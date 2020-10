Tout comme Martha Higareda confond les utilisateurs, il semble que Gal Gadot | Réforme

La belle Martha Higareda a surpris Instagram, mais pas pour la raison que l’actrice mexicaine aurait aimé, parce qu’elle a partagé un énorme message, mais le thème qui est devenu central était la photo avec laquelle elle l’a partagé sur Instagram; Les internautes assurent qu’il est identique à Gal Gadot.

Certains des adeptes de l’actrice mexicaine ont souligné que Martha Higareda Elle ressemblait à DC Comics Wonder Woman sur la photo qu’elle a partagée où elle peut être vue de profil et en effet, à première vue, elle ressemble à Gal Gadot.

Sur la photo, l’actrice a les cheveux attachés en arrière et ses sourcils et ses lèvres, son geste, ses taches de rousseur et autres, rappelle aux internautes la reine de beauté qui a donné vie à Wonder Woman.

Dans l’image que Martha Higareda a partagée sur Instagram, cela peut être considéré comme naturel, apparemment avec seulement des lèvres peintes et sans beaucoup de production en arrière-plan de l’image, donc cela complète parfaitement le message qu’elle espérait donner.

La protagoniste d’Amarte blesse a écrit de beaux mots avec lesquels elle cherchait à partager la sagesse de son père, car elle assure qu’il a commencé à lui apprendre les choses les plus importantes de la vie à un très jeune âge.

Martha Higareda Elle a partagé qu’elle était enfant dans la voiture avec son père quand ils ont rencontré un homme dans une BMW plutôt élégante, qui semblait renier son chemin et quand le feu a changé, il a klaxonné de désespoir; de l’autre, un homme joyeux et chantant dans un vieux véhicule rouillé.

Quand j’étais petit, mon père m’a donné l’une de ses nombreuses leçons de vie. Nous roulions et nous nous sommes arrêtés à un feu de circulation. À ma droite, il y avait un homme qui conduisait une vieille voiture rouillée, les vitres étaient baissées et il avait le bras sorti et il riait et chantait. Sur le côté gauche, un homme dans une BMW se parlait peut-être, ses mains flottaient et il était en colère. Dès qu’il est devenu vert, le klaxon de la BMW a rapidement klaxonné. L’homme avait juré et de mauvaise humeur. Mon père m’a demandé: Selon vous, qui a le plus de succès?

Le père de la belle actrice lui a demandé quel homme avait le plus de succès, à quoi la petite Martha Higareda a répondu que celle avec la BMW, son père lui a fait savoir que l’argent n’est pas le succès et le bonheur puisque cet homme s’il a commencé dans ce moment le rendrait très malheureux, tandis que l’autre le rendrait plus heureux avec sa chanson et son cœur joyeux.

Il a dit: Ce n’est pas l’homme dans la BMW. Le succès ne se mesure pas à l’argent, ma fille, mais à notre capacité à profiter du moment. Le gars de la BMW pourrait mourir maintenant l’homme le plus misérable du monde. L’homme dans la vieille voiture peut maintenant mourir heureux, a noté l’actrice.

Ce beau message a pris un siège arrière avec la beauté rayonnante et la ressemblance de l’actrice avec Gal Gadot; Cependant, la célèbre femme a décidé de ne pas commenter les comparaisons.

La publication a été partagée le 27 septembre et a dépassé les 120 mille réactions sur le célèbre réseau social.