Les CMA Awards 2020 sont presque arrivés, et bien que la cérémonie annuelle soit différente cette année en raison de la pandémie de coronavirus, les plus grands noms de la musique country se rassembleront toujours à Nashville, dans ce qui sera la première remise de prix en personne cette année.

Les CMA ont déjà été touchées par la pandémie, car plusieurs artistes ont dû abandonner après avoir été testés positifs au COVID-19, mais l’organisation a mis en place un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité des participants et des artistes. Il y a un nouveau duo coanimateur Reba McEntire et Darius Rucker, et Miranda Lambert a une chance de prolonger son titre d’artiste féminine la plus gagnante de l’histoire de l’émission avec sept nominations cette année.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur les CMA Awards 2020.

Où sont-ils?

Les CMA Awards ont généralement lieu à l’intérieur de la Bridgestone Arena à Nashville, mais le spectacle de cette année aura lieu de l’autre côté de la rue au Music City Center en raison de la pandémie. L’émission n’aura pas de public en direct, mais les nominés seront ensemble d’une manière socialement distanciée.

«La sécurité étant notre priorité absolue, nous avons travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour transformer complètement Music City Center en une configuration à couper le souffle qui ressemble au tout premier ‘CMA Awards Banquet & Show’ de 1967, et nous assure nos nominés, nos artistes et leurs invités dans un environnement totalement sûr et physiquement éloigné », a déclaré Robert Deaton, producteur exécutif des CMA Awards, dans un communiqué. “Nous sommes honorés, en cette période très difficile, de contribuer à offrir une évasion et d’offrir une expérience de remise de prix en direct comme aucune autre cette année.”

prevnext

Qui héberge?

Reba McEntire sera co-animatrice pour la cinquième fois de sa carrière et Darius Rucker aidera à diriger l’émission pour la première fois.

“Je suis ravi d’être de retour pour accueillir les CMA Awards et encore plus ravi de pouvoir partager la scène avec Darius Rucker”, a déclaré McEntire dans un communiqué. “Nous attendons avec impatience une soirée de célébration de la grande musique country et espérons que vous serez à l’écoute et que vous regarderez!”

«J’attends avec impatience les CMA Awards chaque année en raison des performances incroyables et de l’occasion de célébrer l’année dans la musique country», a ajouté Rucker. “Être invité à accueillir les prix de cette année aux côtés de Reba – vous plaisantez?! – C’est un honneur absolu. Même si cette année sera un peu différente de la normale, je sais que nous sommes tous impatients de passer une soirée musicale célébration, et le spectacle de cette année ne vous décevra certainement pas! “

prevnext

Qui joue?

Les artistes programmés incluent Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Little Big Town, Old Dominion, Jon Pardi, Carly Pearce et Charles Kelley, Keith Urban, Morgan Wallen, Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris et Rascal Flatts. Rucker se produira avec Lady A, McEntire se produira avec Thomas Rhett, Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin et Rucker et McEntire se produiront également ensemble.

Aldean, Aldean, Bentley, Brothers Osborne, Fleenor et McBryde ouvriront le spectacle avec un hommage à plusieurs chansons à Charlie Daniels, Little Big Town honorera Kenny Rogers et Pardi rendra hommage à Joe Diffie.

Lee Brice devait jouer avec Pearce mais manquera le spectacle après avoir été testé positif au COVID-19, et Florida Georgia Line ne se produira plus après que le membre du groupe Tyler Hubbard ait été testé positif pour le virus.

prevnext

Qui présente?

Les présentateurs comprennent l’auteur Lauren Akins, la chanteuse country Lauren Alaina, la personnalité de la radio Bobby Bones, l’acteur et musicien Charles Esten, la chanteuse country Sara Evans, le mannequin Taylor Hill, le chanteur country Jake Owen, l’acteur Patrick Schwarzenegger et le chanteur de gospel CeCe Winans.

prevnext

Qui est nominé?

Miranda Lambert mène les nominés de cette année avec sept nominations et est suivie par Luke Combs, qui en a six, y compris son tout premier hochement de tête pour l’artiste de l’année. Maren Morris en a cinq et Carly Pearce et Dan & Shay ont quatre nominations, tout comme le producteur Jay Joyce. Combs est nominé pour l’artiste de l’année aux côtés de Lambert, Eric Church, Keith Urban et Carrie Underwood, faisant de 2020 la première année depuis 1979 que deux artistes solo féminines sont nominées dans la catégorie.

Voir tous les nominés de cette année ici.

prevnext

Qui est honoré?

Charley Pride recevra le Willie Nelson Lifetime Achievement Award 2020, qui lui sera remis par Rucker. Le prix rend hommage aux artistes emblématiques qui ont atteint le plus haut degré de reconnaissance dans la musique country et a déjà été décerné à Nelson, Johnny Cash, Dolly Parton et Kenny Rogers.

prevnext

Comment pouvez-vous regarder?

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC. Vous pouvez vous connecter à la télévision ou sur ABC.com avec un fournisseur de télévision participant, ainsi que sur l’application ABC. Avant l’émission, Countdown to the CMA Awards, Live sera diffusé à 18 h HE sur ABC News Live et les stations ABC diffuseront une émission spéciale sur le tapis rouge à 18 h 30 HE. Les affiliés de Nexstar diffuseront également une émission spéciale de 30 minutes avant le spectacle à 18 h 30 HE.

prev