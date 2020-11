Tout le monde aime Celia Lora, elle montre qu’elle est la reine du programme | INSTAGRAM

En ce moment, la belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, participe à un programme sur Azteca One appelé «Todos Quieren Fama», qui est animé par Roger González, étant le favori des téléspectateurs.

On le sait, la belle fille d’Alex Lora, chanteur du groupe rock El Tri, est devenue l’une des influenceurs le plus reconnu au Mexique, étant invité à participer à autant de programmes que possible, car l’endroit où il est présenté devient le centre d’attention.

Il est très remarquable que ses fans la soutiennent à tout moment en observant son apparition dans toute forme de divertissement dans laquelle elle apparaît, car en plus de travailler dur sur son propre contenu, elle visite d’autres émissions, comme celle que nous abordons à cette occasion.

Cette fois, nous aborderons une photographie qu’il a placée dans ses histoires, dans laquelle nous pouvons voir le défilé en tant que reine posant devant les caméras avec cette guerrière et cette attitude imparable qui la caractérise, ce qui la rend toujours participante au programme. mieux, car même s’il ne sait pas très bien chanter il donne tout dans le étape.

Il y a quelques jours à peine, de nombreux utilisateurs la critiquaient, assurant qu’elle n’avait pas hérité du talent de son père, mais les juges ont reconnu que ce qu’elle a, c’est une excellente attitude et de bonnes vibrations car elle séduit le public au moment de faire sa présentation causant tout le monde. applaudir et crier très excité de la voir si énergique et si elle-même.

Les responsables de l’évaluation des soumissions, Liliana Arriaga “La Chupitos”, Zelma Cherem “Curvi Zelma” et Memo Martínez, considèrent que le plus important est d’avoir une attitude gagnante comme Celia l’a déjà fait, elle les a donc complètement gagnées aussi. qu’au public.

Sa présence est vraiment très impressionnante, quelque chose qu’en vous et elle sait très bien, c’est pourquoi elle l’a toujours contemplée pour ses nouveaux projets depuis son grand succès à Acapulco Shore, où elle a conquis une grande partie de son public.

Pour cette raison, elle a actuellement son propre programme qui est diffusé sur le Facebook officiel de MTV s’appelle la clinique de l’amour avec Celia Lora et en cela, elle se consacre à parler de sujets qui ne sont normalement pas touchés, étant la personne idéale pour le faire. et générer un environnement confortable et en même temps amusant sur toutes les anecdotes et questions qui sont posées.

La belle conductrice finit toujours par rire beaucoup et partager ses expériences Concernant les sujets dont ils parlent, comme le dernier qui concernait les mythomans, les gens qui croient en leurs propres mensonges et qui inventent tout ce qu’elle trouve très curieux mais inutile .

Auparavant, elle participait également à une émission de télé-réalité appelée Barak l’expérience, où elle a rencontré sa désormais amie Lizbeth Rodríguez, une autre fille qui est également assez controversée sur les réseaux sociaux et il y a même un nom pour sa grande amitié CELIBETH.

La belle Lora a également une page de contenu exclusive, à laquelle elle nous invite fréquemment, car là à travers un abonnement elle nous propose un contenu personnalisé et plus distingué, quelque chose que vous ne pouvez pas manquer et qui aide beaucoup à l’économie de Lora.