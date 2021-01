Tout est annulé! Ben Affleck et Ana de Armas se sont séparés | Instagram

Apparemment, l’amour entre Ben Affleck et Ana de Armas Il serait éteint beaucoup plus tôt que prévu et après même avoir réalisé les plans de mariage qui avaient été annoncés il y a quelques mois, selon de fortes rumeurs, le couple a mis fin à leur relation.

Bien qu’Ana de Armas et Ben Affleck Ils ont gardé l’attention des projecteurs depuis le début de leur romance et après avoir connu leurs plans pour marcher jusqu’à l’autel, maintenant il semble que tout a changé, une déclaration qui vient d’une source assure qu’ils ont terminé.

Ce n’est qu’en 2020, au milieu de sa romance qui décolle que l’interprète de “Homme chauve-souris«Il annoncerait aux 4 vents qu’Ana de Armas serait la prochaine femme qu’il épouserait.

Au cours des mois les plus forts de la pandémie de Covid-19, les deux ont parfois été pris ensemble, marchant main dans la main et parlant tout en portant leur masque facial.

La version a même circulé que l’histrionique aurait déménagé dans la maison de l’acteur après avoir vendu sa propriété à Venise, ce qui indiquait déjà une étape très importante vers une vie ensemble, de la même manière qu’ils faisaient des voyages et des petites escapades ensemble.

Cependant, à un mois et demi de cette nouvelle, tout semble indiquer qu’une crise est survenue plus tôt que prévu et que maintenant les deux allaient se séparer, comme le confirment certaines sources.

A-t-elle terminé l’histoire d’amour?

La fréquentation entre Ben Afleck et Ana de Armas semblait si solide que personne ne pouvait la briser, maintenant ils auraient pris la décision eux-mêmes, une personne proche du célèbre révèle Comment est leur relation maintenant?

Selon l’auteur inconnu de ces versions, «il y a un respect mutuel entre les deux» et ils sont mûrement confrontés au moment où ils se rencontrent, précise la source, évoquant leur attitude face à la décision alléguée.

Ils ont un amour et un respect profonds. Ben continue de s’améliorer en tant que personne. Il a trois emplois et est un père stable à la maison. Ils sont tous les deux très heureux du moment où ils vivent “,

Il ne faut pas oublier que l’interprète du soi-disant “Chevalier de la nuit”, Batmán, et l’actrice originaire de Cuba, Ana de Armas, qui joue dans la série “Embarquement“Avec d’autres personnalités, ils se sont rencontrés sur le tournage du film” Deep Water “à la Nouvelle-Orléans.

Quelques mois après avoir marché, Ben Affleck avait déjà assuré qu’elle était la “femme de sa vie” et avec qui il “se marierait”, selon les différents rapports qui ont passé en revue la nouvelle romance, Ana de Armas a rencontré les enfants de Ben, ( fruits de son mariage passé avec Jennifer Garner)

Ben cherchait toujours à vivre fréquemment avec l’actrice, comme avec sa mère, Christine Affleck, alors Ana semblait très intégrée dans la famille de l’acteur.

Maintenant, tout a basculé puisque selon le magazine People, c’est lui qui a publié les reportages d’une personne proche des personnalités du cinéma controversées: “Ana et Affleck sont à des moments différents de leur vie”, dit-il.

De même, il assure que la décision viendrait d’un commun accord et d’une manière “très amicale”.

Ben ne sort plus avec Ana, elle a décidé de rompre avec lui. Leur relation était compliquée et elle ne veut pas s’installer à Los Angeles. Evidemment, Ben doit le faire, puisque ses enfants y résident », poursuit la source.

Malgré le fait que les amis d’Affleck pensaient qu’Ana de Armas avait une bonne influence sur la vie de l’acteur, en fait, il semble maintenant qu’ils recherchaient des choses différentes et que cette raison avait un grand poids dans la relation, le couple aurait terminé sa première année suivante. mois de mars.

Une relation éphémère?

L’acteur de 48 ans et l’actrice de 32 ans ont été liés de manière romantique après quelques images de mars 2020 dans lesquelles ils sont apparus en train de marcher ensemble sur la plage, puis ont tous deux joué dans des baisers au Costa Rica qui ont fait le tour du monde.

Mais c’est en avril 2020 que De Armas a officialisé sa relation avec l’acteur au milieu de son anniversaire, c’est en septembre que la star de “Knives Out” a déclenché la polémique en portant une bague en diamant à la main qui a donné lieu à des rumeurs d’un engagement