Luke Bryan et sa femme, Caroline Boyer Bryan, partagent deux fils, Bo et Tate, et ils sont également parents des nièces et neveu de Bryan, Jordan, Kris et Til. Til a commencé l’université plus tôt cette année et Jordan et Kris sont maintenant adultes, mais ont vécu avec Bryan et Caroline pendant plusieurs années après la mort de leur père en 2014.

Le groupe soudé s’est développé au fil des ans, partageant souvent des photos et des vidéos de vacances, de vacances et de farces sur les réseaux sociaux. Bien que la famille Bryan ait subi un certain nombre de tragédies, ils font tous de leur mieux pour rester positifs, inspirer les fans et les faire rire en cours de route. Continuez à lire pour en savoir plus sur la famille de Bryan.

Bo et Tate

Bryan et Caroline ont accueilli Bo en 2008 et Tate en 2010. “Tout ce que j’espérais, c’était un garçon et en avoir deux, ça va être amusant. J’ai déjà choisi de nouveaux lieux de pêche pour nous”, a déclaré Bryan à PEOPLE quand Tate est né.

Le chanteur a en effet appris à ses garçons à pêcher, partageant souvent des photos du groupe montrant leurs prises. Au cours de l’été, le groupe a fait un voyage de camping au Wyoming, que Bryan a appelé un moment de «liste de seau».

“J’étais comme, ‘j’ai eu tout l’été de congé’, et je fais juste des trucs de liste de choses à faire”, a-t-il déclaré sur Live With Kelly and Ryan en juillet. “J’ai chargé tous mes garçons dans mon bus de tournée et nous sommes en train de frapper une dizaine de ruisseaux à truites dans l’Ouest où j’ai toujours voulu pêcher avec eux.”

La soeur de Luke Kelly

En 2007, la sœur de Bryan, Kelly, est décédée de façon inattendue, laissant son mari, Ben Lee Cheshire, élever leurs trois enfants. Lorsque Ben est décédé en 2014 d’une possible crise cardiaque, Bryan et Caroline ont immédiatement accueilli Jordan, Kris et Til.

“Nous n’y avons jamais réfléchi à deux fois”, a déclaré Caroline à Robin Roberts en décidant de recevoir ses nièces et son neveu. “Tu sais, ce n’était jamais quelque chose dont lui et moi devions nous asseoir et discuter, tu sais, devrions-nous prendre ça? Nous l’avons juste fait.”

Les enfants de Kelly

Jordan était déjà à l’université quand son père est mort et Kris était dans ses dernières années de lycée, mais élever un adolescent à Til était une nouvelle expérience pour Bryan et Caroline.

“Nous sommes copains maintenant, cependant, un peu,” plaisanta Bryan. “Jusqu’à ce qu’il me fasse … c’est là que je le rencontre, je me dis: ‘D’accord, tu me fais devenir adulte, ne fais pas de moi un adulte!'”

Les Cheshires

La dynamique familiale a changé avec l’ajout des Cheshires, mais le groupe a tout pris dans la foulée. “Bo est passé du statut de mâle alpha à celui d’enfant du milieu, mais il le prend dans la foulée”, a déclaré Bryan à PEOPLE en 2015. “C’est incroyable de les voir faire si bien avec ça. Ils traitent Til comme leur frère, et Til fait la même chose. Et c’est ce qui est drôle, c’est que Til est passé du statut de bébé de sa famille à celui d’aîné. C’est définitivement une expérience sociale. “

Le focus de Luke

“De toute évidence, mes nièces et mon neveu, ils ne l’ont pas demandé”, a noté Bryan. «Leur vie était incroyable avant que Caroline et moi n’assumions un rôle plus important, même après avoir perdu leur mère. Maintenant, mon objectif est d’essayer de faire ce que nous pouvons pour les aider.

Rester positif

La famille a fait face à d’autres pertes, notamment la mort du frère de Bryan en 2000 et la mort de la nièce de Caroline en 2017, mais Bryan a trouvé un moyen de rester positif et de regarder vers l’avenir.

“Je pense qu’avec tout ce qui s’est passé dans ma famille, je dois juste m’appuyer sur ma foi et la compréhension que Dieu a un plan pour nous tous”, a-t-il dit. «Nous nous réveillons tous les jours et faisons de notre mieux. Je vais descendre dans les dépotoirs, puis je rencontrerai un enfant Make-A-Wish, et je me demanderai: ‘De quoi vous plaignez-vous?’ Il vous suffit de garder votre foi forte et de basculer. “

