre Aces of the Scalpel – 9 décembre Giving Voice: Broadway Monologue Competition – 11 décembre Anitta: From Honor to the World – 16 décembre The Yorkshire Ripper – 16 décembre Décembre Best of Stand-Up 2020 – 31 décembre

Anime

Marvel Anime: Wolverine: Saison 1 – 16 décembre Marvel Anime: X-Men: Saison 1 – 16 décembre Transformers: War for Cybertron – Trilogy: Chapitre 2: Hors de la Terre – 30 décembre

Sorties pour enfants sur Netflix en décembre

Tom et Jerry: Le film – 3 décembre Bon Bon Boy: Berry Party! – 3 décembre Captain Underpants and the Mega-Christmas – 4 décembre Mighty Express: A Christmas Adventure – 5 décembre DC Super Hero Girls: Saison 1 – 6 décembre Super Monsters: Santa’s Helpers – 8 décembre Spirit: Riding Free – Ride With Me – 8 décembre Ashley Garcia: The Genius In Love: Noël – 9 décembre The Legend of Korra: Book One: Air – 15 décembre The Legend of Korra: Book Two: Spirits – 15 décembre The Legend of Korra: Book Trois: Changement – 15 décembre The Legend of Korra: Book Four: Balance – 15 décembre Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas – 22 décembre Fast & Furious: Spies at the Wheel: Sahara – 26 décembre Le Magic Bus repart : Quelle heure est-il ici? – 26 décembre Tut Tut Cory Cars: Saison 3 – 26 décembre Le Lórax: À la recherche de la Trupula perdue – 30 décembre

L’article Tout ce qui est nouveau sur Netflix Mexique en décembre 2020 a été publié dans Explica.co.