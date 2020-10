Tout est fini pour Irina Baeva, elle arrive au Mexique sans Gabriel Soto | Instagram

L’aventure de l’actrice Irina Baeva a pris fin après avoir récemment joué dans son retour au Mexique après un court séjour à New York, mais un détail qui a beaucoup attiré l’attention était que Gabriel Soto n’était pas présent à l’aéroport pour la recevoir. , diverses rumeurs ont immédiatement émergé.

Après avoir été distants d’un peu plus d’un mois, n’importe qui aurait pensé que l’acteur et le partenaire d’Irina Baeva, Gabriel SotoIl aurait couru pour recevoir sa bien-aimée à l’aéroport de Mexico, cependant, c’était le contraire car après l’arrivée du vol de l’actrice russe, l’acteur n’a jamais été vu arriver dans les installations pour l’accueillir.

Après avoir foulé le sol mexicain, l’actrice d’origine russe a partagé à quel point elle se sentait heureuse de retourner dans notre pays après avoir déménagé pendant une courte période à New York pour perfectionner son anglais, maintenant elle a l’intention de reprendre ses activités professionnelles et de rencontrer son partenaire, l’acteur Gabriel Soto.

D’un autre côté, pendant les jours que l’histrionic a passé à New York, ils n’ont pas été exempts de controverse après le scandale dans lequel il a joué avec un journaliste, même si d’un autre côté tout n’allait pas mal puisqu’il a également eu l’occasion de rencontrer de grandes personnalités telles que le célèbre actrice et femme d’affaires Sarah Jessica Parker, la célèbre star de l’une de ses séries préférées, “S3x and the City”.

Nous sommes à Central Park en train de faire un tournage très spécial, nous le faisons à New York et cela le rend déjà très spécial; Mais à part ce joli détail que Sarah Jessica Parker avait quand elle a découvert que je prendrais ces photos et qu’elle m’a dit si elle voulait porter ses chaussures, la petite amie de Gabriel Soto a commenté ses histoires Instagram.

Pourquoi Gabriel Soto n’est-il pas venu la rencontrer?

Bien que l’actrice soit dans son sillage avec de nombreuses expériences à New York, dont beaucoup qu’elle a partagées via son compte Instagram, elle a également révélé à ses fans qu’elle manquait beaucoup à son partenaire, Gabriel Soto.

Apparemment, l’acteur n’était pas au Mexique à l’époque car il remplissait certains engagements professionnels en dehors de Mexico.

L’histrionique se trouve dans les enregistrements de la telenovela “Te acuerdas de me” qui sont en cours de réalisation à Huatulco, Oaxaca.

A son arrivée au pays, l’actrice russe a partagé ses sentiments après son retour dans ce qu’elle appelle sa «deuxième maison» au Mexique.

Incroyable, heureux d’être de retour. Le Mexique est ma deuxième patrie, ma première je dirais. Je pense que je suis ici plus longtemps qu’en Russie, certes, mais c’est incroyable que j’aie vraiment apprécié toute l’expérience », a-t-il déclaré aux médias présents à l’aérogare de Mexico.

L’histrionique a partagé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de rester à New York malgré le fait qu’à de nombreuses reprises, le contraire avait été spéculé, également après avoir été interrogée sur sa relation et sur une prétendue séparation, cela a répondu:

Ce n’est pas vrai, non, pas du tout, (une distanciation) la vérité est que j’ai beaucoup de rêves à réaliser et cela vient plus tard, je n’aime pas parler de ces choses avant qu’elles ne se réalisent, car finalement c’est de cela qu’il s’agit, une fois que les succès et les démarches de l’un parlent enfin d’eux-mêmes », a-t-il conclu.

Comme l’a mentionné l’actrice elle-même, elle et son partenaire sont toujours restés très proches de sorte qu’à aucun moment leur relation n’a été affectée, en plus de la soutenir fermement dans la poursuite de ses objectifs, dont elle dit qu’elle ne se reposera pas tant qu’elle ne les aura pas atteints, comme l’a révélé Soupe à libération moyenne.

De la même manière, il a indiqué aux médias que dans les prochains jours, il retrouverait enfin son partenaire.

Concernant les critiques que l’histrionique de 27 ans aurait diffusées sur le réseau ces derniers jours, elle a révélé qu’elles ne lui enlevaient pas le sommeil. eux »a-t-elle souligné après avoir pris le taxi qui l’attendait pour enfin atteindre sa destination.