Tout c’est fini? Danilo Carrera et Michel Renaud n’échangent pas un mot | Instagram

Selon les versions, la relation entre Danilo Carrera et Michelle Renaud Il a mis ses collaborateurs en échec dans la production à laquelle ils participent puisqu’ils assurent désormais qu’ils n’échangent même plus un mot.

Comme ils le révèlent, l’ambiance qui règne entre le couple composé des acteurs Danilo Carrera et Michel Renaud est très épuisant.

Tous deux participent à la production de “Je veux tout“mais leurs collègues et collaborateurs les plus proches disent apparemment qu’ils” ne peuvent plus les supporter “.

Il y a déjà plusieurs personnes qui soulignent que le couple, Carrera, 31 ans, et Renaud, 32 ans, ont quelques semaines “une part“Et cela a affecté l’environnement de travail dans les forums où la telenovela” Quererlo todo “est enregistrée, selon les versions, les enregistrements sont devenus un”cauchemar“à cause de leur friction.

Ce qui précède, après qu’un membre proche de cette équipe, a révélé plus de détails sur les tensions alléguées, dont il assure que bien que le roman ait été bien accueilli, tout n’est pas «beau et parfait», ceci après avoir décrit l’environnement lourd qui est vécu par le couple.

Ce qui se vit avec Michelle (Renaud) et Danilo (Carrera) nous a déjà tous dépassé, nous sommes à la hauteur des ma $% & et il faut savoir que les procès de leur couple affectent les enregistrements. Vous ne savez pas quel mal de tête de production c’est devenu de travailler avec ce couple d’enfants. a souligné la source présumée.

C’est vraiment dommage qu’ils ne prennent pas au sérieux leur rôle et les efforts de tant de personnes qui travaillent sur ce feuilleton, a-t-il également ajouté.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

“D’abord, ils se sont embrassés et embrassés”

Comme l’a décrit cette personne, le couple “s’est fait baiser et s’embrasser lors de réunions” qui se sont tenues en ligne pendant la pandémie, “cela valait la peine qu’ils soient tous connectés”, dit-il.

Tout semble indiquer qu’ils sont devenus un “cauchemar” pour le personnel avec lequel ils collaborent dans cette telenovela, puisque entre autres détails, cette personne souligne que dans les couloirs de la société de production “tout le monde se plaint de son immaturité et de son manque de respect” .

Maintenant il semble qu’ils sont en colère et ne “croisent pas un mot” selon ce qu’il a révélé, “on ne sait pas pourquoi mais de passer toute la journée caramélisés toute la journée maintenant ils sont séparés, ils ne se parlent pas, c’est très inconfortable pour le casting et la production de travailler Alors”.

Expliquant les raisons, il a déclaré:

Bon, nous avions l’habitude de les voir ensemble tout le temps et maintenant chacun arrive tout seul, ils ne se parlent pas, ils ne se tournent pas du tout pour se voir. Depuis deux semaines dans les forums, il y a eu une tension énorme, car cela montre que les choses ne vont pas bien entre eux, et quel besoin nous avons de vivre cela.

Tout au long de cette publication même qui a été rendue connue par le magazine Tv Notes, le supposé collaborateur de ces enregistrements a été très agacé par l’attitude des deux puisqu’il souligne également que dès qu’une scène se termine, ils se déplacent à des endroits différents et “Ils sont absorbés par leurs téléphones portables pour éviter qu’on leur parle ou sûrement pour éviter de se cogner.”

L’acteur est un “arrogant” et manipulateur

L’une des règles qu’il indique, ils sont interdits, est d’avoir des téléphones portables dans la zone de travail, Michelle l’a depuis qu’elle est mère et a envisagé de l’avoir avec lui en cas d’urgence, cependant, Danilo est un gars qui “fait ce qu’il veut” .

Selon la version fournie, il a décrit l’acteur comme un gars lourd, arrogant et arrogant, il fait ce qu’il veut dans la «production» et même avec son partenaire, comme il l’a laissé entendre.

C’est, je vous dis que j’ai vu et entendu comment des gens horribles s’expriment, je ne serais pas surpris que leurs problèmes soient causés par lui.

“Elle est amoureuse d’un con”

Dans les forums du producteur ce n’est pas l’exception que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, parmi les rumeurs les plus bruyantes qui résonnent parmi les personnes qui vivent avec le couple au jour le jour, est que “Danilo a apporté un court métrage à Michelle”.

Pauvre femme, elle est si belle et si gentille, mais elle est amoureuse d’un con, commenterait l’auteur de ces versions.

Comme détaillé, la jeune actrice a fait tout ce que l’acteur lui a demandé, bref “il l’a géré comme il le voulait”.

Bien sûr, elle prétend ne pas être au courant de ce qui se passe réellement dans leur relation, peut-être qu’elle ne se sentait plus à l’aise avec lui, ou “elle a réalisé le gars avec qui elle était”, dit-il.

Espérons qu’elle l’envoie voler, elle doit avoir un gentleman à ses côtés, pas Danilo, mais bon, elle est amoureuse, j’espère qu’elle ouvre les yeux et se rend compte qu’elle ne mérite pas une telle personne. Eux seuls savent, peut-être demain ou nous les verrons très proches ou annonçant qu’ils sont déjà séparés, pour voir comment cela se termine, a-t-il dit.

Vous pouvez aussi lire “Ils m’en ont marre”, Galilea Montijo parle de Michelle Renaud et Danilo Carrera

Tout semble indiquer que les différends entre les deux et les raisons possibles sont un secret de polichinelle qui court entre les salles et les controverses ont augmenté encore plus dans le passé Téléthon, alors qu’il était prévu que les deux apparaîtront ensemble pendant l’émission du marathon, cependant, les deux étaient Ils ont nié que Danilo ait été envoyé faire une capsule dans l’un des CRIT, indique la publication du magazine bien connu.