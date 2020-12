Tout est supprimé! Alejandra Guzman déchaîne la polémique dans sa nouvelle série | AP

C’est vrai, après son retour dans le monde artistique, la chanteuse Alejandra Guzman Il s’est déshabillé devant Horacio Pancheri, Marimar Vega et d’autres acteurs de la prochaine saison de la série “Le jeu de clés” à laquelle il participera.

C’est lors d’une interview avec certains médias, où Horacio Pancheri a annoncé qu’Alejandra Guzmán apparaîtra sans aucun vêtement Dans la deuxième saison de “The Game of Keys”, l’acteur de 38 ans a également souligné que le chanteur de 52 ans est un excellent compagnon et une excellente personne.

Et il semble qu’Alejandra Guzmán continue de parler après son retour dans le monde du théâtre avec sa participation à la deuxième saison de la série “Le jeu des clés”.

Après avoir assuré que La Guzmán était “jolie” et qu’il aimait travailler avec elle, l’Argentin a déclaré qu’ils avaient une scène un peu risquée.

On a eu une scène forte lors d’une soirée, tout le monde était nu, donc on a tous cassé la glace facile, c’était bien ».

Cependant, le petit ami de Marimar Vega a annoncé que ce n’était pas si impressionnant pour lui de travailler avec la fille de Doña Silvia Pinal et Enrique Guzmán.

Elle est la reine du rock ici au Mexique, mes collègues mexicains étaient bien plus excités de la rencontrer évidemment, en tant qu’acteur argentin je la connais, mais pas autant qu’eux, ils étaient fascinés, Marimar voulait une photo avec elle, une photo avec La Tesorito, alors rien, c’était un bon père », dit-il.

Et bien qu’il n’ait pas eu le plaisir de la rencontrer en personne, Horacio a déclaré que lors des enregistrements de la série à succès Amazon Prime Video, ils avaient réussi à briser la glace d’une manière unique et amusante.

C’est pourquoi il n’y a pas eu de problèmes d’insécurité ou de honte, car ce sont des aléas du métier, ce qui a également renforcé l’amitié entre les acteurs, très heureux de la réalisation de cette deuxième partie de la série.

D’autre part, et avant de terminer l’entretien avec plusieurs journalistes lors de son départ de Televisa San Ángel, Pancheri a souligné qu’en plus de La Guzman Des artistes tels que Laura León, Cristian de la Fuente et Bárbara López participeront également à l’intrigue.

D’un autre côté, Alejandra Guzmán a récemment été capturée par le programme «First Hand» de l’aéroport international de Mexico dans un état prétendument gênant, car on pense qu’elle ne buvait plus.

C’est vrai, Alejandra Guzmán est à nouveau dans l’œil de l’ouragan, puisque le rocker aurait été attrapé alors qu’elle était ivre, cela a été souligné par les téléspectateurs qui ont assisté à une interview qu’ils ont menée à son arrivée à l’aéroport international de Mexico. .

Cette nouvelle controverse est née après que l’émission “De Primera Mano” a partagé une interview avec Alejandra Guzman à l’arrivée à l’aéroport international de Mexico. Et c’est que là-dedans, le rockeur a été un peu étrange en répondant aux questions du journaliste.

Ainsi, interrogée sur l’enregistrement de la série “The Game of Keys”, Alejandra Guzmán se dit excitée, bien qu’à nouveau elle ne puisse pas tourner quelques mots.

Une série magnifique, heureuse, fière … Je n’ai pas joué depuis longtemps … Toi! Bien sûr! », A déclaré Alejandra Guzmán.

Cependant, l’échantillon d’ivresse possible de Alejandra Guzman Cela ne s’est pas arrêté là, car en parlant de l’endroit où les dates de décembre seront passées, une fois de plus le rockeur est allé sur une tangente.

J’ai parlé à ma mère, j’ai dit «hé maman», j’ai dit: «Je suis fière d’agir» », a-t-elle répondu.

Et pour finir, on lui a demandé s’il y aurait ou non une réconciliation avec Frida Sofía, une question qui a malheureusement eu une réponse négative.

Je ne pense pas, mon amour… je demande à Dieu, »dit-il en joignant ses paumes. Que Dieu vous bénisse, joyeux Noël et au revoir », a conclu l’interprète.

