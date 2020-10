Cela semble être l’année des retrouvailles et les gens n’en sont pas fous. Qu’il s’agisse d’une réunion virtuelle due à COVID-19 ou d’un redémarrage, les castings de toutes sortes d’émissions se réunissent pour apporter un peu de lumière et de rire dans la vie de beaucoup au cours de cette année tumultueuse. Récemment, le casting de Everybody Loves Raymond s’est réuni pour leur toute première réunion de bienfaisance en l’honneur de feu Peter Boyle.

Boyle est décédé en 2006 après une bataille de quatre ans contre le myélome multiple et est maintenant honoré et rappelé grâce à son épouse Loraine Alterman Boyle qui a rejoint la Fondation internationale du myélome. Le type de cancer de l’acteur est le deuxième cancer du sang le plus répandu au monde. Ainsi, le casting de Tout le monde aime Raymond, y compris Ray Romano (Ray Barone), Patricia Heaton (Debra Barone), Brad Garrett (Robert Barone) et bien d’autres se sont réunis pour une table de lecture de 90 minutes pour sensibiliser le public. L’émission spéciale sera diffusée le 23 octobre pour la 14e célébration annuelle de la comédie annuelle de la Fondation internationale du myélome.

Depuis 2007, la fondation a réuni plus de 50 comédiens célèbres et interprètes musicaux et ils ont levé plus de 7 millions de dollars pour le Peter Boyle Research Fund, qui soutient l’Initiative de recherche Black Swan du FMI. Alors que le casting se rassemble pour une bonne cause, un redémarrage n’est pas en cours et ne le sera probablement jamais. Depuis le décès de Boyle et de sa co-star Doris Roberts, le créateur de l’émission Phil Rosenthal dit qu’il ne pourrait jamais y avoir de “vrai” redémarrage puisqu’ils sont tous les deux partis. «Ce ne serait tout simplement pas la même chose sans eux», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

Bien qu’ils ne reverront peut-être plus jamais le décor, la réunion virtuelle faite sur Zoom était “une telle joie”, selon Rosenthal. «C’était une telle joie de revoir ces scripts et de les faire relire par la distribution. Non seulement nous avons beaucoup ri, mais nous nous sommes juste rappelé à quel point c’était un moment spécial, à quel point tout le monde est spécial l’un pour l’autre, ” il a dit.

Un autre casting qui prévoit de se réunir est les sorcières de Salem! Hocus Pocus 2 est en préparation, mais jusqu’à ce qu’il arrive en salles, les fans pourront se joindre aux sœurs Sanderson, interprétées par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy alors qu’elles célèbrent le Hulaween annuel de l’organisme de bienfaisance de Midler. L’avantage va au New York Restoration Project, une fondation que Midler a créée il y a des décennies pour apporter un peu plus de verdure à New York.